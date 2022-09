A Fazenda votação Paiol UOL: parcial aponta Bia Miranda como favorita

Adriane Galisteu abriu oficialmente a votação ao público para decidir quem será o novo participante de A Fazenda 14. André Santos, Bia Miranda, Cláudia Baronesa, MC Créu e Suzi Sassaki disputam uma vaga no reality show da Record TV. A parcial de A Fazenda votação Paiol UOL já indica um famoso preferido dos espectadores para entrar no confinamento.

Parcial da enquete A Fazenda votação Paiol UOL

Na noite desta terça-feira (13), dia que marca o início oficial de A Fazenda 2022, às 22h, Bia Miranda aparece como a preferida do público para entrar no reality show rural, de acordo com a Parcial da enquete A Fazenda votação Paiol UOL

A consulta foi realizada às 22 horas. Neste mesmo horário, a votação apresentava o seguinte resultado: Cláudia Baronesa em segundo lugar na votação, com 22,42%, MC Créu está em terceiro (com 19,89%), André Santos em quarto (15,01%) e Suzi Sassaki em quinto (9,33%).

Após votação do público, que está aberta no site R7, apenas um dos competidores entra no confinamento oficial do reality show. Ele ou ela se torna o 21º participante da edição e compete pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Os cinco concorrentes do Paiol A Fazenda 2022 ficam em um confinamento separado dos participantes do reality por três dias. Neste período, o público estará votando de casa para decidir qual deles merece a oportunidade de entrar oficialmente na casa do reality show rural. A apresentadora Adriane Galisteu deve anunciar ao vivo quem ganhou a votação na noite de sexta-feira (16).

O ganhador se torna o 21º peão — ou peoa — e entra na casa para surpreender os colegas. O novo integrante do elenco terá as mesmas chances de lutar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Sthe Matos foi a escolhida do público na edição de 2021 do Paiol, ano em que a dinâmica foi implementada pela primeira vez. Na ocasião, a “casa de vidro da Record TV” era patrocinada pelo TikTok, por isso, os quatro selecionados para a disputa pela vaga no reality foi realizada entre influenciadores da rede social.

Como votar no Paiol de a Fazenda 14?

No site oficial de A Fazenda 2022 você pode votar no seu famoso preferido do Paiol para entrar no confinamento oficial do reality show. Não é necessário ter qualquer tipo de conta no R7 para participar da votação — a única coisa necessária é passar pela verificação de robôs ao confirmar o seu voto.

Confira o passo a passo abaixo:

Acesse o link https://www.r7.com/, clique na aba “A Fazenda” e encontre a enquete do Paiol. Em seguida, escolha em quem vai votar, selecione a caixinha “Sou Humano” e confirme o seu voto. Pronto, agora é só repetir o processo quantas vezes quiser.

Na enquete, é possível escolher entre cinco opções:

André Santos — ex-jogador de futebol

Bia Miranda — influenciadora digital, modelo e neta de Gretchen

Cláudia Baronesa — empresária, mãe de MC Gui e ex-participante do “Power Couple 2021”

MC Créu — cantor e produtor

Suzi Sassaki — atriz e influenciadora digital

Participantes A Fazenda 2022?

Alex Gallete, 33 anos (SP) – Ator e apresentador

André Marinho, 43 anos (RJ) – Cantor e criador de conteúdo

Bárbara Borges, 43 anos (RJ) – Atriz e ex-paquita

Bruno Tálamo, 33 anos (SP) – Repórter e colunista

Deborah Albuquerque, 37 anos (SP) – Ex-dançarina, atriz e vice-campeã Power Couple 2021

Deolane Bezerra, 34 anos (PE) – Advogada e influenciadora digital

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, 41 anos (SP) – Dançarina e influenciadora digital

Ingrid Ohara, 25 anos (PA) – Apresentadora e influenciadora digital

Iran Malfitano, 40 anos (MG) – Ator

Kerline Cardoso, 30 anos (CE) – Digital influencer e ex-BBB 21

Lucas Santos, 22 anos (SP) – Ator

Pelé Milflows, 23 anos (RJ) – Rapper

Pétala Barreiros, 23 anos (SP) – Influencer e empresária

Rosiane Pinheiro, 48 anos (RJ) – Dançarina e repórter

Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte, 26 anos (AM) – Influenciadora digital e TikToker

Shayan Haghbin, 31 anos (Iraniano) – Influenciador digital, comerciante e ex-Casamento às Cegas

Tati Zaqui, 28 anos (SP) – Cantora

Thomaz Costa, 22 anos (SP) – Ator, influencer e ex-Ilha Record 2021

Tiago Ramos, 24 anos (DF) – Modelo e influenciador digital

Vini Buttel, 31 anos (RJ) – Digital influencer, ex-De Férias com o ex e cinematografista

