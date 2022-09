A Fazenda 2022: qual a idade da Adriane Galisteu?

A idade da Adriane Galisteu desperta a curiosidade do público, já que a loira é uma das mais famosas apresentadoras da televisão e há anos é uma figura pública. Antes de estar à frente de A Fazenda, a famosa já foi grid girl, modelo e já apresentou programas em outras emissoras antes de chegar na Record.

Qual a idade da Adriane Galisteu hoje?

49 anos é a idade da Adriane Galisteu hoje. A loira nasceu em 18 de abril de 1973 na capital paulista, e é filha de

Alberto Galisteu (1935-1989) e Emma Kelemen. A famosa tinha um irmão, Alberto Galisteu Filho, que faleceu em 1996 em decorrência do vírus HIV.

A loira começou a trilhar carreira artística cedo, aos 14 anos de idade, quando fez parte do do grupo musical feminino Meia Soquete. Mais tarde, iniciou a carreira de modelo e de grid girl, mulheres que são parte da tripulação de pit stop durante a corrida, época em que começou a namorar o piloto Ayrton Senna.

Após a morte do piloto em 1994, quando Galisteu tinha 21 anos, ela lançou o livro Caminho das Borboletas, no qual narra seu relacionamento com Senna.

Aos 23 anos, Galisteu fez sua estreia como atriz na novela Xica da Silva (1996), da extinta Rede Manchete. Desde então, ela permanece trabalhando na TV e já passou por várias emissoras. Foi contratada pela MTV, onde apresentou o Quiz MTV. Em seguida, partiu para a Rede TV e comandou o Superpop, que hoje é de Luciana Gimenez.

Também passou pela Record, onde apresentou o É Show. Ficou de 2003 a 2008 no SBT, à frente das atrações Charme e Fora do Ar. Trabalhou na Band e no Discovery Home & Health até assinar com a Globo em 2017 para participar da novela O Tempo Não Para. Na mesma época, foi uma das participantes da Dança dos Famosos.

No ano passado, aos 48 anos, assinou novamente com a Record TV para comandar o Power Couple Brasil após a morte de Gugu Liberato. Muito elogiada pela mídia e público, também se tornou apresentadora do principal programa da emissora, A Fazenda.

Adriane Galisteu fortuna

Não se sabe ao certo qual a fortuna de Adriane Galisteu, mas alguns de seus bens já tiveram os valores divulgados. Em 2019, a famosa colocou à venda sua luxuosa cobertura no Leblon, Rio de Janeiro, por R$12 milhões de reais, segundo a Casa Vogue. Ela também tem um Porsche Cayenne 2018/2019, à época avaliado em R$ 800 mil.

Ela também já abriu as portas de seu apartamento de 700 m² em Higienópolis para a Casa Vogue. O bairro é um dos mais sofisticados da capital paulista, podendo chegar a custar R$12.750,00 por m².

Quantas vezes Adriane Galisteu casou?

Adriane Galisteu se casou duas vezes, mas já teve outros relacionamentos. Seu primeiro namoro público foi com Ayrton Senna, entre 1993 e 1994, até a trágica morte do piloto naquele ano.

Foi somente quatro anos depois que a loira assumiu outro relacionamento. Ela começou a namorar o apresentador e empresário Roberto Justus e apenas seis meses depois, eles se casaram. Apesar do romance intenso, a união não durou muito e os famosos se divorciaram no ano seguinte, em 1999.

Nos anos seguintes, Galisteu namorou o ator mexicano Jaime Camil, em 2003, e Dado Dolabella, em 2004. Os relacionamentos duraram pouco tempo.

Foi em 2009 que ela começou a namorar seu atual marido, o empresário Alexandre Iódice. Os dois têm um filho, Vittorio, nascido em 2010. No mesmo ano, o casal subiu no altar.