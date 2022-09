Enquete A Fazenda 2022: quem é o favorito ao prêmio?

O reality mal começou, mas alguns peões já despontam na internet como destaques. A 14ª temporada do programa rural conta com nomes que já entraram como queridinhos, incluindo Deolane Bezerra, e “cancelados”, como Shayan Haghbin, mas tudo pode mudar ao longo da temporada. Até agora, quem merece levar o prêmio? Vote na enquete A Fazenda 2022.

Enquete A Fazenda 2022: quem leva R$1,5 milhão?

Entre os A Fazenda 2022 participantes, quem é o mais popular?

A peoa mais popular de A Fazenda 2022 é Deolane Bezerra. A advogada já entrou no programa com mais de 15 milhões de seguidores e um dos nomes mais conhecidos entre os internautas. No entanto, vale lembrar que número de fãs nas redes sociais não significa vitória – um bom exemplo disso é o Big Brother Brasil, que por dois anos seguidos premiou anônimos ao invés de famosos.

O alto engajamento da advogada nas redes pode ajudar a loira a avançar no jogo, mas a peoa também precisa tomar cuidado com suas atitudes dentro do jogo para não perder o favoritismo. Por enquanto, ela já se desentendeu com o iraniano Shayan e com a ex-Power Couple Deborah Albuquerque, com quem já está com uma guerra declarada.

A segunda mais popular nas redes sociais é Tati Zaqui, que entrou no programa com 13 milhões de seguidores. A funkeira por enquanto ainda não se mostrou muito, mas teve um desentendimento com Pétala Barreiros, chamando a influenciadora de ‘sonsa’, ‘sem personalidade’ e ‘sombra da Deolane’.

Se alguns participantes já entraram como favoritos, outros vão ter que se esforçar para conquistar o público. Um desses casos é Shayan Haghbin, que foi “cancelado” quando participou de Casamento às Cegas. O iraniano teve atitudes machistas com sua ex-noiva, Ana Prado, e foi bastante criticado nas redes sociais. Ele se envolveu em outra polêmica quando a modelo o acusou de usar imagens de sua filha de 3 anos para se autopromover.

Outro peão com histórico de machismo no currículo é Vini Büttel. O influenciadora digital participou do De Férias com o Ex, no qual fez comentários controversos sobre as celulites das outras participantes e foi bastante criticado na web.

Quem é o favorito para vencer A Fazenda 2022?

Em consulta realizada na enquete A Fazenda 2022 do UOL nesta sexta-feira, 16, às 17h, Deolane Bezerra é apontada como a favorita para vencer o programa. A advogada está na liderança com 31,72% dos votos e está em grande vantagem em relação ao segundo lugar.

Tiago Ramos está na segunda posição com 15,63% dos votos. O rapaz entrou tímido na casa, mas chamou a atenção dos internautas ao chorar por não querer ser conhecido como “ex-namorado da mãe do Neymar” – exatamente o título que a produção lhe deu em sua apresentação. Ele também vem flertando com Deolane, e alguns fãs estão “shippando” o casal.

Em terceiro lugar está Ruivinha de Marte, com 12,07%. Apesar de ainda não ter se mostrado muito, a influenciadora digital tem o apoio dos mais de 17 milhões de fãs que a seguem no Tik Tok.

E quem (ainda) não tem chances de vencer o programa? Alex Gallete está em último lugar na pesquisa, com apenas 0,46%. Moranguinho e Kerline Cardoso também estão na lanterna, somando 0,64% e 0,82%, respectivamente.

Cronograma A Fazenda 2022

A partir da próxima segunda-feira, A Fazenda 14 passa a seguir o cronograma normal do reality show. Os primeiros dias foram atípicos já que o elenco não estava completo – a vencedora do paiol, Bia Miranda, só entrou no programa na noite de quinta, 15.

A neta de Gretchen está imune a primeira formação de roça, que acontece na terça. O reality também já tem seu primeiro fazendeiro, Lucas Santos, que venceu a prova ao lado de Pelé Milflows.

Segunda-feira: Prova de Fogo. O vencedor fica com os poderes do lampião, que podem mudar a formação de roça. Os perdedores da disputa vão para a baia.

Terça-feira: formação de roça com indicação do fazendeiro, votação aberta, puxada da baia e dinâmica do resta um.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro.

Quinta-feira: eliminação.

Sexta-feira: flash da festa ao vivo.

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa.

Domingo: convivência dos peões.