Entenda a tour de Lívia Andrade com Marcos Araújo e Pétala Barreiros

A apresentadora Lívia Andrade , que pode estar no BBB 21, está vivendo um romance com Marcos Araújo, porém, começaram as tretas com a ex do empresário, Pétala Barreiros. Saiba tudo sobre essa tour.

Início da confusão entre Lívia Andrade e o ex-casal

Pétala, ex de Marcos Araújo, decidiu cobrar o pai dos seus filhos sobre a falta de atenção com as crianças, principalmente Lucas, que tem apenas um mês de vida. Nisto, ela expôs que o empresário está em um relacionamento com a apresentadora Lívia Andrade.

Na sequência, vazou uma conversa em que Pétala contou que o ex deu um tênia da a Off White, que custa mais de R$3 mil reais, para a atual namorada. Com isso, Lívia Andrade ironizou a situação e postou Stories com uma montagem do tênis em seus pés.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Pétala expõe o ex-marido Marcos Araújo

Se pronunciando sobre fim do relacionamento, Pétala afirmou que Marcos Araújo era negligente com os filhos, e fez uma série de Stories, mostrando áudios do filho mais velho implorando para ver o pai.

Após as acusações, o empresário quebrou o silêncio e negou a falta de assistência aos filhos. “Não é justo ver todo tipo de exposição mentirosa e equivocada. Arco com minhas responsabilidades como pensão, além de moradia, escola, plano de saúde para as mãos dos meus filhos”, afirmou ele, depois de namoro com Lívia Andrade.

Influenciadora relata abusos do ex em relacionamento

A influenciadora alegou que teve um relacionamento abusivo com Marcos. Usando os Stories, ela gravou vídeo contando um pouco do que viveu com o empresário. Os dois começaram a relação quando Pétala tinha 14 anos.

“Ele não paga pensão porque ele quer, ele paga porque caso contrário seria preso. Ele entrou na Justiça contra mim, pediu divórcio, teste de DNA e me ofereceu R$ 3 mil de pensão. O que ele esqueceu de citar [no processo] é que cada vinho que ele toma custa mais de R$ 30 mil. Mas isso ele não fala”, disse ela, mostrando fotos da adega de vinho do ex.

Ela continua e explica que ele não a deixava ter conta bancária, fazer faculdade e nem mesmo trabalhar.

Mostrando boletos, ela ameaçou: “Ah, e já que você [Marcos] encheu o peito para falar sobre os pagamentos que você tem feito, vou postar aqui as cobranças da escola, do condomínio, do carro que deixou para a segurança do Lorenzo que você não tem pago”.

Além disso, segundo ela, Marcos não se prontificou a conhecer o filho de um mês. “Não perguntou sobre o Lucas e também não vou mentir sobre isso. É uma responsabilidade que eu gostaria que ele assumisse, são filhos dele. Ele não veio ver as crianças no Natal”, contou.

Lívia Andrade entra na Justiça contra Pétala

Lívia Andrade se sentiu ofendida ao ser acusada de ser amante de Marcos. Nas redes sociais, a famosa chegou a postar prints mostrando que realizou o processo contra Pétala por crime de difamação.

Nas redes sociais, ela ainda expôs partes da vida pessoal de Pétala, afirmando que ela se “comporta” assim por ter tido uma vida difícil. “Todo mundo tem problemas e realmente essa moça passou por situações bem difíceis na adolescência. O pai foi preso, ela engravidou super jovem”, disse.