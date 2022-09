A Fazenda 2022: entenda a briga entre Deolane e Deborah

A Fazenda 2022 amanheceu já pegando fogo. Uma confusão tomou a cozinha nesta quinta-feira (15) entre Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque. O pivô da briga foi uma conversa que foi confidenciada pela vice-campeã do Power Couple Brasil para Ellen Cardoso, a mulher moranguinho. A dançarina contou para Deolane e Pétala sobre o assunto, o que deu início a tudo.

Por que Deolane e Deborah brigaram em A Fazenda 2022?

Deolane e Deborah armaram barraco em A Fazenda 2022 porque a advogada acusou a ex-Musa do Paulistão de ameaçar divulgar intimidades de Pétala Barreiros para a mídia, em especial para o jornalista de fofocas Leo Dias. Deborah negou tudo e as duas começaram a bater boca na manhã desta quinta-feira, na cozinha da sede.

A acusação de Deolane partiu de uma conversa que ela teve com a mulher Moranguinho, Pétala e Tiago Ramos na casa da árvore, durante a madrugada. A mulher fruta contou que teve uma conversa com Deborah e que a ex-Power Couple disse saber informações sigilosas sobre a vida de Pétala.

“Vou falar porque para mim isso é grave (…) Ela disse que você [Pétala] confidencializou coisas para ela e que ela sabe coisas seríssimas da sua vida que o Leo Dias faria qualquer para saber, mas que ela jamais falaria”, disse Moranguinho.

Deolane e Pétala não gostaram da revelação e advogada prometeu tirar o assunto a limpo quando chegasse a manhã. E como esperado, não deu outra. Depois que o fazendeiro Lucas Santos dividiu as tarefas, os peões estavam na cozinha quando Deborah, Deolane e Pétala sentaram para conversar sobre o assunto, que virou uma grande briga.

“Você foi ameaçar de expor a vida da Pétala para o Léo dias”, reclamou Deolane. “Não falei nada disso”, negou Deborah, que insistiu várias vezes que não citou o assunto em tom de ameaça. A briga saiu do controle e a gritaria começou. Deolane chamou Deborah várias vezes de “put**** barata” e disse que indiretas eram atitudes de uma pessoa baixa. “O Brasil está vendo você chamar mulher casada e com filho de put****. Estou adorando”, rebateu a ruiva.

Pétala tentou apartar a situação e conversou várias vezes com Deolane para que a amiga se acalmasse. Ela tentou tirar a advogada da cozinha, que continuava brigando com Deborah. As duas ficaram trocando provocações e até uma suposta calcinha suja de Deborah virou assunto. Deolane disse que a famosa usou uma peça íntima suja de três dias.

Depois que a confusão chegou ao fim, Deborah desabafou com Thomaz Costa e Pétala e voltou a afirmar que não ameaçou expor a vida pessoal da influenciadora digital, que foi casada com o empresário Marcos Araújo e disse ter sofrido abusos durante o relacionamento.

Veja o que Ellen Cardoso contou para Deolane e Pétala, o que deu início a confusão que tomou a manhã de A Fazenda 2022 nesta quinta-feira:

Em dois dias de reality, Deolane já arranjou mais de uma briga

E Deborah Albuquerque não foi o primeiro embate que a advogada conquistou no confinamento da Record. Na madrugada de ontem, quarta-feira (14), Deolane Bezerra se envolveu em um barraco com Shayan, ex-Casamento às Cegas. Os dois discutiram depois que o iraniano acusou Deolane de ter encontrado com Pétala Barreiros antes do confinamento e combinando uma união no jogo.

As influenciadoras negaram os questionamentos do empresário e Deolane soltou vários xingamentos para o colega de confinamento de A Fazenda 2022, acusando-o de ser mentiroso.

