Enquete UOL atualizada A Fazenda 2022 : porcentagem da manhã (29/09)

O nome do próximo participante eliminado do reality rural da Record TV está prestes a ser anunciado pela emissora e, até que isso aconteça, a enquete UOL atualizada A Fazenda 2022 adianta as possíveis porcentagens da roça. Deborah Albuquerque, Rosiane e Ingrid estão na berlinda e, segundo parcial, o jogo já acabou para um deles.

Enquete A Fazenda 2022 – Quem fica?

Enquete UOL atualizada A Fazenda 2022 – quem vai sair?

De acordo com a enquete UOL atualizada A Fazenda 2022, com apenas 30,07% dos votos para ficar, Ingrid Ohara é quem deixará o reality da Record TV na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro. A participante está em último lugar e tem menos votos que as demais na luta por permanência, por isso é o nome com maior probabilidade de se juntar a Bruno Tálamo no grupo dos primeiros eliminados do reality.

Deborah Albuquerque ocupa segunda a posição, com 33,21%% dos votos. Estar na segunda posição de uma parcial da enquete UOL atualizada A Fazenda 2022 significa que o participante não é o nome que está em maior risco para sair, mas também não pode cantar vitória, já que não está na posição mais segura da semana.

Rosiane Pinheiro está mais segura na primeira posição da parcial da enquete da enquete UOL atualizada A Fazenda 2022 desta semana. A dançarina soma 36,72% dos votos para ficar e por enquanto é a líder da votação.

Apesar de apontar porcentagens tão específicas, a enquete do UOL não interfere diretamente no resultado oficial da roça desta semana. Ela é um espelho de intensão de voto dos fãs do reality e mostra como pode estar a votação no R7 – o portal oficial da Record TV.

Votação do DCI

A parcial do DCI concorda com os resultados da Enquete UOL atualizada A Fazenda 2022. Nesta votação, Ingrid também aparece como a menos votada para ficar e corre risco de sair.

A youtuber e apresentadora tem 21,2% do favoritismo para ficar na enquete, enquanto suas adversárias Rosiane e Deborah somam 39,0% e 39,8%, respetivamente.

A Fazenda 2022 – votar no R7

Para ter o voto contabilizado para o resultado final da roça desta semana, é preciso votar no R7. Para isso, visite a página oficial da Fazenda no portal, no endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14.

Depois de localizar a enquete no topo da página, basta clicar no roceiro que você deseja que fique na competição. Ao escolher, uma segunda página será aberta, pedindo a confirmação do voto, que deve ser feita na caixinha “Sou Humano”. Depois disso, uma mensagem documentando a contabilização do voto será exibida pela emissora.

É possível votar quantas vezes quiser e, para isso, não é preciso nenhum tipo de cadastro. A participação popular fica aberta até momentos antes do anúncio da eliminação, no programa de quinta-feira, 29.

Quem ganhou a Prova do Fazendeiro?

A Prova do Fazendeiro, que foi transmitido no programa ao vivo desta quarta-feira, 28, foi quem definiu a formação da enquete UOL atualizada A Fazenda 2022. Vini, Roseane e Ingrid participaram da dinâmica da semana, que exigiu habilidade e sorte dos competidores.

Com transmissão ao vivo liderada por Adriane Galisteu, a Prova do Fazendeiro foi intensa e Vini levou a melhor. Por ter vencido, o participante arrancou o chapéu do poder da cabeça de Shay, que era o fazendeiro da semana passada.

Além de escapar da roça, o novo fazendeiro ganha algumas vantagens no programa para a semana, como a imunidade, a responsabilidade de distribuir as funções entre os concorrentes e o dever de mandar seu principal rival direto para a berlinda.

Veja como foi a disputa:

A Fazenda 2022: assistir a eliminação na internet

É possível acompanhar a confirmação ou não da enquete UOL atualizada A Fazenda 2022 na TV e na internet. Online, é necessário a criação de um cadastro no PlayPlus – o serviço de streaming da Record TV – que conta com uma versão gratuita e outra paga. Na versão gratuita, o usuário tem acesso ao mesmo sinal do canal aberto da emissora, basta clicar na aba “No Ar”. Desse jeito, é possível acompanhar toda a edição especial do reality, as demais dinâmicas ao vivo e definir quem é o favorito A Fazenda 2022 para você.

A versão paga conta com planos a partir de R$ 15,90 ao mês e o assinante tem acesso aos sinais das 9 câmeras exclusivas que são espalhadas dentro da sede do reality show. Desse jeito, é possível assistir ao programa em tempo integral, inclusive durante os intervalos. Além disso, também fica disponível toda a programação da Record TV.

