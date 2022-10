Deolane é quem tem mais seguidores em A Fazenda 2022: veja ranking

Além de entregar o prêmio de R$ 1,5 milhão a um de seus participantes, o reality rural da Record TV ganha destaque por ser uma janela de exibição intensa aos famosos confinados. Estar na Fazenda 2022 pode significar uma atualização de público e o nascimento de uma vida mais presente nas redes sociais: veja quem tem mais seguidores em A Fazenda 2022 e confira como está a popularidade de todos os participantes da edição.

Quem tem mais seguidores em A Fazenda 2022? Deolane lidera lista

A lista de quem tem mais seguidores em A Fazenda 2022 é liderada por Deolane Bezerra. A peoa, que ficou conhecida nacionalmente como a viúva de MC Kevin, acumula mais de 15,1 milhões de seguidores em seu Instagram, conforme consulta realizada nesta segunda-feira, 10 de outubro. A participante é advogada, mas desde quando se tornou uma celebridade nas redes sociais, tem usado seu perfil como uma ferramenta de trabalho e faz uma série de publicações patrocinadas, além de atrair cada vez mais seguidores ao compartilhar com o público detalhes de sua vida pessoal.

Entre um dos tópicos mais frequentes das últimas semanas no Instagram de Deolane Bezerra está as eleições de 2022. A participante é assumidamente apoiadora de Luís Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo PT, e compartilha diversas publicações apoiando o político. Mesmo dentro da Fazenda 2022, a agenda de publicações de Deolane não deixa de fora o apoio ao petista. Às vésperas do primeiro turno de votação, a equipe da peoa publicou um foto de Deolane com um traje vermelho e escreveu: “O voto é secreto”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deolane Bezerra ⚖️ (@dra.deolanebezerra)

Além da popularidade nas redes sociais como quem tem mais seguidores em A Fazenda 2022, Deolane Bezerra também vive dias de tranquilidade dentro do reality da Record TV. A participante nunca foi para a roça, embora tenha colecionado inimizades no confinamento, e cada vez mais atraí mais fãs fora da sede. Na enquete publicada pelo DCI depois da eliminação de Rosiane Pinheiro, que perguntou quem deve vencer o programa, Deolane aparece na terceira posição, com 13,6% dos votos: ela perdeu apenas para Vini Buttel e Deborah Albuquerque.

Na lista de quem tem mais seguidores, no entanto, Deolane Bezerra é seguida por Tati Zaqui. A cantora, dona do sucesso “Água na Boca”, acumula mais de 13,5 milhões de seguidores em seu perfil oficial e é quem mais se aproxima de Deolane nesse estágio do reality show. Além de sua participação na Fazenda 2022, o que inclui um relacionamento com Thomaz Costa, o perfil de Tati Zaqui é dedicado ao compartilhamento de sua rotina fazendo shows pelo Brasil. Os administradores do perfil de Zaqui publicam, por exemplo, o resumo da semana do reality show da Record TV e reafirma os posicionamentos da participante também na web.

O top 3 de quem tem mais seguidores em A Fazenda 2022 é completo por Ruivinha de Marte. A influenciadora é uma celebridade nas redes sociais antes mesmo de se tornar participante do reality da Record TV e, nesta semana, acumula mais de 6,2 milhões de seguidores. Ruivinha alimenta os seguidores com conteúdo engraçados, dancinhas e trends especiais em seu perfil.

Quem tem menos seguidores na Fazenda 14?

O participante com menos seguidores na Fazenda 2022 é Iran Malfitano. O ator tem pouco mais de 154 mil seguidores – cerca de 97 vezes menos seguidores do que Deolane Bezerra. O ator não é tão frequente nas redes sociais, mas compartilha detalhes de seu dia a dia com os seguidores, além de curiosidades sobre seus trabalhos na TV.

Ele é seguido por André Marinho, que tem 292,9 mil seguidores, e Shayan Haghbin, que se aproxima de 400 mil fãs.

Na lista das mulheres da casa, Bárbara Borges é quem menos seguidores entre todas as participantes. A atriz, que atuou em títulos como Porto dos Milagres e Senhora do Destino, tem 876,1 mil seguidores em seu Instagram. Veja a lista completa de quem tem mais seguidores em A Fazenda 2022:

01. Deolane Bezerra – 15,1 milhões de seguidores;

02. Tati Zaqui – 13,5 milhões de seguidores;

03. Ruivinha de Marte – 6,2 milhões de seguidores;

04. Thomaz Costa -6 milhões de seguidores;

05. Ellen Cardoso (Moranguinho) -4,4 milhões de seguidores;

06. Lucas Santos – 3 milhões de seguidores;

07. Deborah Albuquerque -2,3 milhões de seguidores;

08. Pétala Barreiros – 2,2 milhões de seguidores;

09. Kerline Cardoso – 1,6 milhão de seguidores;

10. Tiago Ramos – 1 milhão de seguidores;

11. Bia Miranda – 934 mil seguidores;

12. Bárbara Borges – 876,1 mil seguidores;

13. Vini Buttel – 685,2 mil seguidores;

14. Alex Gallete – 641,8 mil seguidores;

15. Pelé MilFlows – 627 mil seguidores;

16. Shayan Haghbin – 397,6 mil seguidores;

17. André Marinho – 292,9 mil seguidores;

18. Iran Malfitano – 154,8 mil seguidores.

Para a lista de quem tem mais seguidores em A Fazenda 2022, foram considerados dados colhidos nesta segunda-feira, 10 de outubro.

Quem vai ganhar a Fazenda 2022? Parcial aponta favorito

Apesar de mostrar o favoritismo do público online, a lista de quem tem mais seguidores em A Fazenda 2022 não influencia diretamente na preferência do público para vencer o programa. Na parcial da enquete do DCI, por exemplo, o nome indicado com quem deve vencer o programa é Vini Buttel. O modelo e influenciador digital, que ocupa a 13ª posição de mais seguido do programa, recebeu 58,9% de todos os votos movimentados na votação do portal.

Ele ganhou destaque no reality ao protagonizar algumas confusões com outros participantes, especialmente na semana quem que foi fazendeiro e condenou Alex Gallete à berlinda.

A segunda posição de favoritismo é ocupada por Deborah Albuquerque, que recebeu 16,8% dos votos na enquete. Deborah é a 7ª participante mais seguida do programa nas redes sociais. Com 13,6% dos votos, Deolane Bezerra fecha o top 3 do favoritismo do público, mesmo estando na liderança de quem tem mais seguidores em A Fazenda 2022.

Participe da enquete do DCI e opine: quem deve vencer a Fazenda 2022?