Enquete A Fazenda 2022: que dia é a eliminação da Fazenda e quem sai

A segunda noite de eliminação do reality da Record TV se aproxima e Deborah Albuquerque, Ingrid e Roseane correm o risco de deixar o programa com mais uma enquete A Fazenda 2022. Veja como votar no programa hoje, quinta-feira, 28, e veja como participar da decisão e acompanhar o anúncio ao vivo de Adriane Galisteu.

Votação A Fazenda 2022

O nome do segundo eliminado do reality da Record TV será definido com a Enquete A Fazenda 2022 do R7. A votação, que já está aberta, será encerrada minutos antes do anúncio oficial, que será feito pela apresentadora, durante o programa desta quinta-feira, 29 de setembro.

A Fazenda 2022 desta quinta-feira, 29, está prevista para começar às 23h00 (horário de Brasília), logo depois do capítulo inédito da novela “Amor Sem Igual”. Além da decisão do público sobre quem se juntará a Bruno Tálamo na lista dos eliminados do programa, o público também será apresentado a todo o resumo dos acontecimentos da semana e os principais tópicos de como foi formada a roça desta semana e principais polêmicas da noite de votação entre os peões.

O formato definitivo da enquete A Fazenda 2022 pela segunda eliminação do programa só foi conhecido pelo público depois do programa de quarta-feira, 28, depois da Prova do Fazendeiro. Vini Buttel, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro disputaram o chapéu de maior autoridade do programa, mas Vini levou a melhor, assumiu a liderança da sede e escapou da berlinda.

Deborah Albuquerque, que está na enquete A Fazenda 2022, não participou da Prova do Fazendeiro porque foi vetada por Rosiane na noite de formação da berlinda.

Quem sai da Fazenda 2022?

A votação no R7 é a única maneira de interferir diretamente no resultado final da enquete A Fazenda 2022. Isso significa que outras enquetes, como as feitas pelo DCI, não influenciam diretamente no reality show, mas servem como um espelho demonstrativo da intenção de voto do público, além de guiar os resultados parciais da berlinda.

Acompanhe todas as parciais do DCI sobre a segunda eliminação do reality.

O participante menos votado da enquete A Fazenda 2022 deixará o reality e se juntará a Bruno Tálamo no grupo dos eliminados do programa. Depois de deixar a convivência dos demais peões, o eliminado ainda tem uma extensa agenda com a Record TV e, além de participar do A Hora da Faro no próximo domingo, 01, e do Hoje Em Dia, programa matinal da emissora.

A concretização da segunda eliminação reinicia a dinâmica da Fazenda 2022 e os participantes devem começar a desenhar a próxima formação da roça.

A Fazenda 2022: votar no R7

Para participar da decisão da eliminação, é preciso participar da enquete A Fazenda 2022 no R7 – o portal oficial da Record TV na internet. Para isso, basta visitar o site do reality show no endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14.

Dentro do site, na parte de cima, localize a enquete oficial da Record TV com a pergunta “Quem deve permanecer na Fazenda 14?”. Depois, basta clicar sobre o nome e foto do participante que você quer salvar da berlinda e confirmar o voto na caixinha “Sou Humano”.

Depois de cumprir as orientações da verificação de humanidade, uma mensagem de confirmação de voto será mostrada na tela. Isso significa que o voto foi computado e que o processo pode ser refeito. Não existe limite de votos por usuário dentro do R7 e não é preciso criar nenhum tipo de cadastro dentro do portal da Record TV.

O anúncio da eliminação, com o resultado da enquete A Fazenda 2022, será feito, ao vivo, na Record TV. Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da emissora ou conectar em uma conta do PlayPlus – o streaming da Record TV.

+ como assistir A Fazenda 14.