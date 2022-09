Tati Zaqui em A Fazenda 2022: conheça a funkeira

Após muita especulação, Tati Zaqui está confirmada no elenco do reality show A Fazenda 2022. A funkeira de 28 anos já era cotada pelo público na batalha pelos R$ 1,5 milhão da décima quarta temporada da competição — e se junta a nomes como Deolane Bezerra, Deborah Albuquerque, Thomas Costa e Ruivinha de Marte. Com mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais, a artista promete muito fogo no feno nos próximos dias. Saiba mais sobre ela abaixo!

Quem é Tati Zaqui em A Fazenda 2022?

Tati Zaqui ganhou notoriedade em 2015, quando emplacou os hit “Parara Tibum”, produzida pelo DJ Perera e baseada em samples de “Heigh-Ho”, canção da animação “Branca de Neve e os Sete Anões”. O sucesso da música foi tão grande, que diversos artistas — incluindo Bruna Marquezine, Anitta e Preta Gil — começaram a compartilhá-la nas redes sociais. Após estourar, a funkeira começou a ser produzida pela empresa KondZilla.

Em 2019, sua música “Surtada” (versão remix) alcançou o primeiro lugar no ranking diário de músicas tocadas no Brasil no Spotify.

Em 2022, Tati criou perfis em plataformas de conteúdo adulto — OnlyFans e Privacy — e conquistou milhares de assinaturas, se tornando detentora de uma das maiores páginas do país.

A funkeira já foi noiva de MC Kauan, de quem se separou em agosto de 2018. Ela também já assumiu que teve affairs com Neymar, Gabriel Jesus, Gabriel Medina, MC Don Juan, MC Orochi e Mayla Araújo.