FOTOS da Casa da Deolane, a polêmica ex-A Fazenda

Deolane Bezerra deixou o confinamento de A Fazenda 2022 após desistir do reality show e já está de volta a sua residência de luxo, em um dos condomínios mais cobiçados de São Paulo. A famosa voltou ao convívio da família e já até mostrou um pedacinho dos espaços de casa nos stories para o público. A casa da Deolane é avaliada em R$ 11 milhões.

+Após 2 desistências, como será a final da Fazenda?

Como é a casa da Deolane Bezerra?

A casa da Deolane é localizada em Alphaville, um bairro de luxo de São Paulo. O imóvel de R$ 11 milhões tem 5 suítes, 11 banheiros e 1.000 m² de área construída.

A famosa abriu as portas de sua mansão com exclusividade para o programa de Rodrigo Faro no começo deste ano e contou como acabou na casa. A loira alugou o lugar para poder ficar de olho na construção de sua casa dos sonhos, em um terreno que comprou próximo ao local. No entanto, ao morar por lá, ela acabou se apaixonado pelo imóvel e fez uma proposta de compra para os donos. O valor de aluguel era estimado em R$ 50 mil ao mês.

Além da advogada, moram na casa da Deolane os filhos da famosa, Giliard, Kayky e Valentina, a mãe dela e também o padrasto da criminalista. O lugar conta com três andares. Há cozinha, closet, salas, quartos, banheiros, varanda, área externa com espaço gourmet para festas, brinquedoteca, salão de jogos, cinema, piscina, garagem para seis carros, uma sauna seca, um espaço fitness e muito mais.

Entre as suítes, uma delas é master e conta uma hidromassagem. Além disso, há um sistema de reuso de água por meio de captação da chuva e aquecimento solar.

A famosa revelou que quem cuidou da decoração do imóvel foi uma arquiteta, que conseguiu montar tudo em apenas três dias. Um detalhe que chama atenção no espaço é um quadro com o retrato de MC Kevin, namorado da influenciadora digital que morreu em 2021 ao cair de um prédio.

Piscina da casa da Deolane - Foto: Reprodução/Record Espaços que a famosa já mostrou nos stories - Foto: Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra Cinema da casa da Deolane - Foto: Reprodução/Record Espaço próximo a piscina - Foto: Reprodução/Record Vista de cima - Foto: Reprodução/Record Sala do primeiro andar - Foto: Reprodução/Record Quadro de Kevin na casa da Deolane - Foto: Reprodução/Record Carros da doutora. Na esquerda o Range Rover e na terça o Porsche - Foto: Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra Anterior 1 De 8 Próximo

Carros de luxo

A advogada criminalista tem em sua garagem alguns carros de luxo, como um Land Rover, um Porsche e um Ram Trucks. O primeiro deles é o Range Rover Velar, da cor branca, que custa mais de meio milhão de reais.

O Porsche é um 911 Carrera Cabriolet que custa em média R$ 1,4 milhão, quase o valor do prêmio de A Fazenda. O Ram Trucks é um veículo azul, modelo 2500 da marca de luxo. Ele é mais "barato" entre os automóveis da famosa e vale por volta das R$ 485 mil.

+A Fazenda 14: veja como era Deolane Bezerra antes da fama

Por que Deolane Bezerra saiu da Fazenda 2022?

Uma confusão tomou conta do confinamento e também arredores do local em que é gravado o programa entre os dias 3 e 4 de dezembro, sábado e domingo. A família de Deolane alegou que a mãe da famosa estava no hospital e que a produção do reality show não informava a influenciadora digital sobre o assunto.

Deolane já não estava contente no confinamento, pois Barbara Borges havia há pouco retornado da roça falsa, mostrando que havia batido tanto a advogada quanto Pétala Barreiros na votação popular da berlinda fake.

Ao ser informada sobre o estado de saúde da mãe, depois que as irmãs, amigos e fãs faziam barulho do lado de fora do confinamento para chamar a atenção da loira, Deolane resolveu desistir.

"Teve muita baderna essa noite, muitos fogos. Não sei o que está acontecendo aí fora e eu não quero trocar minha paz por dinheiro", disse ao desistir de vez do jogo e informar a produção do reality show sobre sua decisão.

Leia também

Quem já saiu da Fazenda 2022: lista dos eliminados e quem continua