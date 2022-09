Deolane Bezerra A Fazenda: influencer é confirmada

Influenciadora digital está confirmada na nova temporada do reality show da Record.

Depois de muita especulação, a Record TV finalmente confirmou a participação de Deolane Bezerra A Fazenda 2022. A influenciadora digital e advogada vai lutar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show rural contra dezenove competidores, sendo metade do elenco masculino e a outra metade feminina. Deolane tem milhões de seguidores nas redes sociais e promete causar no confinamento.

Advogada Deolane Bezerra A Fazenda 2022 confirmada

Advogada e influenciadora digital de 34 anos de idade, Deolane Bezerra A Fazenda foi confirmada pela Record TV, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (6), realizada durante o programa Hoje em Dia.

A famosa é um fenômeno da internet e soma 20 milhões de seguidores apenas no Instagram. Sendo 14 milhões em sua conta oficial e 6 milhões apenas em um perfil reserva. No TikTok, ela tem quase 3 milhões de fãs e soma mais de 10 milhões de curtidas em seus vídeos.

No ano passado, o nome da famosa também ficou em destaque por conta do falecimento do MC Kevin, que era noivo da influenciadora digital. O músico caiu de um prédio e não resistiu aos ferimentos.

Após ter seu nome anunciado oficialmente pela Record, Deolane Bezerra A Fazenda pôde conversar com os jornalistas convidados pela emissora durante 4 minutos. Ela foi questionada sobre seu interesse no reality show e maior medo.

A famosa revelou que seu maior objetivo é ganhar visibilidade com a atração da Record e poder mostrar mais sobre sua personalidade para o público. “Instagram é uma coisa, TV brasileira é outra”, frisou a advogada, que completou: “quero que as pessoas conheçam a verdadeira Deolane, ainda sou muito julgada. Espero que eu passe uma boa imagem”.

Sobre seu maior medo em relação ao programa, a loira disse que tem medo de não conseguir controlar a saudade da família de ter vontade de voltar para casa antes da hora.

Em 2021, Deolane Bezerra A Fazenda deu início também a uma carreira de cantora. Ela lançou a música Meu Menino, que é uma homenagem ao ex-noivo. Assista.

