Como vai funcionar o Rancho A Fazenda 2022, área vip do ‘líder’

A Record TV explicou durante a coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 6, como vai funcionar o Rancho A Fazenda 2022. O cômodo vai ser um quarto especial para o fazendeiro da semana, onde ele poderá articular com seus aliados e desfrutar de regalias.

Rancho A Fazenda 2022 será “quarto do líder”

Tem novidades na 14ª edição do reality rural! Neste ano, o fazendeiro da semana poderá desfrutar do Rancho A Fazenda 2022, um quarto exclusivo para o todo poderoso que estiver com o chapéu.

O Rancho do Fazendeiro ocupará o lugar do paiol depois que a dinâmica chegar ao fim. O espaço será transformado em um ‘quarto do líder’, onde o dono do chapéu terá tratamento VIP e poderá levar seus comparsas de jogo para fazer estratégias, conchavos e, claro, muito fofoca. O cantinho promete gerar muito ‘fogo no feno’ entre os peões.

Essa será a primeira vez que o fazendeiro terá um cômodo exclusivo para ele ao longo de 14 temporadas. Anteriormente, o vencedor da prova continuava dormindo no dormitório com os demais colegas. O poderoso continua tendo uma indicação durante a formação de roça e o poder de escolher quem deve cumprir quais tarefas na sede.

O paiol também retorna nesta temporada. Assim como aconteceu no ano passado, quatro celebridades ficam confinadas no espaço, mas apenas um deles vai entrar no jogo de fato – quem vai decidir o participante que merece a última vaga em A Fazenda será o público, através de uma votação realizada no R7. Os nomes dos famosos do paiol serão anunciados na próxima segunda-feira, 12.

Quem vai participar de A Fazenda 2022?

Na manhã desta terça, a Record liberou os primeiros seis nomes dos participantes confirmados na nova edição do programa. Os demais peões serão anunciados também na segunda-feira, no ‘esquenta’ comandado por Adriane Galisteu a partir das 23h, horário de Brasília.

Deolane Bezerra: nome mais aguardando do reality, a advogada finalmente foi confirmada no elenco. A famosa tem 34 anos de idade e ficou conhecida após a morte de seu marido, MC Kevin, e por ostentar uma vida de luxo no Instagram, onde soma mais de 14 milhões de seguidores.

Thomaz Costa: o ator tem 22 anos e ficou conhecido por ter atuado em Carrossel (2012) e da série Patrulha Salvadora (2014). No ano passado, participou da Ilha Record e também passou a vender conteúdo adulto no site OnlyFans. Já namorou a atriz Larissa Manoela.

Moranguinho: Ellen Cardoso, também conhecida como Moranguinho, tem 41 anos de idade e é influenciadora digital e dançarina. A famosa é casada com o cantor Naldo, com quem mantém um relacionamento desde 2013.

Iran Malfitano: o ator de 40 anos também está no elenco de A Fazenda. Ficou conhecido por ter atuado em novelas da Globo nos anos 2000, incluindo Kubanacan (2003) e A Favorita (2008). Sem trabalhos durante a pandemia, trabalhou como motorista de aplicativo.

Deborah Albuquerque: a influenciadora digital de 37 anos se junta ao elenco de A Fazenda 14, depois de ter participado do Power Couple 5 no ano passado ao lado do marido, o médico Bruno Salomão.

Ruivinha de Marte: a influenciadora digital na verdade se chama Anny Bergatin. Aos 24 anos, ficou famosa por postar dancinhas desengonçadas no TikTok, onde soma mais de 17 milhões de seguidores.

Participantes A Fazenda 2022 são divulgados; veja lista

Quando estreia A Fazenda 2022?

A Fazenda 14 estreia em 13 de setembro, terça-feira, às 23, horário de Brasília. O programa segue sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu.

O vencedor do reality show fatura o prêmio de R$1,5 milhão, enquanto o segundo lugar leva para casa um carro 0km. Os peões também podem acumular valores em dinheiro e outros prêmios de acordo com o desempenho nas provas.

O reality show será exibido diariamente nas noites da Record. Além da edição no canal aberto, os fãs podem optar por acompanhar os peões através do pay-pew-view do Playplus, plataforma de streaming da emissora. No entanto, é necessário ter o plano pago, com custo de R$15,90 por mês.

Power Couple 2022 + fotos dos participantes: quem é quem no reality