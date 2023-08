A Fazenda 2023 participantes: 18 cotados para a nova temporada

A lista oficial dos participantes de A Fazenda 2023 ainda não tem data para ser divulgada, mas alguns possíveis nomes já começam a circular pela web. Entre os cotados, estão ex-BBB's, influenciadores digitais, atores, cantores e celebridades que estiveram envolvidas em polêmicas.

Quem são os participantes de A Fazenda 2023?

A Fazenda 2023 começará com 28 participantes. 18 deles vão direto para a Sede, enquanto os outros 10 vão disputar uma vaga no Paiol. Os que estiverem do lado de fora devem convencer o público de que merecem uma chance no programa, e apenas os quatro mais votados se juntam aos demais peões, enquanto os outros voltam para casa.

Os nomes cotados para a Sede são:

1) Olivia Nobre, 23: é filha do cantor Dudu Nobre e da atriz Adriana Bombom. Assim como o pai, Lily segue carreira na música e é cantora e compositora. Sua primeira música de trabalho foi lançada em 2021, intitulada "Vilã" e, desde então, já lançou outras faixas como "Camomila", "Manda Chuva" e "Justsu Sexy". Também faz sucesso nas redes sociais, somando mais de 400 mil seguidores no Instagram.

2) Lumena Aleluia, 32: ficou conhecida há dois anos quando participou do BBB 21. Na época, a baiana não foi bem recebida pelo público e foi eliminada no quinto paredão com 61,31% dos votos. Hoje, além de psicóloga, a ex-BBB é influenciadora digital e soma mais de 600 mil seguidores em sua página no Instagram, além de manter perfis no OnlyFans e no Privacy, de venda de conteúdo adulto. Ela também é DJ e tem seu próprio show de stand up.

3) Carol Lekker, 24: foi a vencedora do concurso Miss Bumbum 2022 como representante do estado do Acre. Carol também é modelo, influenciadora digital e faz "testes de fidelidade" nas redes sociais - ela é contratada por mulheres que querem colocar à prova a relação com seus maridos ou namorados, Em maio, ela participou de "A Grande Conquista", outro reality show da Record.

4) Lucas Souza, 21: era casado com a cantora Jojo Toddynho, vencedora de A Fazenda 12, mas os dois terminaram a relação de forma bastante conturbada e trocando farpas na mídia. O rapaz é militar e influenciador digital, somando mais de 2,8 milhões de pessoas que o acompanham diariamente. Lucas também estudava Administração, mas trancou a faculdade no final do ano passado.

5) Sidney Sampaio, 43: é conhecido por ter sido um dos galãs da Globo nos anos 2000, quando participou das novelas "Alma Gêmea" (2005), "Páginas da Vida" (2007), "Malhação" (2008), entre outras. O artista recentemente protagonizou uma polêmica ao destruir um quarto de hotel e cair da janela do primeiro andar, mas não teve ferimentos graves e se recuperou. Depois de deixar o hospital, afirmou que havia misturado remédios para insônia e bebidas alcóolicas.

6) Hadson Nery, 42: ficou conhecido por participar do BBB 20, mas também não agradou o público e foi o terceiro eliminado com rejeição de 79,71% dos votos. Hoje, Hadson é treinador como técnico do time Varginha Esporte Clube (VEC). Esse será o terceiro confinamento do famoso: ele também participou do "Power Couple Brasil" 6 ao lado de Eliza Fagundes, sua esposa, em 2022.

7) Dudu Camargo, 25: apresentada o noticiário "Primeiro Impacto" no SBT. O jornalista está desempregado desde que foi demitido do canal de Silvio Santos em junho, por conta de uma situação escatológica. O jovem teria tentado negociar com outras emissoras para retornar à televisão, mas sem sucesso.

8) Erick Ricarte, 31: é ator e jornalista, mais conhecido por participar do programa Canal Elétrico da TV Atalaia, filiada da RecordTV. Neste ano, ele também foi um dos competidores do "A Grande Conquista" depois de ter avançado de fase na Vila, mas não foi muito longe no jogo e foi eliminado na terceira semana.

