A Fazenda 2022: poder da chama vermelha vai tumultuar roça hoje

Deolane Bezerra venceu a prova de fogo da semana e por isso terá grande poder na formação de berlinda de hoje, terça-feira (27), em A Fazenda 2022. A advogada poderá escolher entre o poder da chama vermelha ou ficar com a amarela. Semanalmente, a definição do poder de uma das chamas é escolha do público por meio de uma votação e a outra é exclusiva da produção do programa.

+Quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022? Público tem escolhidos

Qual o poder da chama vermelha dessa semana de A Fazenda 2022?

O poder da chama vermelha desta semana será o “repasse de todos os votos que um peão recebeu para outro”. Caso o peão com a chama em mãos tenha sido votado ao longo da formação de roça, ele poderá repassar seus próprios votos para outro participante de A Fazenda 2022.

Ainda não é garantia que Deolane Bezerra terá este poder na berlinda, pois a loira terá que escolher entre o poder da chama vermelha ou amarela. O vencedor do lampião do poder não poder ficar com as duas.

Como a chama amarela é definida exclusivamente pela produção, só se descobre o poder durante a votação ao vivo. Deolane lerá ambas as chamas no início da formação de berlinda e escolherá com qual ficará. A outra ela dará para um colega de confinamento.

A apresentadora Adriane Galisteu é quem informará o momento em que os poderes da chamas poderão ser revelados aos peões de A Fazenda 2022 e também ao público. Como o poder da chama vermelha será o repasse de votos, ela só deve ser aberta após a votação dos peões da sede. Já a amarela, vai depender do poder que ela carrega essa semana.

Quem está na baia

Rosiane Pinheiro, Ingrid Ohara, Ruivinha de Marte e Kerline Cardoso estão na baia. Por isso, se nada mudar nas regras da formação de roça desta semana de A Fazenda 2022, as quatro não poderão ser votadas pelos participantes da sede. No entanto, uma delas será puxada pelo mais votado da casa direto para a berlinda.

Geralmente, a roça conta com quatro roceiros no total: o indicado do fazendeiro, o mais votado da sede, o puxado da baia e o peão que sobra na dinâmica do resta um. Alguém escapa ao se tornar fazendeiro e os outros três disputam na votação popular.

Rosiane Pinheiro foi direto para a baia porque perdeu a prova de fogo para Deolane Bezerra. Assim, a perdedora escolheu levar Ingrid Ohara com ela para a pior acomodação do confinamento. Como vencedora, Deolane teve o poder de indicar quais seriam os demais moradores da baia e ela escolheu Ruivinha e Kerline.

Veja como foi a disputa pelo lampião do poder:

+Como funciona a baia A Fazenda 2022: 7 regras do manual

Quem o fazendeiro Shayan vai indicar para a roça hoje?

Shayan é o segundo fazendeiro da temporada e terá o poder de mandar qualquer participante para a roça. Por enquanto, seu alvo é Bia Miranda. O iraniano revelou para colegas de confinamento no fim de semana que pretende indicar a neta de Gretchen porque acha a jovem mal educada.

O ex-Casamento às Cegas também reclamou do comportamento da jovem na casa e do atrito que teve com Bia durante a semana, quando a garota precisou de ajuda no trato com as aves. O fazendeiro não gostou do tom que a influencer usou na hora de intimá-lo para ajudar.

Além da relação conturbada que os dois já tem no confinamento, na noite de domingo (25), os dois bateram boca durante o “Rançometro”, uma espécie de jogo da discórdia de A Fazenda 2022. Os dois trocaram acusações, o estrangeiro reclamou da educação de Bia e a garota o confrontou, soltando xingamentos e palavrões.

Leia também

Enquete A Fazenda 2022: com a saída de Bruno, quem deve ganhar? VOTE

A Fazenda 2022: produção dá bronca por maus-tratos a animais