Elenco da novela Reis: quem é quem na nova temporada de 2022

A produção bíblica da Record TV sobre o nascimento de Israel está de volta! O folhetim retorna às telinhas nesta quarta-feira, 3 de agosto, com a reprise resumida das tramas das duas primeiras temporadas, e estreia seus capítulos inéditos no próximo dia 10, quarta-feira. Com a chegada da terceira temporada – A Rejeição, o público irá conhecer alguns novos rostos no elenco da novela Reis, mas também vai matar a saudade de personagens que estavam na segunda temporada e retornam para a trama.

Carlo Porto vai viver nova fase de Saul no elenco da novela Reis

Carlo Porto protagonizou o elenco da novela Reis na segunda temporada e continuará com importante destaque na temporada A Rejeição. Os novos capítulos vão mostrar a queda do governo de Saul em Israel. O governante não será uma escolha unânime do povo e começará a apresentar problemas em suas atitudes, pensamentos e ações.

Tudo vai piorar para o rei Saul quando Davi surgir na história. Escolhido por Deus para governar seu povo, o rapaz será considerado uma ameaça direta ao trono de Saul, o que resultará em conflitos.

Miguel Coelho

Miguel Coelho, rosto já conhecido dos fãs das novelas bíblicas da Record – por causa de Gênesis e A Bíblia – vive Jonatas no elenco da novela Reis. Ele é um dos companheiros mais próximo de Saul, mas terá conflitos com o rei de Israel na nova temporada. No futuro da trama, o personagem vai criar uma amizade com Davi.

Além das produções cristãs, Miguel também atuou em Amor sem Igual na Record, trama que tem sido reprisada na faixa das 21h45.

Novos protagonistas do elenco da novela Reis – Gabriel Vivan e Cirillo Luna

Gabriel Vivan e Cirillo Luna vão chegar na trama para balançar as estruturas de Saul. Porém, não ao mesmo tempo. A dupla de atores vai interpretar o mesmo personagem em fases diferentes da novela. Primeiro, Gabriel, de 26 anos de idade, aparece para viver a fase jovem do escolhido de Deus. Depois, o ator será substituído por Cirillo (39 anos), que vive a fase mais velha.

A Record ainda não revelou como será a transição entre os atores. É possível que Cirillo dê às caras no final da terceira temporada ou apareça de fato apenas na quarta temporada, A Escolha, que mostrará mais do reinado de Davi. Não se sabe até agora como será a passagem de tempo entre o final de uma temporada e o começo da próxima.

Gabriel Vivan de Reis: quem é ator que viverá Davi jovem

Stephany Brito

Stephany Brito já apareceu no elenco da novela Reis e agora retorna com a nova leva de episódios da produção. A famosa interpreta Laysa, uma serva de Kayla (Hylka Maria). Na segunda temporada da atração da Record, Laysa apareceu em cenas impactantes de ritual, o que indicou que ela poderia ser uma bruxa. O nome da personagem não é citado na Bíblia e ela é uma criação para a trama do canal de Edir Macedo.

Laysa tem planos malignos ao lado de Kayla na novela Reis, o que vai crescer na nova temporada. Relembre:

Hylka Maria

A Hylka Maria interpreta a megera Kayla, filha de Banaá (Marcos Breda). Ela já fez diversos planos nos capítulos anteriores da trama e irá planejar mais maldades na nova etapa da novela Reis. O ator Bruno Breves conversou com o DCI pouco antes da estreia do folhetim e revelou que a personagem vai estar cheia de planos maquiavélicos. Ela contará com a ajuda de Laysa e Calel nessas artimanhas.

Bruno Breves

Intérprete do personagem Calel, o ator conversou com o Jornal DCI em uma entrevista entre o final de julho e começo de agosto e adiantou o que vai acontecer com seu personagem na nova fase. Calel é servo de Banaá na trama, porém, na nova temporada vai estar próximo de Kayla, a quem ajudará em seu planos diabólicos.

A mudança acontecerá porque o ator Marcos Breda sofreu um acidente e precisou se afastar das gravações, assim, Calel passou a ser um parceiro mais próximo da vilã. Segundo o ator, Calel vai precisar fazer uma escolha entre o bem e o mal.

