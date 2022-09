Baronesa A Fazenda 14: mãe de Mc Gui está no elenco

Empresária participou do Power Couple Brasil 6 ao lado do marido

Baronesa A Fazenda 14 é mais uma participante do paiol da nova edição do reality rural. A empresária já é conhecida no mundo dos realities por ter feito parte do elenco do Power Couple Brasil 6 ao lado do marido Rogério. É mãe do cantor Mc Gui, que esteve na competição por R$1,5 milhão no ano passado.

Quem é Baronesa A Fazenda 14?

Cláudia Baronesa A Fazenda 14 tem 48 anos e é empresária. A paulista ganhou notoriedade na mídia no ano passado, quando ela e o marido Rogério Alves protagonizaram uma briga virtual com a cantora Jojo Toddynho enquanto Mc Gui estava participando de A Fazenda.

A confusão começou em dezembro de 2021, quando a funkeira declarou torcida para Rico Melquiades e criticou o filho de Baronesa. “Rico, tô pronta para passar o chapéu para você. MC Disney [MC Gui] tinha que estar na minha edição, junto com a caninana [Dayane Mello]. Queria ver eles crescerem para cima de mim”, escreveu a carioca.

“Jojo Todynho, um pai e uma mãe defendem seu filho com unhas e dentes. Por favor, esquece meu filho da sua boca. Antes que esqueça, vai tomar no seu c*”, respondeu Alves. A discussão prosseguiu com uma série de ofensas entre o casal e a voz de ‘Que Tiro Foi Esse’, que seguiu chamando Mc Gui de “canceladinho”.

Neste ano, Baronesa e o marido participaram da sexta temporada do Power Couple Brasil, mas desistiram do reality ainda no começo após uma briga generalizada na sede. Na ocasião, Alves entrou em uma discussão feia com Cartolouco e precisou ser contido pelos outros participantes.

Baronesa e Rogério Alves são empresários de Mc Gui desde 2013, quando o funkeiro começou a ser conhecido por suas músicas. Casados há 26 anos, os dois tiveram outro filho além do cantor, Gustavo, que morreu aos 17 anos em 2014 por overdose de cocaína. A matriarca também é mãe de Stefani, 28, fruto de uma relação anterior.

O nome de Baronesa já havia parecido como um dos cotados na web quando a empresária fez alguns nos stories no Instagram onde era possível ver ao fundo malas com o logotipo de A Fazenda 14. No entanto, os internautas suspeitaram que poderiam ser de Mc Gui, que participou do reality rural no ano passado.

A Fazenda 14 começa em 13 de setembro, terça-feira, às 23h, na Record. Para entrar no jogo de fato, Baronesa, que, que está no paiol, depende do voto do público – apenas quem tiver o maior número de votos conquista a 21ª vaga no programa.

