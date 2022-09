Formação da roça A Fazenda 2022 teve até TBT da eleição da Dilma

O clima no reality show da Record TV está quente e, nesta terça-feira, 27, os peões se reuniram para mais uma formação da roça A Fazenda 2022 – e o que não faltou foi o famoso fogo do feno. Em uma das discussões, até polêmica após a eleição da Dilma Roussef (PT) foi resgatada.

o encontro entre os famosos confinados foi tenso e quem levou a pior foi o quarteto Vini, Deborah, Ingrid e Rosiane para a segunda berlinda do programa. Quem for eliminado na próxima quinta-feira, 29, se juntará a Bruno Tálamo no grupo dos que perderam a chance de levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Enquete a Fazenda 2022: quem deve vencer a Prova do Fazendeiro?

Como foi a formação da roça A Fazenda 2022?

A formação da Roça A Fazenda 2022 desta semana começou com a decisão soberana do fazendeiro, Shay. Ele votou em Vini e explicou que sua decisão foi impulsionada pelo comportamento do participante ao longo do programa. Para Shay, Vini plantou intriga com seu nome e chegou a abordar questões que podem ser vistas como machistas pelo público. “Eu acho que muitas vezes ele foi falso e espero que ele consiga refletir”.

Em resposta ao voto do fazendeiro, Vini rebateu e disse que não plantou a semente da discórdia e relembrou que o fazendeiro não avisou aos participantes sobre a gravação do recado para Bruno Tálamo, primeiro eliminado do reality. “Ele deveria ter avisado a todas as pessoas”, explicou o roceiro.

Vini Buttel reconheceu que falou algumas besteiras ao longo da semana, como o julgamento de uma mulher com base na roupa que ela está usando, mas destacou que sempre busca pedir desculpas e reparar os próprios erros. “Sou explosivo mesmo”, disse.

Deborah Albuquerque foi a participante mais votada da noite, com 14 votos. A ex-Power Couple recebeu 10 votos, mas herdou todos os votos de Bia Miranda por conta do Poder da Chama Vermelha, que estava com Deolane. Ela ocupou o segundo banco da berlinda na formação da roça A Fazenda 2022 desta semana.

Por ser a mais votada da semana, Deborah foi responsável por puxar uma das participantes da baia para Berlinda. Ela escolheu Ingrid, que começou o resta um que condenou Rosiane ao quarto banquinho.

Deolane Bezerra venceu a Prova de Fogo e, por isso, na formação da roça A Fazenda 2022 desta semana, foi a responsável por distribuir os poderes das chamas. A advogada decidiu ficar com o poder vermelho, escolhido pelo público, e entrou o poder amarelo para Pétala.

Pétala precisou imunizar uma das participantes da baia para a berlinda da semana. Rosiane Pinheiro foi a sortuda e escapou da roça.

Quem votou em quem na roça?

André Marinho votou na roça em Deborah Albuquerque

Lucas Santos votou na roça em Deborah Albuquerque

Kerline Cardoso votou na roça em Bia Miranda

Tiago Ramos votou na roça em Deborah Albuquerque

Bárbara Borges votou na roça em Pétala Barreiros

Deborah Albuquerque votou na roça em Deolane Bezerra

Vini Buttel votou na roça em Deborah Albuquerque

Deolane Bezerra votou na roça em Deborah Albuquerque

Ruivinha de Marte votou na roça em Pétala Barreiros

Thomaz Costa votou na roça em Deborah Albuquerque

Alex Galette votou na roça em Tiago Ramos

Iran Malfitano votou na roça em Bia Miranda

Moranguinho votou na roça em Deborah Albuquerque

Rosiane Pinheiro votou na roça em Deborah Albuquerque

Bia Miranda votou na roça em Deborah Albuquerque

Pelé Milflows votou na roça em Bia Miranda

Pétala Barreiros votou na roça em Deborah Albuquerque

Tati Zaqui votou na roça em Bia Miranda

Ingrid Ohara votou na roça em Thomaz Costa

Briga entre Deborah e Deolane marca ao vivo da Fazenda 2022

A formação da roça A Fazenda 2022 desta semana pegou fogo e contou com um embate entre Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra, ao vivo. Durante o anúncio de seu voto, Deolane Bezerra acusou Deborah de manipular o reality. “Ela é um ser rastejante”, disse.

Ela implora carinho de todas as amizades, inventa mentiras, fala com você para usar todos os argumentos contra você, olha cada personagem aqui dentro e é muito inteligente ao ponto de observar cada defeito e qualidade e depois usar contra.

A advogada reconheceu que não é uma santa, disse que tem seus defeitos, mas destacou que Deborah é uma pessoa que passa falsidade, mentira e arrogância. Deolane ainda falou sobre a crise que teve dentro do programa e explicou que refletiu que os problemas que enfrenta dentro do programa foram planejados por pessoas como Deborah ainda antes do confinamento começar.

“Eu sabia que seria muito difícil entrar aqui e percebi que estou quase um contra todos. Pessoas ligavam entre si combinando algumas coisas e inventaram mentiras sobre minha vida, inclusive falando sobre uso de drogas. Eu acho que eles me enxergam tão grande e devem me odiar por isso”, disse. “Eu não jogo de forma ardilosa como ela, que não consegue ter ninguém por perto”, completou.

Em resposta ao voto de Deolane, Deborah Albuquerque não deixou barato. Ela disse durante a formação da roça A Fazenda 2022 que Deolane está revoltada porque ela não é uma de suas “baba ovo”. “A Deolane é uma pessoa muito soberba, arrogante. Ela acha que todo mundo quer ser amiga dela. Eu nunca chamei ela de amiga, eu sempre disse que era um rosto familiar”, disse.

