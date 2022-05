Como Adriane Galisteu conheceu o Iódice, atual marido

Ex-namorada de vários famosos, a vida amorosa da apresentadora do Power Couple desperta a curiosidade do público. Atualmente a loira é casada com o empresário Alexandre Iódice. Como Adriane Galisteu conheceu Iódice é uma história longa, o casal já mantinha uma amizade de anos antes de se relacionar.

Como Adriane Galisteu conheceu o marido Alexandre Iódice

A apresentadora conheceu o marido Alexandre Iódice há décadas, durante uma campanha para a marca do empresário. Apesar de ter tido o primeiro contato com Alexandre 30 anos atrás, Galisteu só começou a se relacionar com Iódice em meados de 2008.

Adriane Galisteu conheceu Iódice quando tinha 18 anos. “Foi quando fiz a primeira campanha da Iódice de jeans. De lá para cá, a gente se encontrava socialmente, tinha amigos em comum, ele mandava peças para eu usar na TV. A gente foi se encontrando cada vez mais, mas nunca rolava nada porque ou eu estava namorando ou ele estava. Sempre senti aquela coisa no olhar, sabe? Mas tinha a aflição de ficar com ele porque não queria estragar a amizade”, contou a loira em uma entrevista à Quem em 2018.

Apesar do receio de um relacionamento amoroso estragar a amizade entre eles, Adriane contou que um dia resolveu correr na orla do Rio de Janeiro e chamou Alexandre para acompanhá-la. Ela estava solteira na época e ele havia se separado: “corremos e fomos para casa, onde tinha uma galera, depois fomos assistir a um show do Djavan e após o show paramos em uma pizzaria 24 horas. Ainda o convidei para assistir a um filme. Isso lá pelas 3h30 da manhã”.

Adriane Galisteu revelou que após o dia cheio ao lado de Iódice, rolou um beijo entre eles, mas nada mais. Pouco depois, eles começaram a namorar. O casal oficializou o relacionamento em 2010, em uma cerimônia de casamento ao ar livre para 400 convidados.

Em 2010, Adriane deu a luz ao primeiro – e até agora o único – filho do casal. Vittorio Galisteu Iódice já tem 11 anos e fez sua estreia no teatro em novembro de 2021, com a peça Natal Mágico.

Relacionamentos – Com quem Galisteu já foi casada?

Antes de conhecer Iódice, Adriane Galisteu já tinha sido casada. A apresentadora subiu ao altar com Roberto Justus em 1998, após 6 meses de namoro. O divórcio aconteceu 8 meses após a cerimônia de casamento.

Os dois se conheceram nos bastidores de um programa de televisão e o romance logo aconteceu. Após pouco tempo de relacionamento, o empresário e a modelo resolveu trocar as alianças e fizeram uma cerimônia com 800 convidados em um buffet de luxo na Zona Oeste de São Paulo.

Adriane Galisteu tinha 25 anos na época e Justus tinha 43 anos. Em agosto de 1999, o casal anunciou a separação. Este foi o menor casamento que o empresário já teve. Atualmente, Justus está com a modelo e influencer Ana Paula Siebert. O casamento da dupla aconteceu em 2015 e contou com a presença de Adriane Galisteu e Alexandre Iódice.

Apesar do divórcio, Justus e Galisteu nunca trocaram farpas na mídia. O empresário disse em entrevista a Maurício Meirelles em 2019 que a apresentadora é uma “querida” para ele, mas que o casamento não deu certo porque “não tinha liga”.

Ayrton Senna

Um dos relacionamentos mais famosos da apresentadora foi com o ex-piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. O campeão brasileiro faleceu em março de 1994, aos 34 anos de idade.

Galisteu era namorada de Senna quando o piloto faleceu. Eles estavam juntos há cerca de 1 e meio quando aconteceu o acidente que tirou a vida do ídolo. O relacionamento havia começado em 1993.

Eles se conheceram quando a apresentadora tinha 19 anos de idade e trabalhava como grid girl – aquelas modelos que ficam em torno dos carros antes das corridas. O primeiro encontro aconteceu enquanto eles estavam em uma festa em São Paulo, que foi sediada após Senna competir no GP Brasil de Fórmula 1. O namoro começou em segredo, mas pouco depois a dupla já estava na boca da mídia.

Em 2021, Galisteu lembro sua carreira e vida no palco do Hora do Faro e se emocionou ao falar de Ayrton Senna:

