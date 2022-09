Bia Miranda A Fazenda 2022: modelo disputará vaga no Paiol

Mais um nome foi confirmado para a nova temporada do reality show rural da Record TV: Bia Miranda A Fazenda 2022. A famosa foi alvo de rumores sobre romance com um jogador de futebol nos últimos meses e também polêmicas envolvendo a família da cantora Gretchen. No entanto, a garota ainda não faz parte do elenco oficial do reality show, ela terá que brigar contra outros três famosos no Paiol para conseguir o favoritismo do público.

Quem é Bia Miranda A Fazenda 2022

Bia Miranda A Fazenda 2022 tem 18 anos de idade, é modelo, dançarina e influenciadora digital. A jovem tem mais de 160 mil seguidores no TikTok, somando mais de 2 milhões de curtidas em seus vídeos na plataforma.

No Instagram, ela subiu de 90 mil seguidores para 111 mil fãs desde que foi anunciada como uma das participantes oficias do Paiol de A Fazenda 14. A informação da presença da famosa na dinâmica foi dada em primeira mão na atração do R7, O Programa de Todos os Programas, comandado por Flávio Ricco e Dani Bavoso.

A apresentadora Adriane Galisteu e o diretor geral de A Fazenda 2022, Rodrigo Carelli, participaram do programa e revelaram o nome de Bia Miranda com exclusividade aos jornalistas. Em 2022, a jovem apareceu na mídia em meio a polêmicas ao ser apontada como novo affair do ex-jogador de futebol Adriano Imperador, que atualmente tem 40 anos de idade.

Além disso, a famosa foi alvo de discussões na internet por ser apresentada ao público como neta de Gretchen. Thammy, um dos filhos da cantora, negou que a jovem seja sua sobrinha, o que fez a mãe da moça, Jenny Miranda, se pronunciar.

O assunto deixou muita gente confusa, pois afinal, Bia Miranda A Fazenda 2022 é neta da cantora Gretchen ou não? A realidade é que a menina é parente de consideração da famosa, mas não divide laços sanguíneos. Isso porque é filha de Jenny Miranda, cantora que Gretchen tentou adotar.

Segundo o jornal Extra, Jenny era do grupo The Cats, liderado por Thammy, e contou para Gretchen sobre sua difícil situação em casa, que envolvia abusos. Gretchen entrou na justiça para adotar legalmente Jenny, que na época era adolescente, mas teve dificuldades por conta da mãe da jovem ainda estar viva.

A polêmica é que Thammy Miranda, filho biológico de Gretchen, não aceita bem a situação e acusou a Jenny de usar o nome de sua mãe por fama. No Instagram, o vereador disse que só tem duas sobrinhas e que Bia Miranda A Fazenda 2022 não é uma delas.

“Como que minha mãe diz que tem sete filhos e agora não sou mais? O Thammy quer me proibir de usar meu sobrenome, que a Gretchen me deu. Existe um processo de adoção. Eu estou sendo injustiçada. Vão me devolver?”, reclamou Jenny, a mãe de Bia Miranda, nas redes sociais agora em setembro de 2022.

Como vai funcionar o Paiol de A Fazenda 14

O Paiol A Fazenda 14 está confirmado e irá funcionar da seguinte maneira: quatro famosos vão ser confinados em um espaço diferente do elenco oficial da temporada. Estes quatro vão competir pela simpatia do público e apenas um deles vai entrar na casa.

O diretor Rodrigo Carelli revelou na coletiva de imprensa de A Fazenda 2022, no dia 6 de setembro, que a votação para que o público defina quem vai ser o 21º participante durará 3 dias. Uma enquete será disponibilizada no site da Record e qualquer fã da atração poderá votar.

Após estes três dias de votação, a peoa – ou peão – que for selecionado pelo público vai entrar no confinamento do reality show e já começará a disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão com os demais competidores. Por enquanto, é esperado que os demais participantes da temporada sejam revelados na próxima segunda (12), dia de pré-estreia da décima quarta edição do programa.

Confira o que o diretor Rodrigo Carelli falou sobre a dinâmica da “Casa de Vidro da Record”:

