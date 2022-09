A Fazenda 2022: pós-votação tem brigas e alfinetada de Deolane

Participantes participaram da primeira formação de berlinda da temporada no programa ao vivo de terça-feira (20).

A primeira roça de A Fazenda 2022 foi formada na noite de terça-feira (20) e o clima tenso tomou conta do confinamento rural da Record. Uma treta aconteceu na madrugada desta quarta (21) após o retorno dos participantes da votação que precisou até de intervenção da produção. Além disso, Deolane comentou o que fará caso sua rival Deborah volte como fazendeira.

Tiago e Shay brigam após votação de A Fazenda 2022

Shayan e Tiago Ramos trocaram farpas após a votação da primeira berlinda de A Fazenda 2022. O modelo foi vetado pelo empresário durante a formação de roça e não poderá participar da prova do fazendeiro. Ao retornarem para a sede, a dupla bateu boca no quarto.

“Eu não quis ter amizade contigo porque não vou com a tua cara mesmo”, disse Tiago. “Então pronto, vai para a roça”, rebateu o iraniano. “E vai aprender a falar português direito”, acusou o brasiliense. Tiago voltou a falar que não ia com a cara de Shayan e os dois discutiram.

A briga foi regada a vários xingamentos e gritos. Os dois trocaram acusações, até que a produção se envolveu e mandou: “Tiago e Shay, se separem agora”. A briga acabou ali mesmo.

Discussão de Thomaz e Bruno

Quem também discutiu após a votação de A Fazenda 2022 foi Thomaz Costa, que arranjou confusão com Bruno Tálamo. Bruno entrou na sede discutindo com Tiago Ramos, que o puxou para a berlinda. O ator de Carrossel se envolveu na discussão e começou a bater boca com o colega de confinamento.

“O que tem a ver ele com você?”, questionou Bruno. Thomaz resolveu usar o momento para lavar a roupa suja e reclamou de Bruno ter votado nele [Thomaz] durante a formação.

“Você falou que eu te exclui, que eu fiz isso e aquilo. Mas na hora de conversar com o Tiago, eu estava te protegendo”, acusou o famoso. “O que tem a ver?”, repetiu o jornalista.

Bia Miranda também se envolveu e questionou Bruno, que respondeu: “votei porque percebi que estava se afastando de mim”. “Então por que não votou na Deolane que estava se afastando de você também?” Bruno justificou que não tinha grandes expectativas com Deolane, mas tinha grande consideração pelo colega.

Os dois trocaram farpas e acusações, até que Thomaz finalizou: “você só faz merda desde o dia que chegou”.

Deborah x Deolane

Deolane prometeu “perturbar” Deborah, caso a participante volte fazendeira em A Fazenda 2022. Como a ruiva está na berlinda por conta da indicação de Lucas Santos e não foi vetada por Shayan, ela tem chance de escapar da berlinda e se tornar a chefona da semana.

Em conversa após a votação de A Fazenda 14, Lucas comentou: “meu único medo é a Deborah voltar fazendeira”. “Meu Deus, aí o mundo não ia girar, nem capotar não, vai dar pirueta”, comentou a advogada, que completou: “eu vou rir muito de desespero se ela entrar com o chapéu nessa casa (…) Vou perturbar tanto a fazendeira. Vou ser indicação dela”.

