A Fazenda 2022: madrugada tem sequência de brigas; entenda

Peões discutiram e gritaria foi instaurada no confinamento do reality show.

A Fazenda 2022 não tem nem uma semana no ar, mas as confusões não param. Na madrugada desta sexta-feira (16), uma nova briga tomou conta do confinamento rural da Record. Desta vez, a discussão foi generalizada e os peões gritaram a plenos pulmões com seus colegas de confinamento. O desentendimento começou entre Deborah Albuquerque e Tiago Ramos, mas depois outros participantes também se envolveram.

Peões brigam em A Fazenda 2022

A primeira confusão da madrugada aconteceu após o programa ao vivo. Deborah Albuquerque fazia reclamações sobre as recentes brigas que teve no confinamento quando Tiago Ramos decidiu sair de perto. A ruiva comentava na mesa da sala de jantar dos peões e ex-namorado de Nadine Gonçalves até derrubou a cadeira ao sair com rapidez.

Deborah não gostou e questionou o colega: “fala a verdade para mim, se você estivesse lá do lado da Deolane, você ia fazer isso para ela?” “Não sei”, respondeu o famoso. “Não né, então assume”, disparou a ruiva, que continuou: “a gente estava conversando aqui, você não precisa sair, ser estúpido”.

O modelo discordou que tenha sido estúpido e tentou sair do local, mas Deborah foi atrás e comentou: “você está seguindo essa mulher. Vai lá fazer grupinho. Porque você não me olha na cara mais”. “Não quero olhar porque vejo tua falsidade na tua cara pô. Vai resolver com ela, tá ligado”, disparou o influencer, que foi em direção ao quarto de A Fazenda 2022.

Antes de ele conseguir abrir a porta, Deborah comentou: “você quer andar com ela [Deolane] porque você quer se aproveitar, aproveitadorzinho de m****”. Os dois então começaram a bater boca e outros participantes precisaram se resolver para separar a confusão. Após a discussão, cada um foi para um lado da casa e começou a reclamar para os colegas de confinamento.

Treta! Deborah e Tiago discutem após comentário da atriz | A Fazenda 14 Sentados na mesa de jantar, Tiago escutava Deborah falar sobre Deolane até um comentário específico irritar o peão. Ele levantou e saiu revoltado, mas foi confrontado pela atriz. O clima pesou entre os dois e eles começaram a discutir, com diversas trocas de ofensas.

Deolane x Debora

Após a treta de Tiago e Deborah, Deolane e a vice-campeã do Power Couple Brasil voltaram a discutir. A dupla já havia brigado durante o dia e dessa vez começaram uma confusão quando a ruiva se envolveu em uma conversa que a advogada estava com tendo com Pétala Barreiros, Bruno Tálamo, Thomaz Costa e mais alguns colegas.

“Você é fraca, fake, é mentirosa minha filha”, disparou a ruiva, que reclamou para Thomaz: “ela está falando de mim e do meu marido”. Thomaz tentou apartar a situação e justificar que advogada não estava falando mal, mas a famosa não quis aceitar as justificativas.

As duas bateram boca, até que Deborah desistiu da briga e Deolane voltou a conversar com os peões.

No Title Após o programa ao vivo, Deolane contava à Bia Miranda sobre as alianças já formadas na sede quando Deborah ouviu a peoa citar seu nome. Ela não gostou e questionou Deolane, que tentou desviar da confusão, mas a treta já estava armada.

Kerline x Bruno x Alex

Outra treta aconteceu na madrugada de A Fazenda 2022. Após fofocas de Bruno Tálamo sobre supostos comentários de Tati Zaqui sobre Deolane, a advogada foi tirar satisfação com a funkeira.

Kerline Cardoso também se envolveu na confusão e acusou o colunista de ser fofoqueiro e causar intrigas na casa. “Por que não chegou nas duas e esclareceu? Você acabou de fazer uma fofoca”, reclamou a ex-BBB.

Bruno começou a se explicar, mas Kerline criticou as atitudes do jornalista e disse que o funcionário da RedeTV expôs Tati sem necessidade e “não foi homem” em suas ações. Ela chamou o colega de desesperado, chacota, fofoqueiro, mau-caráter, entre outros adjetivos.

Alex Gallete também se envolveu e os três começaram a discutir. Kerline precisou ficar entre os dois peões para não correr o risco de uma agressão em A Fazenda 2022.

Confusão! Kerline acusa Bruno de fazer fofoca e peões tretam | A Fazenda 14 Após Bruno Tálamo ter uma conversa com Deolane, Kerline se revoltou com o colunista e o acusou de fazer fofoca. A confusão entre os dois começou e envolveu até Alex Gallete, que tomou o lado de Kerline. “Você é um imundo”, gritou a peoa para Bruno.

Deolane x Shayan

Deolane e Shayan já discutiram no primeiro dia de programa. A dupla voltou a se desentender nesta madrugada de A Fazenda 2022 quando Deolane entrou no quarto do confinamento e ouviu Deborah falando dela. As duas voltaram a bater boca e o iraniano se envolveu. O ex-Casamento às Cegas acusou Deolane: “traidora! Você trai as pessoas que andam com você”.

Deolane disse que tem “nojo” do colega e o peão comentou: “o Brasil vai ver quem é você”. Os dois discutiram brevemente e o empresário saiu do quarto de A Fazenda 2022.

“Você é traidora”, esbraveja Shayan à Deolane | A Fazenda 14 No quarto da sede, mais uma confusão se formou. Shayan acusou Deolane de falar mal das pessoas que andam com ela e disparou: “Você é traidora”. A advogada rebateu e os dois discutiram. Deborah também entrou na discussão. Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV.

Leia também

A Fazenda 2022: Quem é Ingrid Ohara e qual a treta com Bia Miranda