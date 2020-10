A cantora e o saxofonista realizaram a cerimônia ao pôr do sol em um clube náutico em Belém, no Pará

Gretchen casa pela 18ª vez! Confira imagens da união com Esdras de Souza

Gretchen e Esdras de Souza disseram “sim” e trocaram alianças na última quarta-feira (30). A cerimônia foi realizada em uma balsa no Espaço Náutico Marine Clube, em Belém, no Pará.

A artista de 61 anos assumiu o novo relacionamento no início de abril deste ano. Meses antes, Gretchen anunciou o término de seu casamento com o empresário português Carlos Marques.

Como foi o casamento da Gretchen?

A cantora chegou ao local da cerimônia por meio de uma embarcação e foi recebida ao som de Your Song, de Elton John. Assim que ela começou a andar pelo corredor que a levaria ao altar, o noivo iniciou um solo de sax para recebê-la.

Para o look do grande dia, Gretchen apostou no tradicional vestido branco, da grife espanhola Rosa Clará, mas dispensou o véu e o salto alto, trocando o sapato por um confortável par de tênis. O noivo, por sua vez, usou branco dos pés à cabeça.

Por conta da pandemia de covid-19, a cerimônia e a festa contaram com poucos convidados presentes, mas foram transmitidas pela internet para que os fãs dos artistas pudessem acompanhar todos os detalhes de perto.

Moderninha, a cantora subiu ao altar usando All Star.

Thammy não foi ao casamento da mãe

Thammy Miranda não compareceu ao 18º casamento de Gretchen, que é candidato a vereador na cidade de São Paulo.

Em 2016, o ator quase foi eleito, mas ficou como suplente na câmara. Porém, se tornou assessor no gabinete do vereador Isac Felix (PL). Nesse ano, o candidato está pelo PL (Partido Liberal) e pretende levar as pautas LGTBQIA+ para o setor da direita.