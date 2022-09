A Fazenda 2022: veja a reação de Deolane com a volta de Deborah

O público votou e Ingrid Ohara foi eliminada da Fazenda 2022. Além de implicar em uma participante a menos na competição por R$ 1,5 milhão, a decisão da roça significa também que duas pessoas indicadas para a berlinda não deixaram o reality, o que pode causar um climão entre os participantes. Saiba como foi a reação de Deolane Bezerra ao ver a volta de uma de suas maiores rivais no programa: Deborah Albuquerque.

A Fazenda 2022 – A reação de Deolane com a volta de Deborah

Deborah Albuquerque, principal rival de Deolane Bezerra na edição, foi a primeira participante a ser salva da eliminação. A ex-Power Couple Brasil subiu para a sede aos gritos e entrou na sala imitando o som de um pavão – maneira como chama os próprios fãs. Como não poderia ser diferente, tiveram pessoas que gostaram da volta de Deborah para A Fazenda 2022, mas tiveram aqueles que não gostaram nem um pouco da decisão popular.

Deolane Bezerra foi quem teve a reação mais marcante. A advogada não se levantou para receber a eliminada e fez cara de poucos amigos, acompanhada de seu grupinho, formado por Lucas Santos, Thomaz Costa, Pétala e Vini Buttel.

No entanto, o grupinho que ficou triste com a volta de Deborah Albuquerque não passou a noite inteira sem celebrar. Eles comemoraram a eliminação de Ingrid Ohara, que deixou a competição com 29,01% dos votos. Ela foi derrotada por Rosiane Pinheiro, que voltou para a sede e foi acolhida pelo grupo de Deolane com festa. A reação de Deolane com a volta de Deborah deu o que falar nas redes sociais e evidenciou ainda mais a divisão dos participantes.

Edição ao vivo tem briga com palavrões entre roceiras: “Descarada”

Enquanto respondiam às perguntas de Adriane Galisteu, as participantes da segunda roça de A Fazenda 2022 trocaram farpas e, em determinado momento, Rosiane Pinheiro perdeu o controle e descarregou palavrões para Deborah Albuquerque e Ingrid Ohara.

Quando respondia a pergunta sobre quem estava jogando mal dentro do confinamento, Rosiane disse que as concorrentes eram as jogadoras mais burras da edição e chamou Ingrid de “safada” e “rapariga” por tentar ficar com os homens do programa. A influenciadora perdeu o controle, mostrou o dedo do meio para a colega e disparou: “Você é uma vagabunda, descarada”.

Deborah Albuquerque, que também estava sendo ofendida, orientou que Ingrid deixasse Rosiane “passar vergonha” sozinha no programa, especialmente na edição ao vivo.

Quem já foi eliminado da Fazenda 2022

A eliminação de Ingrid Ohara nesta semana, com 29,01% dos votos, marcou a segunda baixa entre os participantes do reality rural da Record TV. A influenciadora levou a pior contra Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro na berlinda, que foi formada em meio a confusões e discussões polêmicas durante o programa ao vivo.

Ela se junta a Bruno Tálamo na lista de participantes que já perderam a competição por R$ 1,5 milhão. O jornalista, que por anos trabalhou como repórter do programa de Sônia Abrão, deixou a competição com apenas 15,69% dos votos. Ele levou a pior conta Deborah Albuquerque e Tiago Ramos, que receberam 27,23% e 57,98% dos votos, respectivamente.

Com as duas eliminações, a Fazenda 2022 conta com dezenove famosos ainda no páreo pelo prêmio milionário. No balanço geral, o grupo feminino está em vantagem com uma participante a mais. Veja a relação de quem segue na disputa:

Homens: Alex Gallete, 33 anos; André Marinho, 43 anos; Iran Malfitano, 40 anos; Pelé Milflows, 23 anos; Shayan Haghbin, 31 anos; Thomaz Costa, 22 anos; Tiago Ramos, 24 anos; Lucas Santos, 22 anos e Vini Buttel, 31 anos.

Mulheres: Kerline Cardoso, 30 anos; Pétala Barreiros, 23 anos; Rosiane Pinheiro, 48 anos; Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte, 26 anos; Tati Zaqui, 28 anos; Bárbara Borges, 43 anos; Deborah Albuquerque, 37 anos; Deolane Bezerra, 34 anos; Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, 41 anos e Bia Miranda, a neta de Gretchen.

Acompanhe todas as novidades da Fazenda 2022 no DCI e fique por dentro do reality.