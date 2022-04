Power Couple 2022: fotos dos participantes da nova edição

As fotos dos participantes do Power Couple 2022 já foram divulgadas; saiba quem são eles - Foto: Divulgação/Record

A lista dos treze casais que irão participar do Power Couple Brasil 6 já foi anunciada pela Record. Entre eles, estão alguns conhecidos do público que já estiveram em A Fazenda, como Cartolouco, Dinei e Mussunzinho, enquanto outros participaram de um reality pela primeira vez. As fotos dos participantes do Power Couple 2022 já estão disponíveis para o público. Veja quem são os confinados.

Power Couple 2022: fotos dos participantes João Hadad e Luana Andrade

João Hadad e Luana Andrade são um dos casais confirmados na nova temporada do programa. Quem assistiu a sexta edição de De Férias com o Ex, em 2019, deve se lembrar do rapaz. Ele também esteve na edição especial do reality de pegação De Férias com o Ex Caribe.

Já Luana Andrade é publicitária. Soma 160 mil seguidores no Instagram, onde publica fotos de sua rotina. O casal está junto desde novembro de 2021, e publicam um vídeo anunciado a participação: “Depois de muita especulação, podemos finalmente contar essa novidade para todos. Contamos com a torcida de vocês, vamos juntos embarcar nessa nossa loucura, solta o play @recordtvoficial, pra cima!! #TeamLudad”. Veja a foto dos participantes do Power Couple 2022:

Michele Passa e Bruno Passa

Outro casal confirmado no Power Couple 2022 é Michele e Bruno Passa. Ela é consultora de estilo e imagem, além de trabalhar também como influenciadora digital, somando mais de 180 mil seguidores. Seu conteúdo é voltado para moda, beleza e lifestyle.

Bruno é oceanólogo e investidor, nascido em Guiné-Bissau. Os dois têm uma filha chamada Zahara, de quatro anos de idade.

“Não sabia? Então agora você tá sabendo! Dia 02 de maio estreia o Power Couple Brasil 6! Ansiosos para acompanhar a #FamiliaPassa?”, escreveram em seus perfis no Instagram.

Mussunzinho e Karoline Menezes

Mussunzinho e Karoline Menezes estão noivos desde 2020 e têm um filho juntos, o pequeno Antônio. O ator, conhecido pelos seus trabalhos em produções da Globo, é filho do falecido humorista Mususm. No ano passado, ele foi o segundo eliminado de A Fazenda 13.

Já Karoline é influenciadora digital e tem cerca de 60 mil seguidores. “Topamos essa aventura e contamos com a torcida e as vibrações de vocês no #TeamLinessum. Vamos juntos nessa incrível jornada até o final?”, publicou o casal sobre o Power Couple 2022.

Power Couple 2022: fotos dos participantes Ivy Moraes e Fernando Borges

Ivy Moraes e Fernando Borges são mais um casal da nova temporada do reality show. Ela é conhecida por ter participado do Big Brother Brasil 20, no qual entrou por meio da casa de vidro. Também trabalha como modelo e influenciadora digital, somando mais de 4 milhões de seguidores.

Nandinho é empresário. Os dois namoravam quando a modelo participou do BBB, mas acabaram terminando e logo Ivy voltou a se relacionar com o pai de seu filho. No entanto, após o término com o ex-marido, ela reatou com Fernando. “Topamos esse desafio e contamos com a torcida de vocês! #TeamNandivy“, escreveram. Veja a foto dos participantes do Power Couple 2022:

Cartolouco e Gabi Augusto

Lucas Strabko, o Cartolouco, já é conhecido do público da Record por ter participado de A Fazenda 12. Ele ficou conhecido por ter trabalhado como jornalista esportivo na Globo, até ser demitido por protagonizar uma guerra de álcool em gel com outro funcionário enquanto Fabíola Andrade estava no ar – a cena rapidamente viralizou na web.

Já Gabi Augusto é CEO da Não Não Produções e influenciadora digital. “A competição mais importante da vida do nosso casal estreia dia 2 na Record e o grito tem que estar na ponta da língua: TEAM GABILOUCO DESDE CRIANCINHA!”, publicou o casal sobre a participação no Power Couple.

Dinei e Erika Dias

Claudinei Pires, conhecido como Dinei, é ex-jogador de futebol, com passagens pelos clubes Corinthians, Internacional e Cruzeiro. Também é um veterano de realities, somando passagens por A Fazenda 5, A Fazenda: Nova Chance e Ilha Record.

Já Erika Dias trabalha como administradora. “Eu e minha esposa @erikapitorri estamos participando do Reality @powercouplebrasil e conto com vocês para juntos vencermos esta competição”, publicou o atleta em seu Instagram.

Hadson Nery e Elizabeth Fagundes

Quem assistiu o BBB 22 deve se lembrar de Hadson Nery, o HadBalla, eliminado na terceira semana com alta rejeição. Ele também é ex-jogador de futebol e atualmente trabalha como técnico do esporte. “ACORDA CRIANÇA! PAPAI CHEGOU E CHEGOU ACOMPANHADO!!” publicou o atleta em suas redes para anunciar a participação do reality.

Já Elizabeth trabalha como preparadora física. Os dois estão juntos de 2020 e são pais do pequeno Mikael.

Rodrigo Mila e Daiana Araújo

Rodrigo Mila é conhecido pelo seu trabalho como DJ e pelo projeto “open farra”. Nas redes sociais, ele compartilha sua rotina de exercícios e mudança de hábitos alimentares, que lhe fizeram perder mais de 35kg.

Ele é casado com Daiana Araújo, que trabalha como cabeleireira e influenciadora digital. “É OFICIAL! O casal Milaia está confirmado para a nova temporada do Power Couple Brasil. Podemos contar com a torcida de vocês? Estamos ON para o GAME “, escreveu o casal.

Power Couple 2022: fotos dos participantes Baronesa e Rogério

Baronesa e Rogério são empresários e pais de MC Gui, que esteve em A Fazenda 13. Durante a participação do funkeiro no reality show, o pai do famoso brigou publicamente com Jojo Todynho após a cantora criticar o jovem publicamente nas redes sociais.

“Viemos de coração aberto e prontos para encarar tudo!”, publicaram em suas redes sociais. Abaixo, a foto dos participantes do Power Couple 22:

Pe Lanza e Anne Duarte

Pe Lanza é bastante conhecido por ter sido vocalista da extinta banda Restart, famosa na década de 2010. Hoje, ele segue carreira solo. Sua namorada Anne Duarte trabalha com marketing. Os dois se conhecem há mais de dez anos, mas foi apenas em 2018 que eles assumiram o relacionamento.

O casal também fez um post especial para anunciar a participação no Power Couple: “Sim, é verdade! Vocês conhecem a gente, sabem que adoramos um desafio. Topamos então viver mais uma aventura juntos, e dessa vez, vocês vão poder acompanhar todo dia, aí nas suas casas! Prontos? Nós estamos! E contamos com vocês, hein?!”

Power Couple 2022: fotos dos participantes Nahim e Andreia Andrade

Nahim é cantor e já participou de A Fazenda: Nova Chance. Há três anos, ele foi acusado de agressão por duas ex-mulheres e chegou a ser preso após descumprir medida protetiva. Andreia Andrade, esposa do artista, é empresária.

Nas redes sociais, o casal não escondeu a empolgação com a participação no reality show. “É oficial! O casal tá ON!

Estamos no Power Couple Brasil 6. Contamos com vocês nessa aventura! Bora com tudo”, escreveram.

Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Adryana Ribeiro é ex-vocalista do grupo Adryana e a Rapaziada, famoso pelos hits “Tudo Passa”, “Fim de Noite” e “Só Faltava Você. Seu marido Albert é empresário e sócio da BPM (Bressan Prime Motors Office).

“Nosso casal está transbordando felicidade com esse novo desafio na vida deles!”, anunciou o administrador do perfil de Adryana. “Eles prometem dar o melhor em cada prova para que seja uma experiência incrível, não só para eles, mas para vocês também!”

Power Couple 2022: fotos dos participantes Brenda Paixão e Matheus Sampaio

O casal se conheceu no Brincando com Fogo, reality show da Netflix, e assumiram o relacionamento depois do fim do programa. Eles foram dois dos participantes que causaram no reality e foram criticados por todo o grupo – na competição, era proibido qualquer tipo de toque físico entre os jogadores. Quem trocasse beijos, carícias ou mantivesse relações sexuais seria penalizado, e foi o que eles fizeram.

“Sim, é verdade, ELES ESTÃO NO POWER COUPLE BRASIL!!! Depois de terem brincado com o fogo, agora eles não estão mais pra brincadeira”, publicaram.

+ Enquete Power Couple 2022: qual casal deve ganhar?