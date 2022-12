Como está a votação da Fazenda agora enquete da final - 14/12

Falta pouco para o público descobrir quem sai do confinamento de Itapecerica da Serra com R$ 1,5 milhão nas mãos e quem vai morrer na praia depois de 3 meses de competição. Conferimos como está a votação da Fazenda agora enquete do Jornal DCI nesta manhã de quarta-feira (14), um dia antes da grande final, para ter noção de quem vai levar a coroa de campeão.

Como está a votação da Fazenda agora na enquete do DCI?

Barbara Borges tem sido apontada como a vencedora de A Fazenda 2022 até o momento. A peoa está com 55,2% do favoritismo na parcial do site, que soma mais de 205 mil votos até agora.

De acordo com esta enquete, Bia Miranda é quem deve ficar com a segunda posição no pódio. Ela soma até agora 40,8% dos votos e é única briga real que Babi tem pelo prêmio. E como está a votação da Fazenda agora Iran Malfitano não ameaça as companheiras de berlinda e soma apenas 4% da preferência popular.

Lembrando que apenas os dois primeiros lugares recebem prêmios na grande final. O campeão sai do confinamento com R$ 1,5 milhão no bolso e o vice-campeão ganha um carro 0km para chamar de seu.

Acompanhe as atualizações da enquete do DCI em tempo real

11h40

Babi: 55,2%

Bia: 40,8%

Iran: 4%

10h00

Babi: 58,6%

Bia: 37,3%

Iran: 4,1%

08h30

Babi: 56,6%

Bia: 39,6%

Iran: 3,9%

07h00

Babi: 54,3%

Bia: 42,6%

Iran: 3,1%

CONTINUE VOTANDO - Quem você quer que vença A Fazenda 2022

Que horas começa a final da Fazenda 2022 na quinta (15)

A grande final está marcada para começar às 22h30 de amanhã, quinta-feira, 15 de dezembro. De acordo com a programação oficial da Record TV, o programa tem início logo após a reprise da novela Amor sem Igual e ficará no ar durante 1 hora e 45 minutos. O reality show está marcado para acabar por volta da 00h15, horário da exibição do Jornal da Record - 24h.

A votação no R7.com ficará aberta até o programa ao vivo e só será encerrada perto do anúncio do grande vencedor entre Babi, Bia e Iran, o que só deve acontecer próximo ao final do programa. Adriane Galisteu informará o público quando a enquete for encerrada e fará primeiro o anúncio do terceiro colocado. Só depois informará os nomes do campeão e vice-campeão da edição.

