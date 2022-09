A fazenda 22: quem vai para a roça? Shay revela voto de terça

Shayan Haghbin é o fazendeiro da semana e já tem pensado nas estratégias que vai usar na próxima formação de roça de A Fazenda 2022, que será realizada na terça-feira, 27 de setembro. E quem vai para a roça nesta segunda berlinda da edição pelas mãos do chefão da semana pode ser a participante mais jovem da casa e que chegou no confinamento depois de todo mundo por ser coroada a vencedora do Paiol.

Quem vai para a roça pelo fazendeiro Shayan de A Fazenda 2022?

A grande possibilidade do momento é Bia Miranda ser quem vai para a roça de A Fazene da 2022 pelo fazendeiro Shayan. O iraniano conversou com Tati Zaqui, Kerline Cardoso a Ruivinha de Marte no final da noite de sábado (24) na casa da árvore do confinamento e explicou seus motivos para querer tirar a neta de Gretchen do jogo.

O papo entre os peões começou quando o fazendeiro disse que era hora de seu grupo bolar uma estratégia para a próxima roça da temporada. Kerline então pediu para saber quem vai para a roça pelo voto de Shayan. “Estou pensando ainda, pode mudar até lá, mas acho que vou na Bia”, comentou.

Ruivinha de Marte se chocou com a informação e Shayan deixou claro que dois motivos influenciaram a decisão de colocar a peoa em sua lista de alvos: um atrito que os dois tiveram durante o trato dos animais durante a semana e o comportamento da influencer em A Fazenda 2022.

“Ela é insuportável”, comentou Kerline. “Pelo amor de Deus, mal educada, mal criada”, concordou com o fazendeiro da semana do reality show rural da Record.

Quem vai para a roça pela casa?

Na mesma conversa em que revelou que Bia Miranda pode ser sua indicação na segunda roça de A Fazenda 2022, Shayan também comentou quem ele acredita ser alvo dos demais peões – principalmente entre os aliados de Deolane Bezerra. Para o iraniano, Tati Zaqui e Ruivinha de Marte estão entre os alvos principais, além de Kerline, que já se desentendeu com a advogada desde os primeiros dias de programa.

Tati considerou o nome de Deborah Albuquerque como possível voto da casa na formação, mas o fazendeiro descartou a influenciadora digital, por acreditar que os colegas de confinamento não tentarão eliminar a ruiva no momento – já que ela acabou de voltar de uma roça. “Porque se você coloca a mesma pessoa toda semana, ela volta cada vez mais forte”, avaliou o empresário.

Confira os comentários do grupo em A Fazenda 14:

Assista também o atrito que Shayan teve com Bia durante as tarefas da semana:

Quem já foi eliminado de A Fazenda 14

O primeiro – e até agora único – eliminado da nova temporada de A Fazenda foi o jornalista Bruno Tálamo. Conhecido por ser trabalho na televisão no segmento de fofoca, como o programa A Tarde é Sua, de Sônia Abrão na Rede TV, Bruno tem 33 anos e é natural de São Paulo.

Na última terça-feira (20), ele foi parar na roça ao ser puxado por Tiago Ramos. O modelo foi o mais votado da casa e por isso teve a missão de levar alguém da baia para a berlinda. Bruno foi o escolhido. Como o jornalista não foi vetado por Shayan – o quarto roceiro – ele pôde participar da prova do fazendeiro, mas acabou perdendo para o iraniano o chapéu e precisou competir pela permanência na votação da 1ª roça da temporada.

Na quinta-feira (22), Adriane Galisteu informou que Bruno foi o menos votado entre os roceiros e por isso ele deixou o confinamento logo em seguida. O jornalista recebeu apenas 15,69% dos votos do público para ficar, enquanto seus adversários, Tiago e Deborah Albuquerque, somaram 57,08% e 27,23%, respectivamente.

