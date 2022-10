A Fazenda 2022: veja Tati Zaqui no antes e depois da fama

Quarta eliminada de A Fazenda 2022, funkeira é natural do ABC Paulista e tem hits no funk.

O antes e depois de Tati Zaqui pode impressionar muita gente. A famosa mudou bastante a aparência nos últimos anos e Tati não tem problema em falar sobre os procedimentos estéticos que realizou. A jovem fez algumas mudanças para dar um trato no visual e gastou um bom dinheiro com estética antes de entrar em A Fazenda 2022.

+Antes e depois de Kerline Cardoso: como era a peoa antes de A Fazenda 14

Qual é o antes e depois de Tati Zaqui?

Tati Zaqui é adepta de procedimentos estéticos e não esconde isso de ninguém. A famosa já revelou que tem botox, preenchimento labial, silicone e harmonização facial.

Em setembro, pouco antes da famosa aparecer em A Fazenda 2022, a dentista e clínico geral Bruna Mesquita mostrou os resultados da nova harmonização que a famosa fez antes do confinamento. A médica revelou que cuida do procedimento no rosto da cantora há 4 anos.

Em entrevista ao Flow Podcast em janeiro de 2021, Tati Zaqui contou que sempre mastigou do lado direito, por isso tinha o rosto ligeiramente desigual. “Aqui [lado direito] cresceu mais do que aqui [lado esquerdo], então eu sempre tenho que ficar indo lá para dar uma preenchida”, disse.

A famosa também reclamou de críticas em relação ao assunto: “o pessoal fala: ‘desnecessário’. Mas assim, ninguém vê o dia a dia, será que tô bem comigo mesma? Eu fiz mesmo”.

Segundo o jornalista Leo Dias, Tati Zaqui usou o cachê que recebeu ao aceitar participar de A Fazenda 2022 em procedimentos e gastou R$ 30 mil antes do confinamento começar.

Ainda de acordo com as informações do colunista do Metrópoles, a famosa pagou por 15 seringas de 15 ml de ácido hialurônico para preenchimento de olheiras, mandíbula, queixo, maçã do rosto, bigode chinês e labial.

Além disso, ela também gastou cerca de R$ 50 mil com as lentes dos dentes, trabalho que foi realizado pelo doutor Paulo Antonioli.

Antes e depois da cantora Tati Zaqui:

+Como fazer cirurgia plástica pelo SUS: Saiba quem pode e como ter direito

Tati foi a quarta eliminada de A Fazenda 2022

Tati Zaqui deixou o programa rural da TV Record na quarta roça da temporada. Ela brigou pela permanência contra a aliada Bárbara Borges e o rival Vini Buttel, mas foi a menos votada da semana e perdeu a chance de colocar a mão no prêmio de R$ 1,5 milhão. A famosa marcou 27,70% dos votos para ficar, enquanto seus adversários somaram 28,97% (Bárbara) e 43,33% (Vini).

Tati foi parar na berlinda por escolha própria e teve o azar de perder a prova do fazendeira. Na noite de formação, a cantora sobrou no Resta Um por causa de um combinado com seu time, o Grupo B. Os peões bolaram um plano para que um deles estivesse no banquinho de quarto roceiro para ter o poder do veto e ainda tentar ganhar o fazendeiro.

Por isso, Kerline não salvou Tati, ela foi parar na berlinda, mas perdeu a prova do fazendeiro para Bia Miranda. No resultado da quarta roça, ela foi a menos votada e acabou se dando mal. Veja como foi eliminação da peoa:

+A Fazenda 2022: Antes e depois de Deborah Albuquerque

+A Fazenda 14: veja como era Deolane Bezerra antes da fama