A Fazenda 2022: quem foi vetado da Prova do Fazendeiro na 5ª roça

Uma reviravolta marcou a decisão do veto desta semana em A Fazenda 2022. Quem foi vetado da prova do fazendeiro pelo quarto roceiro conseguiu contornar a situação, já que o poder da chama preta mudou o rumo do jogo. Foram parar na roça esta semana Deolane, Shayan, Thomaz e Lucas.

Quem foi vetado da Prova do Fazendeiro desta semana?

Thomaz Costa é quem foi vetado da Prova do Fazendeiro desta semana em A Fazenda 2022 e por isso não participa da sexta briga pelo chapéu da temporada.

O participante foi a escolha de André Marinho, que venceu a prova de fogo no final de semana e optou ficar com a chama preta em mãos. A chama obrigava que o vetado pelo quarto roceiro fosse trocado e que outro peão fosse impedido de realizar a prova do fazendeiro.

André escolheu tirar o ator da disputa e disse que a decisão partiu de uma conversa que a dupla teve durante a semana. Ele pediu que Thomaz se explicasse e o ex-Carrossel contou que relatou estar cansado do jogo e do confinamento, por isso ele foi a escolha de André.

Antes de Thomaz ser quem foi vetado da Prova do Fazendeiro, Shayan havia sido escolhido para não participar da disputa pelo chapéu. Lucas Santos, o quarto roceiro, decidiu tirar o estrangeiro da disputa. Porém, com a abertura do poder da chama preta, sua decisão foi cancelada e André então vetou Thomaz.

Veja como foi o momento:

Que horas começa a Prova do Fazendeiro hoje?

A disputa pelo cargo de sexto fazendeiro da temporada será realizada nesta quarta-feira, a partir das 23h00, de acordo com a programação oficial da Record TV. O cronograma mostra que o programa de hoje terá no total 1 hora e 15 minutos e ficará no ar até 00h15.

Quem foi vetado da prova do fazendeiro obviamente fica de fora, enquanto Shayan, Deolane e Lucas brigam pela posição e para escapar da berlinda da semana. Até agora, os fazendeiros foram: Lucas, Shayan, Vini, Alex e Bia.

Como a roça foi formada

O primeiro participante a sentar no banquinho de roceiro desta semana foi Shayan. O iraniano foi a indicação da fazendeira da semana, Bia Miranda. A dupla já tem atritos há tempos no confinamento e a neta de Gretchen reclamou de atitudes do influencer no confinamento.

Em seguida, foi realizada a votação entre os peões da sede e quem se deu mal foi Deolane Bezerra. A advogada teve 9 votos no total e acabou no segundo banquinho de roceira. A peoa quase foi ultrapassada por Ruivinha de Marte, que foi alvo de 7 votos, mas no final da votação teve maior número de indicações.

Depois, foi vez de Deolane puxar alguém da baia. Estavam na baia Thomaz Costa, Alex Costa, Lucas Santos e Tiago Ramos. A participante não precisou puxar nenhum dos quatro, pois estava com a chama verde em mãos, que já determinava que ela poderia decidir quem seria o terceiro roceiro. Colocando o poder em ação, ela puxou Thomaz, quem foi vetado da prova do fazendeiro desta semana e participante que já seria sua escolha caso ela tivesse apenas a puxada da baia como vantagem.

Por último, foi realizado o Resta Um e quem sobrou foi Lucas Santos. A dinâmica foi iniciada por Thomaz, o terceiro roceiro, que salvou Ruivinha de Marte. A tiktoker salvou Kerline, que salvou Alex, que salvou Bárbara Borges. A dinâmica continuou e um participante foi salvando o outro, até que sobrou Tiago Ramos, que precisou decidir entre Vini Buttel e Lucas Santos. O modelo salvou Vini e assim Lucas se tornou o quarto roceiro da semana.

Quem votou em quem

Alex Gallete votou em Deolane

Thomaz votou em Deolane

André votou em Ruivinha de Marte

Kerline votou em Deolane

Moranguinho votou em Ruivinha de Marte

Shay votou em Deolane

Thiago votou em Ruivinha de Marte

Ruivinha votou em Deolane

Vini votou em Ruivinha de Marte

Babi votou em Deolane

Pétala votou em Ruivinha de Marte

Iran votou em Deolane

Deolane votou em Ruivinha de Marte

Pelé votou em Deolane

Déborah votou em Deolane

Lucas votou em Ruivinha de Marte

