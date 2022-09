Enquete a fazenda 2022: com a saída de Ingrid, quem deve ganhar?

Com mais uma eliminação no reality rural da Record TV, chegou a hora de mais uma enquete a Fazenda 2022 do DCI. Na última quinta-feira, 29, Ingrid deixou o reality e afunilou ainda mais a competição por R$ 1,5 milhão, mas quem deve vencer?

Enquete A Fazenda 2022 – Quem deve vencer?

 

Deborah é a favorita, segundo parcial do DCI

De acordo com a enquete a Fazenda 2022 publicada pelo DCI depois da eliminação de Bruno Tálamo, o primeiro eliminado do programa, Deborah Albuquerque é a favorita ao prêmio. Ela recebeu 38% dos votos e garantiu a primeira posição do favoritismo dos eleitores do portal.

Apesar do favoritismo entre o público, Deborah vive uma jornada conturbada dentro do programa. Ela esteve em todas as roças do reality até agora e, nesta semana, acabou na berlinda com 14 votos, sendo a mais votada entre todos eles.

Deolane Bezerra, uma das maiores rivais de Deborah no reality, aparece na segunda posição, com 27,4% dos votos. A advogada já protagonizou algumas polêmicas no programa e, em uma das confusões mais recentes, acusou Deborah de desejar que os brasileiros morram de fome. No caso, Deolane se referiu a um vídeo publicado por Deborah, em 2014, no dia do anúncio da reeleição de Dilma Rousseff. No vídeo, Deborah aparecia extremamente nervosa com a decisão democrática da população e, além de se gabar de ser de uma família rica, disse que os brasileiros pobres “vão depender para sempre de Bolsa Família”. No meio da confusão, Deborah reclamou que Deolane estava desenterrando uma polêmica de dez anos atrás, fato que já rendeu diversos pedidos de desculpas por ela.

Vini Buttel, que é o Fazendeiro da Semana, aparece na terceira posição. O modelo aparece na parcial da semana passada com 8,6% dos votos e é seguido por Tati Zaqui, que tem 4,3% dos votos.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

A eliminada desta semana, que levou a pior na Enquete A Fazenda 2022 desta semana, se junta a Bruno Tálamo no time dos eliminados. Com isso, dezenove famosos seguem na competição por R$ 1,5 milhão. Veja a relação de quem continua no programa:

Homens: Thomaz Costa (ator); Iran Malfitano (ator); Tiago Ramos (modelo); Shayan Haghbin (ex-Casamento às Cegas); Lucas Santos (ator); Vini Büttel (ex-De Férias com o Ex); Pelé Milflows (rapper); André Marinho (cantor); Alex Gallete (ex-A Casa).

Mulheres: Moranguinho (dançarina); Ruivinha de Marte (influenciadora digital); Deolane Bezerra (advogada); Kerline Cardoso (ex-BBB); Tati Zaqui (cantora); Bárbara Borges (atriz); Pétala Barreiros (influenciadora digital); Bia Miranda (neta da Gretchen); Deborah Albuquerque (ex-Power Couple); Ingrid Ohara (ex-De Férias com o Ex); Rosiane Pinheiro (dançarina).

A Fazenda 2022: horários e como assistir

A 14ª edição da Fazenda está dando o que falar e, para não perder nenhum detalhe do programa, é preciso saber como assistir e os horários do reality. O programa é transmitido, diariamente, na Record TV e PlayPlus, às 23h00 (Horário de Brasília).

Para ver na TV, não tem segredo: basta sintonizar no canal aberto da emissora. Já para quem prefere assistir na internet, é preciso uma conta – que pode ser gratuita ou não – do PlayPlus, o serviço de streaming da Record TV.

No formato gratuito, com uma conta criada usado nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para assistir ao mesmo sinal da TV aberta. No plano pago, que conta com planos a partir de R$ 1,5 milhão, é possível assistir também aos sinais das 9 câmeras exclusivas da Fazenda 2022, espalhadas estrategicamente pela sede do reality. Nesse formato, além dos resultado da enquete a Fazenda 2022, é possível acompanhar toda a interação dos peões, inclusive durante os intervalos.