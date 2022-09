Quem é o namorado de Deolane Bezerra? Conheça Antônio Mandarrari

A advogada falou sobre seu amado pela primeira vez em A Fazenda 2022 e despertou curiosidade sobre quem é o namorado de Deolane Bezerra. A loira e o empresário mantém o relacionamento discreto na redes sociais e nunca se assumiram oficialmente, até a peoa revelar que seu amado lhe ofereceu uma quantia milionária para ela não participar do programa.

Quem é o namorado de Deolane Bezerra hoje?

Deolane Bezerra namora o empresário Antônio Mandarrari desde o começo de 2022, conforme informações publicadas pelo colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, na época.

O empresário tem 29 anos de idade e é paulista radicado na Paraíba. Assim como Deolane, acumula uma grande fortuna e também gosta de ostentar em sua página no Instagram, na qual acumula mais de 1 milhão de seguidores.

Madarri é o fundador do Lance Milionário, um curso que tem a proposta de ensinar as melhores táticas e estratégias para jogar em sites da apostas esportivas. Ele também produz conteúdo para suas redes sociais e mantém amizades com outros influenciadores, incluindo Gkay, Carlinhos Maia, Zé Felipe e Lucas Guimarães.

De acordo com o colunista, o empresário tem mais de 200 mil alunos. Com investimento de mais de R$3 milhões, o negócio cresceu e deixou de ser só uma empresa, passando a ser um grupo.

Apesar de nunca terem assumido oficialmente o namoro, Mandarri e Deolane Bezerra já foram clicados juntinhos por aí, como no evento de lançamento da marca de roupas de Gkay e no show da dupla Maiara e Maraísa.

No entanto, em maio deste ano, a advogada disse em seus stories que estava solteira ao ser questionada sobre seu status de relacionamento. “Não, não, não, não, não estou namorando com ninguém, nem quero peste de namorado, não. Vai atentar o cão”, disse. A declaração deixou os fãs confusos, já que em abril ela tinha postado uma selfie ao lado de Mandarri, marcando o amado com um emoji de coração. Nos últimos meses, correram boatos nas redes sociais que os dois haviam terminado.

Mas na manhã desta terça-feira, 20, a advogada matou a curiosidade do público que queria saber quem é o namorado de Deolane Bezerra e se eles ainda estavam juntos. Em uma conversa com Pétala Barreiros, a loira revelou que seu amado lhe ofereceu uma quantia milionária para que ela não entrasse no programa.

“Como foi quando você contou para ele [seu namorado] que ia entrar?”, questionou Pétala. “Primeiro ele queria dar o prêmio dobrado para eu não vir. Depois ele entendeu e falou: se é importante para você, vai. Mas seja você mesma. Não abaixa a cabeça para nenhum filho da p*ta”, revelou.

Quanto tempo a Deolane namorou o Kevin?

Antes de Mandarri, Deolane era noivo de Mc Kevin, morto em maio de 2021 após cair acidentalmente da sacada do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca. Os dois estavam juntos cerca de 1 ano e meio.

Em entrevista ao programa “Lá Em Casa”, Deolane contou como ela e Kevin se conheceram. “Ele dizia que a gente se conheceu em uma festa de uma amiga nossa, porque ele não gostava de dizer que a gente se conheceu numa balada, porque ele não queria que achassem que eu era da balada. Eu dizia ‘Kevin, qual é o problema?'”, relatou.

A advogada disse que estava na festa quando o cantor perguntou para seu irmão de consideração quem era ela. Depois, ele a convidou para um show, mas Deolane também não o conhecia. Quando chegou em casa, seus filhos questionaram se o funkeiro estava a seguindo no Instagram e mostraram uma música dele.

Após a morte do cantor, Deolane lançou uma música em sua homenagem, chamada “Meu Menino”. Ela também já falou sobre o ex durante sua passagem em A Fazenda 2022. Quando Tiago Ramos reclamou que não queria ser conhecido como o “ex da mãe da Neymar”, ela disse que foi chamada de “viúva traída do Kevin” por um ano e meio.

Antes de Kevin, ela teve outros dois longos relacionamentos. Da primeira união nasceu Caíque, e da segunda Valentina, sua filha caçula de 6 anos. Ela também é mãe de Gilliard, de 17 anos, adotado por Deolane quando ela tinha apenas 16 anos.