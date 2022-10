Enquete a Fazenda 2022: com a saída de Rosiane, quem deve vencer?

Rosiane levou a pior nesta semana e foi eliminada do reality rural da Record TV com 21,28% dos votos. Com isso, dezoito participantes continuam no programa e a competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão ficou ainda mais afunilada, mas quem deve vencer? Participe da enquete a Fazenda 2022 do DCI e opine sobre o futuro da competição.

Enquete a Fazenda 2022 – quem deve vencer?

 

Deborah é a favorita, revela enquete do DCI

Pela segunda semana consecutiva, Deborah Albuquerque é apontada como a participante favorita do público na enquete a Fazenda 2022 do DCI. Publicada depois da eliminação de Ingrid Ohara, a votação questionou os internautas sobre quem deveria vencer o programa com base no elenco que estava na sede, e a ex-Power Couple assumiu a liderança.

Deborah Albuquerque recebeu 37,5% dos votos, sendo dona da maior parcela do favoritismo, e, segundo o público do DCI, deve levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Essa é a segunda vez que a participante aparece na primeira posição.

A jornada de Deborah Albuquerque na Fazenda 2022 tem sido turbulenta e, apesar de ganhar destaque entre o público, não é nada confortável entre os demais participantes. Ela esteve presente em todas as roças da edição até agora e já protagonizou algumas das maiores confusões da edição, principalmente contra Deolane Bezerra, Pétala e Rosiane Pinheiro.

Deolane Bezerra, uma das maiores rivais de Deborah, ocupa a segunda posição de favoritismo na enquete a Fazenda 2022 do DCI. A advogada, líder de um dos grupos de divisão da sede, recebeu 28% dos votos. No programa, Deolane coleciona confusões e já foi acusada até de tirar sarro de pessoas que usam medicamentos para tratamento psicológico, o que rendeu uma polêmica das grandes nas redes sociais.

O pódio da semana pela vitória do reality show da Record TV, de acordo com a enquete a Fazenda 2022 do DCI, é fechado com Vini Buttel, que apareceu com 8,3% dos votos. O participante teve uma semana de destaque no reality, já que foi o Fazendeiro responsável pela sede ao longo dos últimos dias de confinamento.

Os participantes menos votados da semana foram André Marinho, Pelé Milflows e Alex Gallete, respectivamente. Veja o ranking completo aqui.

Quem está na Fazenda 2022?

Com a eliminação de três participantes que levaram a mal na enquete a Fazenda 2022 pela eliminação, dezoito participantes seguem na competição por R$ 1,5 milhão. São eles:

André Marinho, 43 anos – Cantor e apresentador ganhou fama ao integrar a banda Br’oz entre 2003 e 2005. Ele também integrou o grupo Cupim de Mesa, onde permaneceu até 2016, quando voltou ao grupo de origem.

Shayan Haghbin, 31 anos – Participante é natural do Irã e ganhou fama no Brasil ao participar do reality show “Casamento às Cegas”, na Netflix.

Kerline Cardoso, 30 anos – Foi participante do BBB 21, mas acabou não aproveitando o reality show e foi a primeira eliminada do programa.

Thomaz Costa, 22 anos – Ator ganhou fama ainda quando criança, quando atuou no remake de Carrossel, no SBT.

Pétala Barreiros, 23 anos – Influenciadora e gamer é um fenômeno nas redes sociais e conta com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Vini Buttel, 31 anos – Modelo e influenciador digital ficou conhecido ao participar do reality “De Férias com o Ex”.

Anny Bergatin, 26 anos – Influenciadora é conhecida como “Ruivinha de Marte” e ganhou fama, nas redes sociais, ao produzir e compartilhar vídeos engraçados em plataformas como o TikTok.

Iran Malfitano, 40 anos – Ator ganhou destaque nacional ao dar vida a personagens famosos em novelas da TV Globo, como Malhação e A Favorita.

Tati Zaqui, 28 anos – Cantora de funk, dançarina e influenciadora. Ela ganhou espaço na indústria musical quando lançou a faixa “Parara Tim Bum”, funk que faz referência à música tema cantada pelos sete anões no filme original da Branca da Neve.

Lucas Santos, 22 anos – Lucas deu vida ao personagem Paulo, de Carrossel, em 2012. Depois da explosão na novela, ele virou uma celebridade nas redes sociais.

Bárbara Borges, 43 anos – Atriz brasileira é um nome conhecido em algumas das novelas mais famosas do país. Ela estreou na TV com a novela “Porto dos Milagres”. Ela também atuou em títulos como “Senhora do Destino”, “Duas Caras” e “Jesus”. Bárbara foi paquita no começo da carreira.

Alex Gallete, 33 anos – Empresário e YouTuber ganhou destaque ao participar de A Casa, em 2017. A Fazenda 14 é seu segundo reality.

Deolane Bezerra, 34 anos – Advogada, Deolane é um dos nomes mais polêmicos da edição. Ela ganhou fama nacional em um momento conturbado de sua vida, quando ficou viúva de MC Kevin, que caiu de um prédio e morreu, em maio de 2021.

Pelé Milflows, 23 anos – Artista é cantor e ganhou destaque internacional com músicas que dominaram paradas musical e viralizaram nas redes sociais.

Ellen Cardoso, 41 anos – Dançarina ficou conhecida como “Mulher Moranguinho” e, desde então, virou uma celebridade nas redes sociais. Ela segue dançando e compartilha com os seguidores detalhes de sua rotina de treinos na internet.

Tiago Ramos, 24 anos – Participante engatou um relacionamento com a mãe do jogador Neymar Júnior e, por conta da diferença de idade entre eles, ganhou sucesso nas redes sociais.

Deborah Albuquerque, 37 anos – Jornalista e publicitária tem uma carreira longa como influenciadora nas redes sociais. Ela já protagonizou polêmicas na internet – como quando se revoltou com a eleição de Dilma Rousseff – e ganhou destaque recente como uma das participantes do Power Couple Brasil, da Record TV, ao lado do marido, o urologista Bruno Salomão. Participante participou de todas as enquete a Fazenda 2022 pela eliminação.

A Fazenda 2022: como assistir

A 14ª edição da Fazenda é transmitida, diariamente, na Record TV e PlayPlus, às 23h00 (Horário de Brasília). Para ver na TV, não tem segredo: basta sintonizar no canal aberto da emissora. Já para quem prefere assistir na internet, é preciso uma conta – que pode ser gratuita ou não – do PlayPlus, o serviço de streaming da Record TV.

No formato gratuito, com uma conta criada usado nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para assistir ao mesmo sinal da TV aberta. No plano pago, que conta com planos a partir de R$ 1,5 milhão, é possível assistir também aos sinais das 9 câmeras exclusivas da Fazenda 2022, espalhadas estrategicamente pela sede do reality. Nesse formato, além dos resultado da enquete a Fazenda 2022, é possível acompanhar toda a interação dos peões, inclusive durante os intervalos.