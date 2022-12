Cronograma A Fazenda 2022: semana final terá elenco de volta

O cronograma A Fazenda 2022 da reta final do programa já está entre nós e a última semana reserva diversas surpresas. Além de algumas berlindas especiais, os últimos dias terão dinâmicas diferentes, que contarão com a presença dos ex-participantes da temporada. A grande final será na quinta-feira, 15 de dezembro.

Enquete A Fazenda 2022: quem sai na 12ª roça?

Como vai ser o cronograma A Fazenda 2022 da última semana?

A Record TV finalmente divulgou o cronograma A Fazenda da última semana da edição. Veja o calendário do reality de 2022:

Domingo (11): prova cheia de prêmios para os ex-participantes e definição da roça especial com o Top 5

Segunda-feira (12): eliminação + formação de roça surpresa

Terça-feira (13): dia de lavação de roupa suja + eliminação ao vivo da roça surpresa

Quarta-feira (14): última festa da temporada

Quinta-feira (15): grande final da Fazenda 2022

A última eliminação nos moldes tradicionais do reality show ocorrerá na quinta-feira (8). Depois, tudo muda a partir de domingo (11). O elenco da temporada irá retornar para uma prova especial que terá vários prêmios. Essa disputa também irá definir quem vai para a roça especial da temporada entre o Top 5 do programa.

A eliminação de alguém ocorrerá na segunda-feira (12), que contará também com uma formação de roça surpresa. A última eliminação da temporada será na terça-feira (13), dia que também contará com uma dinâmica de lavação de roupa suja com todos os participantes.

Na quarta-feira (14) será dia de comemoração e a última festa da temporada vai ser realizada, também com todos os participantes. Por fim, na quinta-feira (15), o público vai descobrir quem entre os três finalistas será coroado campeão.

+FOTOS da Casa da Deolane, a polêmica ex-A Fazenda

Deolane vai voltar para as dinâmicas?

Ao que tudo indica, Deolane Bezerra não retornará com o resto do elenco para as dinâmicas marcadas no cronograma A Fazenda. A peoa soltou críticas ao programa nas redes sociais desde que voltou para casa e não há indícios de que ela vai querer retornar para a prova especial de prêmios, a lavação de roupa suja e a aguardada última festa.

A advogada não contou para o público como ficou sua situação contratual após deixar o programa, então não se sabe se ela seria obrigada a retornar, mesmo contra sua vontade. Mas é improvável que a ex-peoa apareça no confinamento novamente.

O mesmo serve para Pétala, não há indícios de que a influencer irá retornar para participar das atividades finais do reality show por ter desistido. Já Shayan e Tiago Ramos, não devem aparecem por terem sido expulsos da fazenda, o que é considerado quebra de contrato.

Deolane explicou sua posição ao decidir sair do programa:

Quem saiu ao longo da temporada

A temporada contou com 21 participantes no total, dois foram expulsos e dois desistiram. Ao longo da temporada foi realizada uma eliminação dupla e também uma roça falsa, que movimentaram o jogo. A final será realizada entre três participantes.

1ª roça: Bruno Tálamo (15,69%)

2ª roça: Ingrid Ohara (29,01%)

3ª roça: Rosiane Pinheiro (21,28%)

4ª roça: Tati Zaqui (27,70%)

5ª roça: Thomaz Costa (17,31%)

6ª roça: Vini Buttel (21,14%)

7ª roça: Lucas Santos (15,39%)

8ª roça: Alex Gallete (11%) e Deborah Albuquerque (23,19%)

9ª roça: Ruivinha de Marte (24,58%)

10ª roça: Kerline Cardoso (23,18%)

11ª roça: berlinda FALSA - foi vencida por Barbara Borges

Leia também

R7 votação da Fazenda 2022 + enquete quem sai na 12ª roça