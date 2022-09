Como funciona a roça A Fazenda 2022 e a votação dos peões

O momento em que os peões precisam votar é um dos mais temidos no confinamento. Semanalmente, todos seguem para o deque do programa para a formação da roça e podem virar alvo de acordo com a dinâmica da semana. Mesmo que os participantes conversem com antecedência sobre como funciona a roça A Fazenda 2022 e possíveis estratégias, tudo pode mudar durante o ao vivo.

Como funciona a roça A Fazenda 2022

Todas as roças do programa são realizadas ao vivo nas terças-feiras e comandadas pela apresentadora Adriane Galisteu. A ordem na votação é geralmente a mesma, mas pode mudar caso as chamas do lampião do poder tenham grande influência na dinâmica.

O primeiro passo de como funciona a roça A Fazenda 2022 em qualquer votação do programa é a indicação do fazendeiro. O chefão – ou chefona da semana – é imune e pode indicar qualquer participante para a roça da semana, que se torna o primeiro roceiro da formação.

Em seguida, Galisteu dá a largada para começar a votação entre os confinados. A apresentadora chama um por um e todos os votos são abertos. Nesta etapa, há uma grande regra que precisa ser seguida: apenas os moradores da sede podem ser votados.

Quem está na baia vota assim como os demais, mas não pode ser escolha de voto durante a formação. Em caso de empate nos votos, o fazendeiro é quem decide o resultado. Após o segundo roceiro ser definido entre os votos dos participantes, é hora de ele puxar alguém da baia para o terceiro banquinho.

Geralmente, a dinâmica que define quem vai ocupar o lugar de quarto roceiro é o “resta um”. Quem começa é normalmente o terceiro roceiro – o puxado da baia. Ele, ou ela, salva alguém, que depois salva outra pessoa e por aí vai. Quem fica por último e não é salvo por ninguém se torna o quarto roceiro.

Os poderes do lampião são essenciais durante a formação de roça. Ás vezes eles são abertos no começo da votação e em outras apenas no final, tudo depende de qual é o poder da semana. Adriane Galisteu avisa quando o dono da chama pode revelar sua vantagem. Por isso, é comum que aconteçam algumas mudanças, salvamentos, entre outras surpresas antes do final de como funciona a roça A Fazenda 2022.

Um dos roceiros escapa com prova do fazendeiro

Nem tudo está perdido para quem vai parar na roça da semana. É possível escapar da berlinda e ainda voltar direto para o cargo mais alto da casa. No dia seguinte da votação entre os peões, é realizada a prova do fazendeiro. Apenas os roceiros ganham vaga na disputa.

As provas do fazendeiro são realizadas nas quartas-feiras, durante o programa ao vivo do reality show rural. Geralmente, elas são realizadas com três participantes, porque é comum que alguém seja vetado da disputa durante a formação de berlinda.

A dinâmica da prova muda todas as semanas. Algumas são de força, outras de estratégia, outras de sorte, e assim por diante. Quando um participante é classificado novo fazendeiro, ele é “coroado” pelo fazendeiro anterior com o chapéu e escapa oficialmente da roça da semana.

Além de ficar imune, o fazendeiro fica responsável pela separação de tarefas da casa e precisa manter o confinamento em ordem.

Veja como foi a primeira prova do fazendeiro da temporada:

Público vota em eliminação

Depois que alguém se salva da roça da semana com a prova do fazendeiro, o programa libera a votação para o público. São os fãs do reality show que decidem quem fica e quem sai.

A enquete da berlinda é publicada no site oficial da emissora, o R7, depois da prova do fazendeiro e fica no ar até o programa ao vivo de quinta-feira. O público vota a favor, ou seja, escolhe quem merece ficar e deposita seus votos no seu participante favorito.

Na noite de quinta-feira, Adriane Galisteu informa quem foi o menos votado para ficar e o participante deixa o confinamento. Geralmente, o programa não revela as porcentagens das berlindas para os peões, apenas o público fica a par dos números.

