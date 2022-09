A Fazenda 2022: quem vai para a roça na primeira berlinda

Formação de roça começará na terça-feira (20) com votação entre peões e será definida de vez na quarta (21), após alguém escapar na prova do fazendeiro.

A primeira berlinda de A Fazenda 2022 está prestes a ser formada e o público quer saber quem vai para a roça. O fazendeiro Lucas Santos terá uma indicação direto para a berlinda e os demais peões vão votar uns nos outros. Além disso, quem está na baia vai correr um grande risco de ser puxado para a berlinda.

Quem vai para a roça pelo fazendeiro Lucas Santos?

Por enquanto, quem vai para a roça pelas mãos do fazendeiro Lucas Santos é Deborah Albuquerque. O ator já revelou seu voto a colegas de confinamento e disse que seu discurso de indicação está até pronto.

Após estrear o rancho do fazendeiro, Lucas conversou sobre jogo com Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Ellen Cardoso, a mulher Moranguinho. Ele criticou algumas atitudes de Deborah durante os primeiros dias de programa – que se envolveu grandes brigas com Deolane – e disse que pretende indicar a famosa.

“Ela tem que aprender. Ela tem que acordar para a vida, gente. Para você ter uma noção, o meu discurso de intenção de voto já está até pronto. Porque eu vou dizer que não é possível uma pessoa ser tão dissimulada e sustentar um jogo tão sujo a ponto de querer fazer intriga com cada pessoa dentro da casa, colocar uma contra o outro”, explicou o fazendeiro. “Usando mentiras. Ela não fala nada verdadeiro”, completa Deolane durante o papo.

Se nada mudar na casa entre esta segunda e a terça-feira (20) para que a famosa consiga milagrosamente uma imunidade, ou poder parecido, ela não deve escapar do fazendeiro e já está quase garantida entre quem vai para a roça.

Quem está em perigo na baia

Além de estar em perigo de ser quem vai para a roça pelas mãos do fazendeiro, Deborah Albuquerque também corre risco por estar na baia esta semana. Ou seja, se ela não for indicada por Lucas Santos, ainda pode ser puxada pelo mais votado da sede para a berlinda da semana. A única coisa que não pode acontecer com a ruiva é receber os votos da casa, pois as regras do programa ditam que moradores na baia não podem ser votados, apenas puxados pelo mais votado – a dinâmica muda às vezes de acordo com os poderes do lampião.

Além de Deborah, também estão na baia esta semana Shayan, Mulher Moranguinho e Bruno Tálamo. Todos eles também correm risco de ser quem vai para a roça. O iraniano perdeu a disputa da prova de fogo no fim de semana para Iran Malfitano e por isso foi direto para a baia. Ele puxou Moranguinho, que puxou Deborah e por último, Deborah puxou Bruno.

Votação de A Fazenda 14

Para quem não sabe como funciona, quando não há mudanças na dinâmica da semana, as votações de A Fazenda ocorrem na seguinte ordem: primeiro, o fazendeiro da semana indica alguém – que pode ser da baia ou da sede. Depois, os moradores da sede votam entre si e o mais votado se torna o segundo roceiro. Em caso de empate, quem decide é o fazendeiro.

Em seguida, o segundo roceiro puxa alguém da baia. Depois destes três passos, algumas dinâmicas podem acontecer, mas geralmente isso quem decide é um dos poderes do lampião, por isso, nem o público sabe geralmente como será definido o quarto roceiro. Às vezes, é utilizado o resta um, em que os peões salvam um amigo até que reste apenas um. Às vezes é uma nova votação ou alguém com direito de puxar um colega e por aí vai.

Assim que a roça é formada, a votação ainda não é aberta, pois alguém vai escapar. É realizada uma prova do fazendeiro no dia seguinte com os peões que estão na berlinda e então um deles se torna o novo chefão – ou chefona – do confinamento. Depois da prova do fazendeiro, que sempre é realizada na quarta-feira, a votação é aberta ao público, que decide quem fica e quem sai na eliminação de quinta-feira.

As enquetes da Record são para ficar. Então o público vota em quem quer que permaneça no programa e não naquele participante que deseja ver fora.