Eu me decepcionei muito com ela, ela começou a gritar comigo do nada. Ela é uma pessoa que joga muito baixo e vai em coisas de dez anos atrás e joga aqui no programa, ela já falou do meu marido e eu nunca falei nada sobre ela.

O desentendimento entre as participantes continuou durante o intervalo do programa. Deborah chegou a ficar em pé diante de Deolane para trocar farpas e xingamentos.

“Disse que o brasileiro tem que passar fome”

Em meio a uma discussão com ataques acalorados contra Deborah Albuquerque, Pétala lembrou de uma polêmica que marcou a vida da ex-Power Couple. Em 2014, a peoa fez um vídeo criticando petistas e a confirmação da eleição da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). No vídeo, Deborah destacou que é uma pessoa rica, com família bem estruturada e atacou os eleitores dizendo que o brasileiro são “miseráveis, imbecis e burros”.

“Vocês vão continuar na merda e eu não, porque eu tenho condições de sair desse país. Vocês são muito burros e vão depender de Bolsa Família para o resto da vida”, disse a participante da Fazenda 14 no vídeo.

Durante a confusão na formação da roça A Fazenda 2022 desta semana, ao ser colocada em contato com o vídeo em questão por Pétala, Deborah se defendeu e disse que as afirmações fazem quase uma década. “Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje”, disse. No entanto, as concorrentes pelo prêmio de R$ 1,5 milhão não perdoaram Deborah e destacaram que a roceira da semana acha que “brasileiro tem que passar fome”.

“Eu nunca usei nada de fora para tentar diminuir ninguém aqui dentro”, respondeu Deborah, criticando a postura de Pétala e Deolane. “Você fala tanto do Brasil mas gravou vídeo falando que o brasileiro era burro e tinha que passar fome, agora fica pedindo ajuda deles”, atacou Deolane.

Ao final da confusão, Pétala e Deolane pediram para que os administradores de seus perfis nas redes sociais publicassem o vídeo em questão na internet.

Deolane: “Você fala tanto do Brasil mas gravou vídeo falando que o brasileiro era burro e tinha que passar fome, agora fica pedindo ajuda deles” ELA PEDE, A GENTE POSTA!

pic.twitter.com/F64KuzyDrI — Deolane ⚖️ (@Dra_Deolane) September 28, 2022

Deolane critica Barbara ao vivo: “Arruma um psicólogo”

O voto de Bárbara Borges em Pétala Barreiros rendeu uma confusão ao vivo com Deolane Bezerra. A atriz justificou que Pétala a cortou durante um crise de choro de Ruivinha no quarto da sede e mencionou que a influenciadora usa a amizade com Deolane Bezerra como uma maneira de ameaçar os demais participantes.

Na contrapartida do voto, Pétala acusou Bárbara de não respeitar sua amizade com Deolane e disse ficar incomodada por ouvir a peoa dizer que ela era “baba ovo” da advogada.

Deolane Bezerra se envolveu na conversa e acusou Bárbara de passar o tempo atuando e fazendo VT no reality. Deolane criticou a concorrente por sempre se fazer de vítima e dizer que nunca tem amigos dentro do programa. “Respeita a amizade dos outros, sua falsa, atriz. O que existe é amizade, não falsidade”, disse a advogada.

Deolane ainda destacou que ninguém tem a obrigação de ser “um ombro amigo” disponível integralmente para Bárbara: “Arruma um psicólogo, toda hora quer conversar e conversar”.

Durante a formação da roça A Fazenda 2022 da semana, Barbara destacou que o envolvimento de Deolane em seu embate com Pétala só reforça sua opinião e o argumento de que Deolane acredita que seja melhor do que os demais participantes.

Quem é o fazendeiro da Fazenda 2022?

O novo fazendeiro da Fazenda 2022 será definido ao vivo no programa desta quarta-feira, 28. A formação da roça A Fazenda 2022 desta semana definiu também os roceiros que vão disputar o chapéu de maior autoridade no programa: Vini, Ingrid e Rosiane.

Shay Haghbin é o fazendeiro desta semana. O ex-participante do Casamento às Cegas passará o chapéu de fazendeiro ao novo comandante, ao vivo, ao final da prova. A cerimônia de nomeação do novo fazendeiro do reality será comandada por Adriane Galisteu, antes do fim do programa, na TV.

Quando será a próxima eliminação da Fazenda 2022?

Com a definição da formação da roça A Fazenda 2022 desta semana e a disputa da Prova do Fazendeiro marcada para esta quarta-feira, 28, três peões correm o risco de deixar o programa. A próxima eliminação será na quinta-feira, 29, ao vivo, na Record TV. Para assistir ao programa, existem duas formas oficiais: na TV e na internet.

Para ver na TV, basta sintonizar na Record, às 23h00, depois da exibição de mais um capítulo da novela “Amor Sem Igual”. Na internet, é preciso ter uma conta ativa no PlayPlus, o serviço de streaming oficial da Record TV. Por lá, o público pode assistir ao mesmo sinal da TV aberta e também a transmissão 24 horas de 9 câmeras exclusivas espalhadas pela sede do reality.

A vantagem de acompanhar A Fazenda 2022 pelo PlayPlus é a possibilidade de acompanhar a interação dos peões também durante o intervalo do programa, apresentador por Adriane Galisteu, na TV.