Fhelipe Gomes

Fhelipe Gomes já apareceu na segunda temporada da novela e agora retorna para a terceira etapa do folhetim. O jovem interpreta Paltiel, fiel servo e amigo de Saul. O personagem tem um lado cômico e gosta de levar alegria.⠀O ator já apareceu nas novelas Apocalipse, na Record, O Tempo Não Para e Malhação Toda Forma de Amar, na Globo.

Fifo Benicasa

Fifo Benicasa retorna para às telinhas da Record com a nova temporada de Reis. Ele interpreta o soldado Eliã na trama, que até agora foi braço direito do comandante Abner (Dudu Pelizzari). O ator contou ao site oficial da Record, que a primeira coisa que fez ao ser selecionado para o papel foi se matricular no muay thai, para ter mais energia de luta nas cenas da novela.

Roberto Birindelli no elenco da novela Reis

Roberto Birindelli já apareceu na trama da novela e vai retornar ao elenco como o personagem Samuel, profeta do soberano. Ele foi interpretado por Rafael Gevú na primeira temporada da trama, época em que o personagem ainda estava na fase da juventude, e foi só a partir da segunda temporada que Birindelli deu às caras.

Se o folhetim seguir os passos da Bíblia, será Samuel o responsável por ungir Davi como o escolhido de Deus para liderar o povo de Israel.

Francisca Queiroz

Francisca Queiroz retorna para o elenco da novela Reis. Ela continua na pele de Ainoã, a esposa do rei Saul. Durante entrevista para a Record, no final de julho, a atriz revelou que irão acontecer muitas mudanças no casamento de sua personagem, principalmente por causa dos próximos passos do marido. Ela disse que Ainoã verá tudo o que construiu, desmoronar.

Marcos Winter no elenco da novela Reis

O ator Marcos Winter interpreta Aitofel no elenco da novela Reis, personagem que apareceu pela primeira na segunda temporada do folhetim. O personagem bíblico é um homem importante em Israel e será um conselheiro pessoal do rei Davi no futuro. De acordo com a descrição da Record TV, Aitofel é um pai de família, rico e persuasivo, que o público conhecerá um pouco melhor na nova temporada, incluindo alguns segredos do mesmo.

Esta não é a primeira novela bíblica de Marcos Winter, que já atuou na Record em A Terra Prometida, Apocalipse e Gênesis.

Atores de Todas as Garotas em Mim estarão em Reis

Mharessa Fernanda e Caio Vegatti, protagonistas da antecessora de Reis, o folhetim jovem Todas as Garotas em Mim, estarão no elenco da novela Reis, segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7. Porém, não agora. A dupla ainda não foi anunciada oficialmente pela Record, pois vai demorar para que eles deem às caras na trama.

Se nada mudar, é previsto que a dupla apareça entre o final da terceira temporada e início da próxima fase da novela, a temporada A Escolha. Ainda não foi revelado os nomes dos personagens.

Narradora da novela Reis

Ingrid Conte interpreta a misteriosa narradora da novela. A mulher aparece contando a história da formação da nação de Israel, mas ninguém sabe qual é o seu nome. Há quem teorize que ela é uma rainha da Bíblia, mas ninguém sabe qual o verdadeiro nome da personagem.

Em entrevista ao especial do Domingo Espetacular sobre o retorno da novela, a atriz não deu detalhes sobre seu papel no folhetim e também não revelou se o público vai finalmente descobrir quem ela é durante a terceira temporada. Os únicos detalhes da trama que a atriz comentou foram: “ela é uma mulher sabia. O grande objetivo é educar o filho dela. Ela faz isso mostrando para o filho a história de Israel”.

Henrique Camargo – Filho da narradora

O ator Henrique Camargo interpreta o filho da narradora da história no elenco da novela Reis e também tem um papel misterioso. A verdadeira identidade do rapaz não foi revelada até agora e promete continuar causando um nó na cabeça do público de casa.

Atualmente, o ator também aparece na faixa das 21h45 da Record TV, com a reprise da novela Amor sem Igual, em que ele viveu o personagem Caio.

