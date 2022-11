A Fazenda 2022: qual o poder da chama vermelha desta semana; 9ª roça

Lampião do poder definirá destino do terceiro roceiro da semana.

Iran Malfitano venceu a prova de fogo pela terceira vez em A Fazenda 2022 e terá poderes em mãos durante a formação da nova roça da temporada, a nona da edição. Nesta terça-feira (15), o peão terá que escolher entre o poder da chama vermelha, que afetará o terceiro roceiro esta semana, e a chama amarela.

Qual o poder da chama vermelha na 9ª roça de A Fazenda 2022?

O poder da chama vermelha desta semana será a seguinte: "troque o terceiro roceiro por qualquer outro peão da baia ou da sede".

Por isso, nesta semana o terceiro roceiro não será alguém puxado da baia pelo segundo roceiro, como sempre ocorre nas formações de berlinda do reality show rural. Vencedor do lampião do poder, Iran irá escolher se ficará com o poder da chama vermelha ou se optará pela amarela.

Iran poderá ler as duas chamas no começo da formação de roça e vai decidir quem ficará com qual, mas não revelará nada aos colegas ou o público. A abertura das chamas só é feita após a permissão da apresentadora Adriane Galisteu. Caso a regra não seja cumprida, o poder é anulado.

Quem ficar com o poder da chama vermelha em mãos decidirá quem será o terceiro roceiro desta semana. Como a descrição da chama já explica, o escolhido poderá ser alguém da baia ou sede, então ninguém estará seguro. Já a chama amarela é escolhida exclusivamente pela produção do programa e por isso sua função só é revelada durante a votação ao vivo.

Quem está na baia

Pelé Milflows, Moranguinho, Pétala Barreiros e Kerline Cardoso estão na baia esta semana. O rapper e a mulher fruta foram parar nas acomodações do cavalo Colorado porque perderam a prova de fogo para Iran Malfitano. Após a disputa, cada um precisou puxar um colega de confinamento.

Pelé optou por levar Pétala para a baia e Moranguinho escolheu Kerline. Porém, como o poder da chama vermelha diz que tantos peões da sede como da baia podem ser escolhidos como o terceiro roceiro da semana, o quarteto não corre tanto risco quanto em outras semanas do jogo, pois o dono da chama terá mais opções de alvos.

Como será a roça desta semana

Além de Iran Malfitano, quem está com poder nas mãos esta semana é Bárbara Borges. A atriz venceu a prova do fazendeiro desta semana e por isso estará imune por ser a chefona da semana e poderá indicar alguém direto para a nona berlinda do programa.

Por enquanto, a loira tem como alvo Bia Miranda. No fim de semana, durante o Rancho do Fazendeiro, em que chamou Kerline, Iran e Ruivinha de Marte para compartilhar do conforto do espaço do fazendeiro, a atriz disse que tem pensado em enviar a neta de Gretchen para a roça.

Bárbara comentou que só não enviaria Bia para a baia caso quatro integrantes do grupo A fossem parar na baia, pois assim não sobraria ninguém para o grupo B votar. No entanto, com a resolução da prova de fogo, apenas dois do grupo A estão por lá, Pétala e Moranguinho. Por isso, Bia deve continuar como a indicação em Babi.

Com a nova configuração do jogo, na sede restam Deolane e André Marinho do Grupo A para serem votados pelos integrantes do grupo adversário durante a formação, caso Bia seja realmente indicada.

Veja como foi o papo do quarteto:

