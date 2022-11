A Fazenda 2022: que horas começa a Prova de Fogo hoje (6/11)

A oitava disputa da prova de fogo de A Fazenda 2022 será realizada na tarde deste domingo, 6 de novembro, ao vivo. Quem ganhar a disputa hoje terá chances de interferir na roça de terça-feira. Além disso, o ganhador definirá os novos moradores da baia.

Que horas começa a Prova de Fogo neste domingo em A Fazenda 2022?

A prova de Fogo será realizada hoje, ao vivo, por volta das 15 horas. A disputa será conduzida pela apresentadora Adriane Galisteu, que antes entra na sede para fazer um sorteio com peões de quem vai ou não participar.

A disputa não tem transmissão na TV, mas os assinantes do Playplus conseguem ter acesso a trechos da provas. Por isso, a dica é ficar de olho nas câmeras 24 horas durante este período, pois o horário da disputa não é fixo.

Após o término da prova, os participantes retornam para a sede e comemoram com seus aliados. Este é o momento em que o público descobre quem ganhou o lampião do poder.

Por último, são definidos os participantes que se tornarão moradores da baia. Os perdedores da prova de fogo vão automaticamente para a acomodação do cavalo Colorado. As demais vagas variam, em algumas semanas, os perdedores puxam alguns colegas para a baia, em outras é necessário alguém ser escolhido em consenso pelos perdedores ou desistentes da disputa.

Quem venceu a prova de fogo até agora em A Fazenda 2022:

1ª prova: Iran Malfitano

2ª prova: Deolane Bezerra

3ª prova: Iran Malfitano

4ª prova: Pelé Milflows

5ª prova: André Marinho

6ª prova: Kerline

7ª prova: Deborah

Veja como foi a disputa da semana passada:



Quais os poderes da chama desta semana?

O anúncio da chama desta semana, escolhida pelo público, será feita durante o programa de domingo. A apresentadora Adriane Galisteu vai informar ao vivo no Playplus qual foi a opção que venceu a votação e será usada na formação de roça desta semana.

Só depois que a chama for escolhida e revelada para o público que a prova vai começar no confinamento de Itapecerica da Serra. Por enquanto, a votação ainda está rolando no site oficial do programa, o R7.com. A produção disponibilizou as seguintes opções para esta semana:

Opção A: Indique 2 peões da Baia. Eles também poderão ser votados para a segunda vaga da Roça

Opção B: O dono desse poder começa o Resta Um de hoje

Uma das duas será escolhida pelo público e se tornará a chama verde desta semana. A outra chama do lampião do poder não é revelado para o público e permanece um mistério até a hora do programa de terça-feira, dia de votação na casa. Ela é escolhida exclusivamente pela produção de A Fazenda 2022.

