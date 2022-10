Cabine de Descompressão ao vivo 2022: horário e como assistir a live com o eliminado

A Cabine de Descompressão ao vivo 2022 recebe o eliminado da semana para o primeiro bate-papo com influência do mundo exterior.

Mais um participante está de saída da 14ª edição da Fazenda, o maior reality rural da Record TV. Ao deixar o confinamento, a peoa ou peão assume uma extensa agenda de compromissos com a emissora, a começar por um bate-papo com Lucas Selfie, logo depois da eliminação: veja como assistir a Cabine de Descompressão ao vivo 2022.

Como assistir a Cabine de Descompressão ao vivo 2022?

A Cabine de Descompressão ao vivo 2022 é o bate-papo com o eliminado da Fazenda 2022, apresentador por Lucas Selfie, que foi participante da 12ª temporada do reality rural da Record TV. A transmissão dura cerca de 35 minutos e é feita logo depois do anúncio da eliminação, sendo o primeiro contato do eliminado com o mundo exterior ao confinamento.

Na conversa, Lucas Selfie revela a porcentagem de eliminação do participante e faz perguntas específicas sobre sua participação no programa. É ele quem conta para o eliminado algumas das principais polêmicas envolvendo sua passagem pela sede, acaba com mistérios e mostra algumas das publicações dos fãs sobre o reality. Apesar de ser o primeiro contato do eliminado com a internet depois do programa, a Cabine de Descompressão ao vivo 2022 não abre completamente o jogo sobre todos os temas importantes para o participante eliminado, uma vez que algumas polêmicas devem “sobrar” para o programa de Rodrigo Faro, que vai ao ar no domingo seguinte à eliminação.

A Cabine de Descompressão ao vivo 2022 é um conteúdo exclusivo para assinantes do PlayPlus – o serviço de streaming da Record TV. Veja o passo a passo de como assistir:

Passo 1: Com uma conta paga do PlayPlus, que custa a partir de R$ 15,90 mensais, faça login na plataforma. Para isso, no endereço https://www.playplus.com/, clique em “Eu já tenho uma conta” e, então, entre com e-mail e senha cadastrados. Escolha o perfil de quem está assistindo.

Passo 2: Na Página inicial, localize a seção “Reality Shows”, movendo a tela para baixo. Na seção específica, o usuário encontra diversas opções para acompanhar a Fazenda 2022, como as câmeras exclusivas de dentro da sede, a participação dos peões no programa de Rodrigo Faro e a Cabine de Descompressão ao vivo 2022.

Passo 3: Clique na opção “Cabine de Descompressão”. Ao clicar, o player será aberto e, na hora que a transmissão começar, o vídeo vai aparecer para o usuário. A Cabine de Descompressão é um conteúdo exclusivo PlayPlus.

Quem não conseguir assistir a Cabine de Descompressão ao vivo 2022 na hora da transmissão, pode conferir todas as transmissões salvas na pagina inicial da Fazenda 2022 no PlayPlus.

Quais participantes já foram eliminados da Fazenda?

Nesta semana, a Cabine de Descompressão ao vivo 2022 completou sua terceira edição. Isso significa que três famosos já perderam a chance de embolsar R$ 1,5 milhão e foram banidos das dependências do programa. Confira a lista de quem já saiu e a ordem de eliminação da Fazenda 2022:

Primeira semana: o primeiro participante eliminado da Fazenda 14 – e o primeiro convidado da Cabine de Descompressão ao vivo 2022 – foi Bruno Tálamo. O jornalista de 33 anos, que ficou famoso por seu trabalho com Sônia Abrão, foi eliminado na berlinda contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos. Ele recebeu apenas 15,69% dos votos.

Segunda semana: a participante eliminada na segunda semana da Fazenda 2022 foi Ingrid Ohara. A influenciadora deu o que falar no confinamento, mas levou a pior na votação popular contra Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro. Ela deixou a sede com 29,01% dos votos.

Com as eliminações, os participantes que seguem na disputa são: Pelé Milflows, 23 anos; Pétala Barreiros, 23 anos; Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte, 26 anos; Shayan Haghbin, 31 anos; Tati Zaqui, 28 anos; Thomaz Costa, 22 anos; Vini Buttel, 31 anos e Alex Gallete, 33 anos.

Também ainda não foram eliminados: André Marinho, 43 anos; Bárbara Borges, 43 anos; Deolane Bezerra, 34 anos; Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, 41 anos; Iran Malfitano, 40 anos; Kerline Cardoso, 30 anos; Lucas Santos, 22 anos; Rosiane Pinheiro, 48 anos; Deborah Albuquerque, 37 anos; Tiago Ramos, 24 anos.

Cronograma a Fazenda 2022: calendário da próxima semana

A Cabine de Descompressão ao vivo 2022 é um dos pontos altos da edição, já que é o início da vida do participante pós-programa. No entanto, o jogo continua e os participantes que seguem da disputa ainda têm uma agenda de altos e baixos no programa, com dinâmicas especiais e a formação de uma nova berlinda.

Quinta-feira (06): Noite de eliminação;

Sexta-feira (07): Festa dos peões;

Sábado (08): Repercussão da festa;

Domingo (09): Convivência dos participantes;

Segunda-feira (10): Prova de Fogo

Terça-feira (11): Formação da roça;

Quarta-feira (12): Prova do Fazendeiro.

