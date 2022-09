A Fazenda 2022: Deolane e Tiago brigam após reclamação do peão

Amigos e aliados no jogo, Deolane Bezerra e Tiago Ramos cultivam uma boa relação em A Fazenda 2022. Porém, o clima azedou entre a dupla na madrugada desta sexta-feira (30), pós-roça. Tiago se mostrou irritado com algumas brincadeiras que circulam pelo confinamento sobre o suposto interesse do ex-padrasto de Neymar na advogada. Os dois acabaram discutindo sobre o assunto.

Por que Deolane e Tiago brigaram em A Fazenda 2022?

Tiago já reclamou no confinamento que não gosta das brincadeiras que envolvem seu nome e um possível romance com Deolane Bezerra. O peão ficou conhecido por namorar Nadine Gonçalves, mãe de Neymar e mulher bem mais velha que ele, e chegou a ser acusado por alguns colegas de confinamento de ser “interesseiro”.

Por isso, o assunto é delicado para o famoso. Como as piadinhas no programa sobre um possível envolvimento entre o jovem modelo e advogada não cessaram, o peão fez reclamações na madrugada. O momento acabou gerando uma confusão com Deolane.

Pétala Barreiros também se envolveu na discussão e defendeu a advogada: “Tiago, toda vez que chamam ela de sedutora, o que ela responde? Ela diz: sedutora seu c*”. Tiago ignorou o comentário de Pétala e a briga continuou em A Fazenda 2022.

Deolane disse que se pronunciou sobre o assunto e pediu para Lucas não brincar sobre o assunto com Tiago. “Falei: ‘para de brincar com ele [Tiago]. Ele não gosta’. Eu me posicionei”, afirmou a influenciadora digital. “Da mesma maneira que você brinca com os outros, não posso brincar com você. Então pronto. Eu paro aqui. Está suave, porque não vou precisar ter que passar por isso”, reclamou o famoso.

“Alguns tipos de brincadeira eu prefiro que pare mesmo”, disse Deolane. “Ok, beleza. Então era para você ter falado comigo aquele dia”, lembrou Tiago sobre uma conversa antiga da dupla em A Fazenda 2022. “Eu falei, diversas vezes: ‘não brisa, não chapa’. Falei aqui”, rebateu a pernambucana.

“Naquele dia, eu cheguei em você e falei: ‘você não gostou de algo que eu te falei?’ Você disse que não, para eu ficar de boa”, relembrou o peão de A Fazenda 2022. Os dois discordaram mais algumas vezes e ficaram batendo boca por algum tempo, até que a discussão chegou ao fim.

Os participantes então ficaram em silêncio na área externa e Lucas Santos chegou cantando uma música. O peão falou brevemente com Deolane e também com Tiago e não fez comentários sobre o clima pesado.

Veja como foi a discussão na madrugada de A Fazenda 2022:

