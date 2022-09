Fotos dos participantes da Fazenda 2022: conheça TODOS os peões

A Fazenda 14 já começou! Neste ano, vinte celebridades competem pelo prêmio de R$1,5 milhão no reality rural da Record. Entre os destaques do elenco, está a advogada Deolane Bezerra, a ex-BBB Kerline Cardoso, o ex-Casamento às Cegas Shayan Haghbin, entre outros. Saiba mais sobre os famosos e veja fotos dos participantes da Fazenda 2022.

Fotos dos participantes da Fazenda 2022

Chegou a hora de de conhecer os participantes de A Fazenda 2022, que disputarão até dezembro o prêmio de R$ 1,5 milhão. Para te ajudar a identificar os peões, veja as fotos de quem é quem no reality da Record TV.

Ellen Cardoso, a Moranguinho: fotos dos participantes da Fazenda 2022

Ellen Cardoso, conhecida como Moranguinho, tem 41 anos de idade. Ficou famosa na época em que era dançarina de funk do DJ Créu, quando se tornou uma das ‘mulheres frutas’. Hoje, é conhecida por ser musa fitness e influenciadora digital, somando mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

É casada desde 2013 com o cantor Naldo, com quem já teve idas e vindas. Em 2017, Moranguinho acusou o marido de agressão durante uma briga do casal, que rendeu uma condenação na justiça para o cantor. Apesar da denúncia, os dois reataram e seguem juntos.

Ruivinha de Marte: fotos dos participantes da Fazenda 2022

Ruivinha de Marte é o nome artístico de Anny Bergatin, influenciadora digital de 26 anos. Natural de Manaus, no Amazonas, ficou famosa em 2020 ao postar dancinhas desengonçadas no aplicativo de vídeos TikTok. Hoje, ela soma mais de 17 milhões de seguidores na plataforma e mais 6 milhões no Instagram.

Ela participou do vídeoclipe da faixa ‘Na Ponta do Pé’, do funkeiro Nadson O Ferinha, e também se aventurou sozinha na música. Em janeiro deste ano, lançou ‘Bumbum de Grilo’, seu primeiro single.

Deborah Albuquerque

Deborah Albuquerque, 37 anos, já participou de outros realities da Record. No ano passado, foi vice-campeã do Power Couple Brasil 5 ao lado do marido Bruno Salomão. Sua participação rendeu dezenas de tretas, incluindo uma grande rivalidade com a cantora Márcia Fellipe.

No começo deste ano, foi uma das participantes de outro reality show, o Famosos em Apuros, exibido dentro do programa Hora do Faro. A ruiva foi a grande vencedora da competição e levou para casa o prêmio de R$30 mil. Ao longo de sua carreira já fez parte do grupo de axé ‘As Ronaldinhas’ e foi assistente de palco do Legendários.

Thomaz Costa: fotos dos participantes da Fazenda 2022

Thomaz Costa, 22, é ator. Ficou conhecido por fazer parte do elenco da novelinha infantil Carrossel (2012), do SBT, como Daniel Zapata. Ele também estrelou os filmes Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016), o seriado Patrulha Salvadora (2014).

Namorou a atriz Larissa Manoela na adolescência, com quem se meteu em uma confusão ao divulga o número da atriz na web após o término. Além da estrela da Globo, o ex-SBT também já namorou a modelo Carolina Gütschow e a atriz Duda Reis, e agora está solteiro. Começou a vender conteúdo adulto no OnlyFans no começo deste ano, mas logo encerrou as atividades.

Iran Malfitano

Iran Malfitano, 40, foi um dos galãs da Globo nos anos 2000. Ele interpretou Gui em Malhação (2001), Carlito em Kubanacan (2003), filho do Camacho (Humberto Martins), e Téo em Cobras e Lagartos (2007). Seu último trabalho na Globo foi em 2008, quando interpretou Orlandinho em A Favorita. Depois, foi trabalhar na Record, onde atuou em tramas bíblicas, incluindo Pecado Mortal (2013) e Terra Prometida (2016).

