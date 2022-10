A Fazenda 2022: veja quem está no grupo A e no grupo B

Entenda a divisão dos participantes de A Fazenda 2022 e veja quem está no Grupo A e quem está no Grupo B. Deolane e Deborah são as líderes.

Dentro do reality rural da Record TV, A Fazenda 2022, o clima está cada vez mais tenso entre os participantes e – com o acumulo de brigas e criações de inimigos – os moradores da sede estão se dividindo entre Grupo A e Grupo B.

A Fazenda 2022 – quem está no grupo A e no grupo B?

A polarização em A Fazenda 2022 começou ainda na primeira semana de confinamento, quando alguns participantes – como Deborah Albuquerque e Bárbara Ramos – discordaram de Deolane Bezerra. A advogada é a “comandante” do Grupo A e, frequentemente, toma as dores de seus aliados no programa.

Historicamente, em A Fazenda 14, a divisão dos grupos começou com duas personalidades fortes: Deolane, do Grupo A, e Deborah Albuquerque, do Grupo B.

Os participantes que concordavam com Deolane na briga com Deborah, foram para o Grupo A e aqueles que discordavam da advogada, caíram no Grupo B. Sendo assim, pode-se entender que o Grupo B é formado por pessoas que não concordam com Deolane. Frequentemente, os integrantes do Grupo A são acusados de ser “baba ovo” de Deolane. Veja quem está no Grupo A e quem está no Grupo B em A Fazenda 2022:

Grupo A: Deolane Bezerra, Lucas Santos, Pétala Barreiros, Moranguinho, Vini Buttel, Bia Miranda e Tiago Ramos.

Grupo B: Deborah Albuquerque, Kerline, Shayan, Tati Zaqui, Bárbara Borges, Alex Gallete, Thomaz Costa, Iran Malfitano e Ruivinha de Marte.

Nomes como André Marinho, Pelé Milflows e Iran Malfitano – embora tenham alianças dentro do programa – ainda não assumem fazer parte de nenhum dos grupos do reality.

Quais são as diferenças entre os grupos?

No programa desta quinta-feira, 13 de outubro, noite de eliminação, Adriane Galisteu perguntou aos roceiros da vez quais são as principais diferenças entre os dois grupos em A Fazenda 2022. Bárbara Borges explicou para a apresentadora que acredita que o Grupo A é um grupo feito para oprimir os integrantes do Grupo B e destacou as vezes em que os participantes liderados por Deolane Bezerra fizeram ameaças criminosas dentro do programa.

“Nunca me senti ameaçada assim nem no tempo da escola. Aqui eles falam que vão pegar a gente lá fora”, destacou a atriz. “Eles atacam todo mundo, eu fui avaliada pela Deolane por ser crítica por ter opinião formada e, depois disso, passei a ser exposta aqui. Me ameaçaram, eles falam que é uma brincadeira mas isso não pode ser banalizado. Falar que vai atropelar uma pessoa? Nosso grupo não tem isso, a gente acaba reagindo a isso e se protegendo”, disse.

Tati Zaqui também falou sobre a diferença entre os grupos dentro da sede de A Fazenda 2022. Ela contou que os grupos são completamente diferentes e destacou que apenas o Grupo A foi criado intencionalmente e, por isso, os membros do Grupo B são aqueles que sobraram.

A diferença é que eles humilham, querem apontar dedo na cara, quem cuspir na cara das pessoas e a gente sempre reagindo na defensiva. Para quem está assistindo, é muito clara essa diferença entre os dois grupos.

Vini Buttel não concordou com as opiniões das participantes e disse que o Grupo A e o Grupo B erram bastante em A Fazenda 2022, mas só o Grupo A tem participantes com personalidade forte e que assumem o que faz. “O Grupo B finge estar em uma comunidade hippie”, disse. Ele disse também que o Grupo A é o único servindo entretenimento para o público e foi rebatido por Bárbara: “Tortura psicológica não é entretenimento”.

Quem já saiu da Fazenda 2022? Lista completa

Conforme os participantes vão sendo eliminados, a rivalidade entre grupos em A Fazenda 2022 vai se fortalecendo e, naturalmente, a paciência entre o peões ganhando força. Em questão de número, os grupos estão equilibrados em termos de participantes já eliminados. Veja a ordem de eliminação em A Fazenda 2022 e qual o grupo do eliminado:

Bruno Tálamo: O primeiro eliminado da Fazenda 2022 foi o jornalista Bruno Tálamo, de 33 anos, que ficou conhecido nacionalmente ao trabalhar por anos como repórter de Sônia Abrão. Ele recebeu apenas 15,69% dos votos e levou a pior contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos. Ele era do Grupo B.

Ingrid Ohara: A segunda participante anunciada como quem saiu da Fazenda 2022 foi Ingrid Ohara. A influenciadora ganhou fama no Brasil por produzir conteúdo na internet e exibir detalhes de sua vida nas redes. Ela deixou o programa em meio a uma semana conturbada, recebeu 29,01% dos votos e foi derrotada por Rosiane Pinheiro e Deborah Albuquerque. Ela era do Grupo B.

Rosiane Pinheiro: A repórter e dançarina foi a terceira eliminada da Fazenda 2022. Ela deixou a competição depois de sobrar no resta um, cair na berlinda e levar a pior contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos. Rosiane recebeu apenas 21,28% dos votos. Ela era do Grupo A.

