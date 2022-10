Enquete a Fazenda 2022 atualizada diz quem será o eliminado da semana

Enquete a Fazenda 2022 atualizada do DCI revela quem está na frente para ser eliminado do maior reality show da Record TV nesta semana.

Três peões correm o risco de deixar o maior reality da Record TV nesta semana: Deborah Albuquerque, Tiago Ramos e Rosiane Pinheiro estão na roça. O anúncio do resultado da votação do público será feito no programa de quinta-feira, 06 de outubro, mas já é possível ter noção que quem sairá do programa com base na enquete a Fazenda 2022 atualizada.

Enquete A Fazenda 2022 – quem deve sair?

Enquete a Fazenda 2022 atualizada – quem vai sair?

De acordo com a enquete a Fazenda atualizada da roça desta semana do DCI sobre quem deve sair, Deborah é quem deixará o confinamento no final desta semana. A peoa, depois da Prova do Fazendeiro, apareceu na primeira posição de maior rejeição da semana com 47,2% dos votos. Com isso, ela é apontada como a próxima eliminada do reality e deve se juntar a Bruno Tálamo e Ingrid Ohara no grupo dos famosos que já deram adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

A segunda maior rejeição da enquete é de Rosiane Pinheiro, com 42,6% dos votos. Essa é a 2ª roça da participante, que terminou na berlinda como a participante que sobrou no resta um da semana. Ela foi a responsável por vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro e optou por deixar Deborah Albuquerque de fora da competição, deixando ainda mais tensa a relação entre as peoas.

Com isso, sobra para Tiago Ramos o terceiro lugar da votação, com 10,2% dos votos. Caso a porcentagem do público do DCI se confirme no anúncio oficial da eliminação, o participante será o nome na posição mais segura da rodada, correndo o menor risco de deixar o programa e dar adeus ao prêmio.

As parciais da enquete do DCI da Fazenda 2022 são atualizadas constantemente: acompanhe aqui todas as atualizações. Apesar de movimentar uma quantidade considerável de votos, a enquete não tem valor científico e os dados colhidos não são considerados para o anúncio oficial da Record TV.

Como votar na roça a Fazenda 2022 – participar do R7

Além de acompanhar a enquete a Fazenda 2022 atualizada do DCI, a principal maneira de participar da decisão da terceira eliminação do reality rural da Record TV é por meio do R7 – o portal oficial da emissora na internet. É possível votar no R7, com acesso à internet, sem nenhum tipo de cadastro. Para isso, basta seguir três passos. Confira:

1. Visite o Portal da Fazenda no R7, visitando o endereço: https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14

2. Localize a votação oficial com a pergunta “Quem deve ficar na Fazenda 14?” e, então, clique no seu participante favorito. Uma janela com o voto será aberta, pedindo que o jogador confirme que não é um robô.

3. Clique na caixa “Sou Humano”, cumpra a tarefa sugerida pelo sistema e aguarde a confirmação do voto. Não existe limite de votos por pessoa, basta reiniciar o processo e votar de novo.

O resultado da enquete a Fazenda 2022 atualizada, com todos os votos do R7, será anunciado durante o programa de quinta-feira, 06 de outubro, que será transmitido às 22h30 (horário de Brasília), depois da novela “Amor Sem Igual”.

Prova do Fazendeiro: quem ganhou e escapou da roça?

A abertura oficial da enquete a Fazenda 2022 atualizada foi feita depois da Prova do Fazendeiro da semana. A dinâmica foi transmitida ao vivo no programa desta quarta-feira, 05 de outubro, e exigiu dos participantes pontaria e habilidade.

Alex Gallete, Tiago Ramos e Rosiane Pinheiro foram os competidores do chapéu com os poderes desta semana – uma vez que Deborah Albuquerque foi vetada durante a formação da roça -, mas Alex Gallete levou a melhor. O participante derrotou os concorrentes e, em meio a muito comemoração, assumiu o controle da sede para a próxima semana.

Além de escapar da berlinda e definir a formação da enquete desta semana pela eliminação, o participante garantiu algumas regalias para os próximos dias de confinamento. Ele está imune à próxima formação de roça, é quem deve distribuir todas as tarefas e funções entre participantes da próxima semana e ainda deverá mandar um concorrente direto para a próxima berlinda. O anúncio da vitória do novo fazendeiro dividiu a casa: teve quem comemorou e quem lamentou a nova liderança.

Cronograma a Fazenda 2022

A evolução da enquete a Fazenda 2022 atualizada é um dos pontos altos da Fazenda 14, que conta com atividades especiais todos os dias de confinamento. Veja o cronograma da Fazenda 2022:

Quarta-feira (05): Prova do Fazendeiro;

Quinta-feira (06): Noite de eliminação;

Sexta-feira (07): Festa dos peões;

Sábado (08): Repercussão da festa;

Domingo (09): Convivência dos participantes;

Segunda-feira (10): Prova de Fogo

Terça-feira (11): Formação da quarta baia do reality.

A Fazenda 2022: acompanhe a cobertura do reality show no DCI.