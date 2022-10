A Fazenda 2022: Pétala Barreiros toca o sino e pede para sair

Pétala Barreiros quase desistiu de A Fazenda 2022 na madrugada desta sexta-feira (7). A participante se sentiu ofendida e magoada por causa de Deborah Albuquerque e chegou a bater o sino do confinamento de Itapecerica da Serra. Porém, após a confusão, a peoa continuou no jogo.

+Enquete a Fazenda 14: com a saída de Rosiane, quem deve vencer?

Por que Pétala tocou o sino em A Fazenda 2022?

Nesta madrugada de sexta, Pétala estava no quarto do confinamento quando escutou provocações de Deborah Albuquerque. A influencer estava na cama e não tinha a companhia de nenhum aliado, por isso, a ruiva acusou a jovem de estar lá só para ouvir sua conversa.

Pétala não gostou dos comentários e justificou que o único motivo para sua presença no quarto era olhar as fotos de seus filhos, por causa da saudade. Pouco depois, Pétala “desapareceu” da sede de A Fazenda 2022. Quando retornou, ela contou para os colegas que ficou abalada com a situação, bateu o sino e pediu para sair do programa.

Lucas Santos ficou incrédulo e comentou: “você não fez isso Pétala”. A peoa confirmou o que tinha feito, mas explicou que não foi retirada da reality show pela produção. Pétala não é a primeira a bater o sino, mas não deixar a casa. Tiago Ramos já bateu o sino duas vezes e depois de conversar com a produção, resolveu permanecer no jogo.

A atitude da participante de A Fazenda 2022 acabou gerando confusão. Ao descobrir o motivo que levou Pétala a bater o sino, Deolane confrontou Deborah e brigou com a peoa. As duas discutiram e Deborah acusou a advogada de agredi-la e cuspir em sua cara.

Na manhã desta sexta, Pétala permanece no confinamento e apareceu nas câmeras do Playplus tomando café da manhã.

Leia também

Porcentagem de quem saiu de A Fazenda: Rosiane é 3ª eliminada

Cabine de Descompressão ao vivo 2022: horário e como assistir a live com o eliminado