Passou três anos afastado da telinhas e precisou trabalhar como motorista de aplicativo. Ao ser reconhecido por alguns passageiros, a notícia de que ele estava sem papéis na TV circulou na web, o que o ajudou a conseguir novas oportunidades.

Deolane Bezerra: fotos dos participantes da Fazenda 2022

Deolane Bezerra, 34, era um dos nomes mais aguardados do programa. A loira ficou famosa após a morte de seu e-noivo Mc Kevin, que faleceu em 2021 ao cair da sacada do quinto andar em um hotel no Rio de Janeiro. Ela também chama atenção por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais.

Além de advogada, Deolane é influenciadora digital, cantora e empresária. Em 2021, lançou a faixa ‘Meu Menino’ em homenagem ao seu amado. Já em 2022, ela lançou uma linha de cosméticos.

Kerline Cardoso

Kerline Cardoso, 30, ficou famosa ao ser a primeira eliminada do Big Brothers Brasil 21 no ano passado. Mesmo com uma participação breve no reality show, a cearense ficou marcada por protagonizar a primeira grande treta da edição com Lucas Penteado – e gerou muitos memes, principalmente por fazer careta ao chorar.

Hoje, ela segue trabalhando como influenciadora digital e soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 420 mil no TikTok – seus vídeos ultrapassam a marca de 4 milhões de curtidas.

Tiago Ramos: fotos dos participantes da Fazenda 2022

Tiago Ramos, 24, é modelo mas ficou mais conhecido por ter namorado Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar. No entanto, o relacionamento foi marcado por diversas polêmicas, incluindo brigas que renderam xingamentos e uma hospitalização do rapaz, que quebrou uma vidraça do apartamento de sua amada com um soco.

O namoro ainda rendeu uma declaração de amor pública de Tiago, que disse que queria ter se casado com Nadine. Ele também tatuou o nome da mãe do astro, mas cobriu o desenho cerca de um mês depois.

Rosiane Pinheiro

Rosiane Pinheiro, 48, é conhecida por ter feito parte do grupo de pagode baiano Gang do Samba nos anos 90. Ela também foi finalista do concurso Morena do Tchan, mas acabou perdendo a vaga para Scheila Carvalho, vencedora da competição.

Além do trabalho como dançarina, esteve em programas de TV da Globo incluindo A Turma do Didi e Casseta e Planeta, e A Praça É Nossa do SBT. Em 1998, foi capa da revista Playboy.

Shayan Haghbin: fotos dos participantes da Fazenda 2022

Shayan Haghbin, 31, ficou famoso ao participar de Casamento às Cegas Brasil, reality show da Netflix. O iraniano saiu ‘cancelado’ da atração por ser considerado machista com sua então noiva, Ana Prado. A modelo também acusou o rapaz de usar a imagem de sua filha para se autopromover nas redes sociais.

Hoje, ele também é influenciador digital somando mais de 300 mil seguidores, além de continuar trabalhando como empresário, sua ocupação antes da fama.

Ingrid Ohara

Ingrid Ohara, 25 anos, participou do reality De Férias com o Ex Celebs, em 2021, onde formou um “trisal” com os participantes Maju Mazalli e Pedro Ortega.

Depois do fim do reality, ela foi contratada pela emissora para ser uma das apresentadoras do canal. Ohara também é bastante famosa no Instagram, onde soma mais de 11 milhões de seguidores. No TikTok, são mais 15 milhões de pessoas que não perdem os vídeos postados pela famosa.

Lucas Santos

Lucas Santos, 22, é mais um ator de Carrossel confirmado em A Fazenda 2022. Assim como Thomaz Costa, ele esteve na novelinha infantil do SBT, no qual interpretou o personagem Paulo Guerra.

