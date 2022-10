Como foi o resta um a Fazenda 2022: quem sobrou e foi para a roça

Alex Gallete, Tiago Ramos, Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro estão na roça da semana no reality rural da Record TV. Um dos pontos altos da definição da berlinda foi a dinâmica do resta um, na qual cada participante salva um peão até quem alguém sobre e termine na roça. Veja como foi o resta um a Fazenda 2022 e entenda a formação final da berlinda.

Enquete a Fazenda 2022 – quem deve sair?

Como foi o resta um a Fazenda 2022 – Rosiane está na roça

Para acompanhar como foi o resta um a Fazenda 2022 nesta semana, foi preciso assistir a formação da berlinda até o final da transmissão. Deborah Albuquerque foi a participante puxada da baia direto para a berlinda e, por isso, foi a responsável por começar o resta um do reality da Record TV. Ela escolheu salvar Shayan, que salvou Ruivinha de Marte, que salvou Kerline. Depois de todas as etapas, Rosiane foi quem sobrou e terminou na quarta roça da Fazenda 2022.

Veja a ordem de salvamentos e como foi o resta um a Fazenda 2022:

Deborah Albuquerque salvou no resta um: Shayan

Shayan salvou no resta um: Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte salvou no resta um: Kerline

Kerline salvou no resta um: Tati Zaqui

Tati Zaqui salvou no resta um: Pelé

Pelé salvou no resta um: Bárbara Borges

Bárbara Borges salvou no resta um: André Marinho

André Marinho salvou no resta um: Iran

Iran salvou no resta um: Thomaz

Thomaz salvou no resta um: Lucas Santos

Lucas Santos salvou no resta um: Deolane

Deolane salvou no resta um: Pétala

Pétala salvou no resta um: Bia Miranda

Bia Miranda salvou no resta um: Moranguinho

A formação da roça desta semana começou com a leitura dos poderes das chamas Preta e Verde, que desta vez pertenceu a Iran Malfitano. Ele escolheu ficar com a chama preta, que deu a ele voto peso dois, e entregou a outra para André Marinho, que trocou Bárbara Borges por Deborah Albuquerque na baia.

Depois, foi a vez do fazendeiro da semana dar seu voto de minerva. Vini Buttel, o fazendeiro, votou em Alex Gattele e disse que o peão é uma pessoa que inverte a realidade, é mentiroso e já afirmou que quer vê-lo fora do programa. Em contrapartida do voto, Alex acusou o fazendeiro de ser machista, homofóbico e xenofóbico.

O segundo banco da roça desta semana foi ocupado por Tiago Ramos depois de uma verdadeira guerra entre os principais grupos da casa. Ele e Shayan ficaram empatados por grande parte do programa, mas o ex-namorado da mãe de Neymar levou a pior depois que Iran usou o poder da chama preta para votar nele. Tiago estava empatado com Shayan, mas o voto de Iran tinha peso dois e condenou Tiago à berlinda. Por ser o mais votado, Tiago puxou Deborah Albuquerque da baia e colocou a ex-Power Couple na roça.

Ela começou o resta um, que terminou com Rosiane Pinheiro na berlinda. Rosiane vetou Deborah Albuquerque da prova do fazendeiro, que será disputada por Alex, Tiago e Rosiane.

Prova do Fazendeiro – data, horário e como assistir

A Prova do Fazendeiro está marcada para o programa ao vivo desta quarta-feira, 05 de outubro, às 22h30 (horário de Brasília), na Record e no PlayPlus. Alex Gallete, Tiago Ramos e Rosiane Pinheiro disputam o chapéu de maior autoridade no programa.

Para assistir, existem duas maneiras oficiais. Para ver na TV, é só sintonizar no canal aberto da Record TV e esperar que o programa seja exibido, depois da novela “Amor Sem Igual”. Na internet, é preciso de uma conta no PlayPlus, que pode ser criada, gratuitamente, usando nome e e-mail. No formato gratuito, clicando na aba “No Ar”, o público tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta. Além disso, existe uma conta paga do streaming. Com planos a partir de R$ 15,90 mensais, o assinante pode assistir o sinal de 9 câmeras exclusivas, espalhadas pela sede da Fazenda 2022, além de toda a programação da Record TV.

A principal diferença entre o formato grátis e o pago do PlayPlus é a possibilidade de ver a convivência dos participantes a qualquer momento. Na versão paga, é possível assistir apenas ao sinal da TV, o que possibilita que o usuário acompanhe todas as edições ao vivo e decisões principais do programa, como o anúncio de quem saiu da Fazenda, o nome do fazendeiro da semana e outros detalhes importantes do reality rural da Record TV.

Acompanhe a cobertura da Fazenda 2022 no DCI.