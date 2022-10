Enquete A Fazenda quem ganha: Top 3 está definido em parciais

O reality show rural da Record TV ainda está longe de terminar. A nova temporada mal começou, mas muita gente já quer saber com quem o prêmio deste ano ficará. As parciais da enquete A Fazenda quem ganha já indicam qual pode ser o resultado da edição. Três nomes se repetem e aparecem como os favoritos do público até agora.

Enquete A Fazenda quem ganha em 2022?

Na votações da enquete A Fazenda quem ganha do UOL e do DCI, o Top 3 é formado por Vini Buttel, Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra. A única diferença entre as parciais é a ordem de cada participante.

Na enquete A Fazenda quem ganha do portal UOL, Vini é o primeiro colocado. Ele tem por enquanto 29,88% dos mais de 5800 votos computados. Na segunda posição, aparece Deborah Albuquerque com 20,49% dos votos.

Na terceira colocação do favoritismo da edição na parcial, vem Deolane Bezerra. A advogada se afasta um pouco dos colegas e não chega na casa dos 20%, somando 12,43% dos votos.

Na enquete A Fazenda quem ganha em 2022 do DCI, os mesmos participantes aparecem como favoritos do público. No entanto, a ordem é outra. Nesta parcial, a liderança fica com Deborah Albuquerque, que soma 37,5% dos mais de 66 mil votos contabilizados.

Nesta votação, Deolane tem um percentual maior e aparece vice-líder com 28% dos votos. Na terceira posição, Vini fica com 8,3%. Dos demais participantes que ainda estão no jogo, nenhum deles chega a 5% de favoritismo nesta enquete.

*Tanto a enquete A Fazenda quem ganha do UOL quanto a do DCI foram publicadas na madrugada do dia 30 de setembro, pouco depois da eliminação de Ingrid Ohara, a segunda peoa a deixar a edição.

Taróloga indica possível campeã

A enquete A Fazenda quem ganha indica os nomes de Vini, Deolane e Deborah entre os possíveis vencedores. O DCI conversou com a taróloga Tecah Titton no final de setembro e a especialista acredita que o prêmio do programa está entre três mulheres: Deolane, Bárbara Borges e Ruivinha de Marte.

A taróloga avaliou segundo a numerologia e o tarot e além de citar o possível Top 3, palpitou que Vini e Deborah – que aparecem no topo da votação da enquete A Fazenda 2022 quem ganha – não chegarão ao final do jogo.

Quem é o peão mais odiado?

Além de publicar a enquete A Fazenda quem ganha, o UOL também postou uma votação sobre quem é o peão mais odiado do programa. Ela também foi lançada no dia 30 de setembro e um peão é apontado como maior rejeitado do público.

Nesta parcial, quem lidera é Alex Gallete, o atual fazendeiro do reality show. O participante soma 32,03% dos mais de 3 mil votos contabilizados. Já na segunda posição está Deborah Albuquerque, que tem 26,45% da rejeição.

Bárbara Borges está em terceiro lugar com 26,77% dos votos e Deolane vem em quarto com 9,93%. Fechando o Top 5 de mais odiados está Vini Buttel, que soma 1,62% dos votos.

Quando acaba A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 deve acabar por volta de dezembro. A Record TV ainda não confirmou a data do término do programa, mas geralmente o reality show fica no ar até as primeiras semanas de dezembro, o mais tardar próximo a semana do natal. No ano passado, a grande final da temporada foi realizada no dia 16 de dezembro, uma quinta-feira.

Em 2020, o programa terminou em 17 de dezembro e em 2019, um pouco antes, no dia 12 de dezembro. Por isso, ainda há muito chão para a temporada percorrer. Até agora, apenas dois participantes deixaram o programa, que começou a temporada com 21 competidores.

Quem já ganhou A Fazenda

A Fazenda 1: Dado Dolabella

A Fazenda 2: Karina Bacchi

A Fazenda 3: Daniel Bueno

A Fazenda 4: Joana Machado

A Fazenda 5: Viviane Araújo

A Fazenda 6: Bárbara Evans

A Fazenda 7: DH Silveira

A Fazenda 8: Douglas Sampaio

A Fazenda 9: Flávia Viana

A Fazenda 10: Rafael Ilha

A Fazenda 11: Lucas Viana

A Fazenda 12: Jojo Todynho

A Fazenda 13: Rico Melquiades

Veja como foi a final do ano passado:

