Enquete A Fazenda quem sai: parcial atualizada da votação (21/9)

A busca por R$ 1,5 milhão vai chegar ao fim para um participante nesta quinta-feira (22). Bruno Tálamo, Deborah Albuquerque e Tiago Ramos brigam pela permanência no jogo, mas um deles vai se despedir do confinamento. A enquete A Fazenda quem sai avalia quem tem as melhores chances de continuar na briga e quem já está destinado a deixar o reality show da Record.

Parcial enquete A Fazenda quem sai hoje, quinta-feira (22) – 1ª roça

Tiago Ramos é apontado pela enquete A Fazenda quem sai do Jornal DCI como o participante que vai deixar o programa hoje, quinta-feira (22). A parcial soma até o momento mais de 18 mil votos e Tiago aparece em primeiro com uma larga diferença dos adversários, 63% dos votos.

Na segunda posição vem Deborah Nascimento com 26,3% dos votos. Em último, aparece Bruno Tálamo, com 10,7% dos votos.

Já na outra enquete publicada pelo Jornal DCI, sobre “quem deve ficar“, Bruno Tálamo é quem aparece em perigo. Nesta votação, o jornalista tem apenas 19,1% dos votos para ficar, enquanto Deborah tem 26,8% dos votos e Tiago Ramos 54%.

A parcial do UOL concorda com a enquete “quem deve ficar” do DCI e aponta Bruno Tálamo como o eliminado da semana e Tiago o mais votado. Com mais de 5 mil votos computados, a ordem dos participantes na parcial é a seguinte: Tiago em primeiro com 41,56% dos votos, Deborah em segundo com 40,42% e Bruno em último com apenas 18,02%.

É importante frisar que a votação no site da Record é para salvar. Assim, os fãs do reality show votam no participante que querem que fique no programa e o menos votado deixa o confinamento.

Histórico da votação – 08h30

Enquete A Fazenda quem sai do DCI

Tiago Ramos: 63%

Deborah Albuquerque: 26,3%

Bruno Tálamo: 10,7%

DCI – Quem fica

Tiago Ramos: 54%

Deborah Albuquerque: 26,8%

Bruno Tálamo: 19,1%

UOL – Quem fica

Tiago Ramos: 41,56%

Deborah Albuquerque: 40,42%

Bruno Tálamo: 18,02%

Bruno Tálamo

Apontado pela enquete A Fazenda quem sai como o menos votado, Bruno Tálamo é jornalista. O paulista de 33 anos faz parte da bancada de repórteres e colunistas do programa A Tarde é Sua, comandado por Sônia Abrão na Rede TV.

Com passagens por outras emissoras, Bruno já tinha 130 mil seguidores no Instagram antes de entrar em A Fazenda 14. Agora que o programa está no ar, o peão aumentou seus números para 152 mil fãs na rede social.

Antes de participar do reality show, Bruno foi alvo de uma polêmica: um suposto vídeo íntimo que vazou nos bastidores da emissora em que trabalha. Porém, o famoso não fez afirmações ou negou algo sobre o assunto, que permaneceu um mistério para os fofoqueiros de plantão.

Na Fazenda 2022, ele já chegou causando e logo nos primeiros dias de confinamento arranjou confusão com Alex Gallete, Kerline, Thomaz Costa, entre outros.

Deborah Albuquerque

Deborah Albuquerque é apontada tanto na enquete A Fazenda quem sai quanto na sobre quem fica como uma participante que permanecerá no jogo. Se a ruiva continuar de fato no confinamento, ela ainda renderá muitas tretas. Desde o começo do programa, Deborah tem sido uma pedra no sapato de muita gente, como Deolane Bezerra.

A dupla perdeu as estribeiras e brigou feio no programa, com direito a xingamentos, gritos e acusações depois que a advogada acusou a ex-Musa do Paulistão de ameaçar expor a vida de Pétala Barreiros. Deborah também acabou brigando com Tiago Ramos e outros participantes. Por isso, ela foi a escolha de Lucas Santos para a indicação do fazendeiro na primeira formação de roça da temporada.

Em seu reality show anterior, o Power Couple Brasil 2021, Deborah também foi um destaque e se envolveu em confusões ao longo do programa. Ela conseguiu chegar na final ao lado do marido, o médico Bruno Salomão, e ficou com a coroa de vice-campeã. Natural de São Paulo, Deborah tem 37 anos de idade e mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Veja como foi a confusão de Deborah com Deolane no começo da temporada:

+Antes e depois de Deborah Albuquerque

Tiago Ramos

Tiago Ramos é influenciador digital, modelo e tem 24 anos de idade. Natural de Taguatinga (DF), Tiago ficou mais conhecido depois que começou a namorar Nadine Gonçalves, a mãe do jogador de futebol Neymar. O romance chamou atenção pela diferença de idade entre o casal, mas também por ser marcado por polêmicas e um grande vai e vem entre 2019 e 2021. Em 2022, o término definitivo foi confirmado e Tiago até revelou que tampou uma tatuagem que tinha em homenagem a namorada.

No começo do programa, Tiago ficou incomodado pela forma que era visto por alguns participantes e reclamou pelas comparações que recebeu com o nome de Neymar. O desconforto foi grande e além de chorar ao falar do assunto com os participantes, Tiago ameaçou deixar o programa.

Pouco depois, o modelo se envolveu em confusões na casa – quando causou punição e também por estar ao lado de Deolane no jogo – o que o fez bater o sino. O participante acabou não saindo do programa, mas foi o mais votado da casa na primeira berlinda da temporada.

