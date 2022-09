Como votar no R7: participar da 2ª roça de A Fazenda 2022

Veja como votar no R7 e participar da decisão do segundo participante eliminado da Fazenda 2022. Anúncio da eliminação será na quinta-feira (29)

A Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 28, definiu a formação final da segunda roça do reality rural da Record TV. Com Vini Buttel assumindo o cargo de maior autoridade da sede, os participantes que vão a voto popular pela permanência no programa são Deborah Albuquerque, Rosiane e Ingrid: veja como votar no R7 e escolher quem deixa a competição nesta semana.

Enquete A Fazenda 2022 – Deborah, Rosiane ou Ingrid, quem sai?

Como votar no R7 – passo a passo

Saber como votar no R7 é a única maneira de influenciar diretamente no resultado da próxima eliminação da Fazenda 2022. O R7 é o portal oficial da Record TV e, por isso, apenas os votos dados no site são contabilizados pela emissora para a divulgação do resultado da berlinda. Para votar, é fácil. Veja o passo a passo:

Passo 1 : visite o site oficial da Fazenda 2022 no R7. O endereço é https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14 e, para acessar, é necessário uma conexão com internet.

: visite o site oficial da Fazenda 2022 no R7. O endereço é https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14 e, para acessar, é necessário uma conexão com internet. Passo 2 : localize a enquete oficial da Fazenda 2022 na página inicial do portal com a pergunta: “Quem você quer que fique em A Fazenda?”

: localize a enquete oficial da Fazenda 2022 na página inicial do portal com a pergunta: “Quem você quer que fique em A Fazenda?” Passo 3 : com a enquete localizada, basta clicar sobre o nome e foto do participante que você quer salvar da roça desta semana.

: com a enquete localizada, basta clicar sobre o nome e foto do participante que você quer da roça desta semana. Passo 4 : confirme sua escolha clicando na aba “Sou Humano”. Nesta etapa, o sistema da Record TV pode pedir uma prova de humanidade, solicitando que o usuário escolha imagens conforme orientação.

: confirme sua escolha clicando na aba “Sou Humano”. Nesta etapa, o sistema da Record TV pode pedir uma prova de humanidade, solicitando que o usuário escolha imagens conforme orientação. Passo 5: o voto será confirmado com uma mensagem na tela.

Para participar da eleição do próximo eliminado do programa, não é preciso criar nenhum tipo de cadastro no R7, basta seguir o passo a passo acima. É possível votar quantas vezes quiser, enquanto a decisão oficial estiver em aberto no site oficial da Record TV. O encerramento da votação será anunciado, ao vivo, por Adriane Galisteu, momentos antes do anúncio oficial.

Quem vai sair da Fazenda 2022?

Apesar de entender como votar no R7 para definir o resultado da berlinda desta semana, o fã do reality rural da Record TV tem outras ferramentas para acompanhar a roça da semana. Enquetes especiais sobre a votação do público, como a enquete A Fazenda 2022 feita pelo DCI, medem a intenção de voto do público na votação oficial do R7.

Os votos dados na enquete A Fazenda 2022 do DCI não influenciam no resultado final, anunciado na TV, mas servem como um espelho para o público.

Além de simular como votar no R7, a enquete do DCI gera resultados parciais constantes, mostrando quem está na frente para deixar a competição ainda nesta semana. Acompanhe todas as parciais da enquete do DCI sobre quem será eliminado da Fazenda 2022.

A Fazenda 2022: saiba como assistir a eliminação ao vivo

Todas as ações do público durante a Fazenda 2022, como votar no R7 e os comentários na internet, resultam em anúncios ao vivo durante o programa. O resultado da votação popular pela permanência na competição será anunciado no programa desta quinta-feira, 29 de setembro, que está previsto para começar às 23h00 (horário de Brasília) na Record TV.

Existem duas maneiras de acompanhar A Fazenda 2022 ao vivo: na TV e na internet. Para ver na TV, é simples. Basta sintonizar no canal aberto da Record TV e esperar que o programa seja exibido, o que deve acontecer logo depois de mais um capítulo da novela “Amor Sem Igual”. Neste formato, o público pode conferir a edição especial do programa, com o resumo da semana e toda a construção da berlinda da vez.

Na internet, é preciso de uma conta no PlayPlus – o serviço de streaming oficial da Record TV -, que pode ser criada, gratuitamente, usando nome e e-mail. No formato gratuito da plataforma, clicando na aba “No Ar”, o público tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta.

Além disso, também existe uma variante paga do streaming. Com planos a partir de R$ 15,90 mensais, o assinante pode assistir o sinal de 9 câmeras exclusivas, espalhadas pela sede da Fazenda 2022, além de toda a programação da Record TV.