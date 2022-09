Como assistir A Fazenda 2022: opção 24 horas, online e de graça

Após uma longa espera, a décima quarta temporada do reality show rural da Record finalmente estreou. Agora, os peões e peoas da temporada podem ser acompanhados 24 horas no confinamento. E como assistir A Fazenda 2022 não é difícil. Quem busca acompanhar o programa pode optar por ver pela internet e tem a opção de assistir duas duas semanas inteiras das câmeras do reality totalmente de graça.

+Lista dos participantes A Fazenda 2022: todos os peões da edição

Como assistir A Fazenda pela internet?

Como assistir A Fazenda 14 na internet é simples, pelo Playplus, e você pode assistir tantos os programas ao vivo noturnos comandados por Adriane Galisteu quanto as câmeras 24 horas do pay per view.

Na primeira opção, é necessário ter uma conta gratuita na plataforma streaming, já na segunda é necessário ser assinante do serviço. No entanto, o Playplus oferece 14 dias gratuitos para novos clientes, assim, se preferir você poder assinar o streaming, assistir duas semanas completas de pay per view e depois cancelar o serviço antes de ser cobrado.

Caso já tenha seu login e senha em mãos. Vamos te mostrar primeiro o passo a passo para assistir a programação em tempo real da Record, para conferir o programa ao vivo, e depois como ver as câmeras do pay per view. Você também poderá conferir adiante como fazer o seu cadastro, caso ainda não tenha.

Para assistir programa ao vivo

1 – Acesse https://www.playplus.com/ e clique em “Eu já tenho uma conta”. Coloque o seu e-mail e insira a senha que você criou.

2 – Como é possível criar alguns perfis diferentes para que várias pessoas usem uma mesma conta, você deve selecionar o que você usará.

3 – Depois, vá na aba “No Ar”, na lateral superior esquerda da plataforma. Clique em “Record TV.

4 – Por último selecione na transmissão da região que você quer assistir. Você poder optar pela Record de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Itapoan, Brasília, Goias e Manaus. Durante o dia, a programação é diferente para cada estado, no entanto, A Fazenda é exibida em território nacional, então não fará diferença em qual região você selecionar, pois todas terão a exibição do reality show.

Para assistir câmeras 24 horas

Caso você esteja usufruindo de seus 14 dias grátis de novos assinantes para assistir as câmeras 24 horas do reality show, você usará seu login e senha para entrar na plataforma, assim como no passo a passo acima.

1 – Depois, clique em “No Ar”, no canto superior esquerdo e então aperte em “veja agora” em um dos nove sinais disponíveis.

2 – Pronto! Agora é só decidir quais câmeras você vai acompanhar.

3 – Se quiser assistir os programas na íntegra ou quiser ver trechos cortados das brigas, festas e momentos gerais do programa, use a barra de pesquisa – no canto superior direito – e pesquisa por A Fazenda 14. Você também pode abaixar a sua barra de rolagem e selecionar o programa na aba “reality shows”.

Como fazer cadastro no R7

Se você é daqueles que quer saber como assistir A Fazenda 2022 online e de graça, mas ainda não tem seu login e senha no Playplus, confira como ter um cadastro no site.

Seu primeiro passo será acessar a plataforma https://www.playplus.com/. Depois, seguirá para o botão “Faça um teste grátis”. Nesta nova página, você terá duas opções: o Play gratuito, que te permite assistir apenas a programação ao vivo da Record pela plataforma ou o Plano Playplus, que é o pacote pago que custa R$ 15,90 ao mês e oferece 14 dias gratuitos.

Escolha um dos planos. Em seguida você informará:

Como gostaria de ser chamado

Seu e-mail (preciso ser um e-mail verdadeiro)

A senha que usará no site

Após confirmar as informações, você apertará o botão “avançar” e será redirecionado a uma nova página. Em seguida, você preencherá com os seguintes dados:

CPF

Data de nascimento

Gênero

Celular

Lembre-se de informar seu telefone corretamente, pois será feita uma verificação por SMS com você.

Quem optar pelo Play Gratuito já poderá usar o login e senha para assistir ao vivo a programação da Record online. Quem escolheu o Plano Playplus para se tornar assinante do pay per view terá mais uma etapa para preencher: a do pagamento.

Caso você seu plano seja usar os 14 dias grátis e cancelar em seguida, ainda é necessário colocar uma forma de pagamento no site, só é necessário cancelar o serviço antes da cobrança.

Programação semanal do reality show

Exibida de domingo a domingo, A Fazenda conta com atividades diferentes todos os dias. Por isso, é importante ficar de olho na agenda do programa para não perder os momentos mais importantes.

Durante a semana, o reality show é exibido das 23h00 às 00h30, depois da reprise da novela Amor sem Igual. Aos sábados, a atração começa às 22h45, depois da novela Reis, e termina às 23h45. Nos domingos, o programa tem apenas 15 minutos edição, começa às 23h00, após o Domingo Espetacular, e termina às 23h15.

Atividades na programação do reality

Segunda-feira (23h00) – prova de fogo

Terça-feira (23h00) – formação de roça ao vivo

Quarta-feira (23h00) – prova do fazendeiro ao vivo

Quinta-feira (23h00) – eliminação ao vivo

Sexta-feira (23h00) – convivência dos peões e começo da festa

Sábado (22h45) – melhores momentos da festa

Domingo (23h00) – convivência dos peões

Veja como foi a estreia da nova temporada:

Leia também

Premiação A Fazenda 2022: quanto ganha o 1º, 2º e 3º lugar