9) Bia Michelle, 22: é bailarina, conhecida por ter feito parte do balé do Faustão na Band - a famosa também participou do quadro "Dança das Feras". Em sua página no Instagram, soma mais de 1,5 milhão de pessoas que a acompanham diariamente. Terminou o noivado com MC Gui no ano passado, ao encontrar o rapaz no motel com outra mulher. Ela filmou tudo e postou nos stories.

10) Juliano Floss, 18: o influenciador digital estourou no TikTok em meados de 2020 e hoje soma mais de 13 milhões de seguidores na plataforma de vídeos e outros 4,7 milhões no Instagram. É namorado da cantora e também influenciadora Vivi.

11) MC Pipokinha, 25: a cantora bombou nas redes sociais no final do ano passado, quando vídeos dos seus shows começaram a viralizar. Isso porque a artista, junto com seus dançarinos, convida pessoas que estão na plateia para subirem ao palco e ganharem uma dança sensual. No Spotify, soma mais de 3,6 milhões de ouvintes.

12) Gustavo Rocha, 23: também é influenciador digital e YouTuber com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. O rapaz ficou conhecido por gravar vídeos ao lado de seu irmão gêmeo, Túlio Rocha, que também ficou famoso na web. O famoso mantém perfis no Only Fans e no Privacy para venda de conteúdo adulto.

13) Karoline Menezes, 27: é empresária e influenciadora digital, somando mais de 200 mil seguidores. A famosa era casada com o ator Mussunzinho, com quem participou do "Power Couple Brasil 6" no ano passado. O casal, que tem uma filho de 3 anos de idade, se separou em abril deste ano.

14) Ney Lima, 26: depois de afirmar ter sido convidado para a edição do ano passado mas dispensado pela produção, o comediante aparece novamente na lista de cotados. Com 5,2 milhões de seguidores no Instagram, o rapaz ficou conhecido por seus vídeos de humor. Também faz parte do elenco do seriado "A Sogra Que Te Pariu", da Netflix.

15) Emily Garcia, 22: seguida por mais de 14 milhões de pessoas no Instagram, é influenciadora digital e modelo. Um junho deste ano, a influenciadora virou notícia ao invadir a casa de seu ex-marido, Babal Guimarães, com um martelo por conta de uma festa que o homem promoveu na casa que ela construiu para a família.

16) Jenny Miranda, 34: é mãe de Bia Miranda, que ficou em segundo lugar em A Fazenda, e filha adotiva de Gretchen. A modelo mantém um relacionamento conturbado com Bia, com quem já trocou farpas publicamente. As duas cortaram a relação neste ano.

17) Camilla Uckers, 31: é influenciadora digital, cantora e comediante. Uma de suas músicas mais conhecidas é "Quem Nasceu Piriga", uma das faixas cantadas por ela em seus shows em boates e casas noturnas. Neste ano, ela participou do reality show "A Grande Conquista" mas não avançou para a fase da mansão.

18) Adriana Bombom, 49: a atriz foi casada com o cantor Dudu Nobre e é mãe de Olivia, que também é uma das cotadas para o reality show. Em 2021, foi uma das participantes do reality show "Famosas em Apuros", também da Record. Foi repórter do TV Fama, programa da Rede TV, entre 2010 e 2019.

Quem vai estar no Paiol?

Alguns nomes que podem estar no Paiol também já começaram a ser revelados. Apenas os mais votados pelo público vão entrar de fato para o programa.

Hudson Mendes, 28: é influenciador digital e ex-participante do Casamento às Cegas Brasil da Netflix. O rapaz se casou com Carol Novaes, de quem se separou pouco tempo depois. O paulista hoje é influenciador digital, com mais de 220 mil seguidores, e vende conteúdo adulto no OnlyFans.

Sophia Barclay, 23: também é influenciadora digital. É transsexual e ficou conhecida ao afirmar que teve um affair com o jogador de futebol Neymar em uma festa e quase assinou um "contrato de sigilo" para manter a relação em segredo.

Shayan Haghbin, 32: é empresário e também participou da primeira temporada de Casamento às Cegas Brasil. Participou de A Fazenda em 2022, mas foi expulso do programa após se envolver em uma briga com troca de agressões com Thiago Ramos.

Nicholas Torres, 23: conhecido por ter interpretado Jaime na novela Carrossel (2012), do SBT. Também trabalha como dublador, emprestando a voz para personagens de animação incluindo os "Os Backyardigans".

