Enquete A Fazenda Roça: vote em quem deve ser eliminado hoje (29)

Quem será eliminado do reality show da Record TV nesta semana? Participe da enquete a Fazenda roça pela segunda eliminação do programa.

A 2ª berlinda está formada no reality rural da Record TV e, assim, é hora de participar de mais uma enquete A Fazenda roça. Deborah Albuquerque, Rosiane e Ingrid estão na roça e, um deles, se juntará a Bruno Tálamo no time dos participantes eliminados do reality. Entre eles, quem você acredita que deve deixar a competição? Participe da enquete do DCI.

Enquete A Fazenda roça – quem vai sair?

Quem está na roça?

Deborah Albuquerque está na roça pela segunda semana consecutiva. A participante, que voltou a estampar manchetes depois de participar do Power Couple Brasil com o marido, foi mandada para a berlinda desta semana como o nome mais votado da casa. Ela recebeu 10 votos, mas acabou a noite totalizando 14 votos por conta do poder da chama vermelha, usado por Deolane Bezerra.

Enquanto recebia os votos, Deborah protagonizou algumas confusões ao vivo e trocou farpas com nomes como Pétala Barreiros e Deolane. Em os ataques das concorrentes, Deborah se viu em contato com uma polêmica que marcou seu passado: o vídeo no qual ofendia os brasileiros por reelegerem a ex-presidente Dilma Rousseff. No vídeo em questão, Deborah se gabava da realidade financeira de sua família e dizia frases como “vocês são burros” e “vão passar o resto da vida dependendo de Bolsa Família”. Deolane acusou Deborah de oportunismo, já que ofendeu os brasileiros, mas pede a ajuda deles para seguir no reality da Record TV.

Ela foi o primeiro nome confirmado na enquete A Fazenda roça desta semana, uma vez que foi vetada da Prova do Fazendeiro durante a noite de votação.

Ingrid Ohara também está na roça em A Fazenda 2022. A influenciadora digital fez sua estreia na berlinda como a vítima puxada da baia pelo nome mais votado da noite. Antes de ser confirmada na enquete A Fazenda roça da semana, Ingrid ouviu de Deborah Albuquerque que, dentre todas as opções, ela seria a participante com quem a mais votada da semana tinha menos afinidade.

A decisão de Deborah Albuquerque revoltou Ingrid, que não conseguiu segurar a insatisfação por ir para a berlinda. Enquanto atravessava o deck para ocupar o banco de roceira, ela arremessou sua garrafa de água no chão e gritou que estava “lavando as mãos” da amizade de Deborah. A ex-Power Couple, por sua vez, justificou que não gostaria de puxar Ingrid, mas acabou obrigada depois de Rosiane foi imunizada de sua puxada pelo poder da chama amarela, usada por Pétala Barreiros. A decisão de Pétala acabou condenando Ingrid a uma das opções da enquete A Fazenda roça da semana.

Rosiane Pinheiro acabou na berlinda por conta de uma confusão das demais colegas da baia. Quando Pétala imunizou Rosiane da puxada de Deborah Albuquerque, mas meninas concluíram que ela estava imune ao longo de todo o restante da formação da roça – o que não era verdade – e começaram o resta um sem mencionar a colega. Já que Ingrid seria a primeira a salvar um nome no resta um da semana, o plano das participantes era salvar todas as condenadas da baia, o que não aconteceu.

Rosiane sobrou no resta um e acabou na berlinda, ocupando uma posição na enquete a Fazenda roça desta semana. A falta de atenção que resultou na condenação de Rosiane foi motivo para conversas ao longo de toda a madrugada seguinte à formação da roça e a peoa não escondeu o medo de deixar o reality show.

O resultado oficial da votação do público, que já está aberta no R7, será divulgado ao longo do programa da próxima quinta-feira, 29 de setembro. O reality vai ao ar às 23h00 (horário de Brasília), depois de mais um capítulo da novela “Amor Sem Igual”, na Record TV.

Onde assistir A Fazenda 2022 de graça?

O anúncio do resultado oficial da enquete a Fazenda roça da semana será feito, ao vivo, no programa desta quinta-feira, 29. É possível acompanhar o programa, gratuitamente, na televisão e na internet.

Para ver na TV, basta sintonizar no canal aberto da Record TV. Desse jeito, além do resultado da enquete a Fazenda roça, é possível acompanhar todo o resumo da semana no reality e demais quadros especiais do programa.

Na internet, é possível assistir ao programa no PlayPlus – o streaming da Record TV. Com um cadastro ativo e acesso à internet, basta clicar na aba “No Ar” para assistir ao programa do modo gratuito. Assim, o usuário acessa ao mesmo sinal da TV aberta.

Com uma conta paga do PlayPlus, que custa a partir de R$ 15,90 ao mês, o assinante tem acesso ao sinal de 9 câmeras exclusivas de dentro da sede do reality, com transmissão ininterrupta. Além do resultado da enquete a Fazenda roça da semana, nesse formato é possível acompanhar a interação dos participantes durante os intervalos.