Também atuou nos longas-metragens Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016), e no seriado Patrulha Salvadora(2014). Em sua página no Instagram, são mais de 3 milhões de pessoas que o acompanham diariamente.

A Fazenda 2022: quem é ex de quem no reality

Vini Büttel

Vini Büttel, 31, é mais um ex-De Férias com Ex que chega no elenco de A Fazenda 14. Durante sua passagem pelo reality da MTV, foi alvo de polêmicas por ter comportamentos machistas com as demais participantes do programa. Martina Sanzi, sua ex-namorada, também esteve na terceira temporada do programa.

Veterano de realities shows, participou do ‘A Casa’, em 2017. Também já ganhou o concurso de Mister Espírito Santo em 2019 e conquistou uma vaga no Mister Brasil, mas não venceu a competição.

Tati Zaqui

Tati Zaqui, 28, é conhecida por quem gosta de funk. A cantora estourou com o hit ‘Parara Tibum’, em 2015, mesmo ano que entrou para a produtora KondZilla. Nos anos seguintes, também emplacou outras faixas de sucesso, incluindo ‘Água na Boca’ e ‘Surtada (remix)’.

Ela também vende conteúdo adulto na plataforma Only Fans, onde acumula milhares de pessoas que compram suas fotos e vídeos.

Pelé Milflows: fotos dos participantes da Fazenda 2022

Pelé Milflows, 23, é rapper desde os 16 anos, mas começou a fazer sucesso em 2019 quando a cantora Marília Mendonça apareceu cantando uma música do artista em suas redes sociais. A faixa em questão foi ‘Canceriana’, que faz parte do projeto ‘Signos’.

Seu hit de sucesso é a faixa ‘Vem Pra Cá’, que ultrapassa 130 milhões de visualizações no YouTube. O cantor nasceu na comunidade de Trindade, em São Gonçalo (RJ).

Bruno Tálamo: fotos dos participantes da Fazenda 2022

Bruno Tálamo, 33, é conhecido por entrevistar celebridades no programa A Tarde É Sua, apresentado por Sônia Abrão na Rede TV. O repórter também ganhou as manchetes quando um suposto vídeo íntimo seu vazou, mas a veracidade das imagens nunca foi comprovada.

Ele também já teve passagens pela Band e Record. No Instagram, é seguido por mais de 130 mil pessoas.

Bárbara Borges

Bárbara Borges, 43, ficou conhecida por ter sido uma das paquitas de Xuxa em 1995, quando ainda era adolescente. Depois do fim do programa da Rainha dos Baixinhos, começou a trabalhar como atriz. Esteve nas novelas Porto dos Milagres (2001), Malhação (2002), Senhora do Destino (2004) e Duas Caras (2007). Sua última aparição na Globo foi em 2008, quando foi uma das participantes do Circo do Faustão e depois deixou a emissora.

Ela também atuou em novelas da Record, incluindo ela, a Feia (2009), Balacobaco (2012) e Belaventura (2017), além de ter sido uma das participantes da competição de dança Dancing Brasil. Estava afastada das telinhas desde 2018, quando esteve na trama bíblica Jesus.

André Marinho

André Marinho, 43, é cantor e fez parte do grupo musical Br’oz, sucesso nos anos 2000. Depois do fim da boyband, o famoso foi vocalista do grupo de pagode Cupim. Também trabalhou na televisão, comandando os programas Quem Sabe Clica e Fala Aí, na TV da Gente, e foi repórter do Show da Gente, no SBT.

Desde 2019, é jurado do Canta Comigo. Foi nesse mesmo ano que ele participou do Power Couple Brasil, ao lado de sua esposa Drika Marinho.

Pétala Barreiros: fotos dos participantes da Fazenda 2022

Pétala Barreiros, 23, é influenciadora digital seguida por mais de 2 milhões de pessoas. Nos últimos anos, foi manchete ao travar uma batalha judicial com Marcos Araújo, seu ex-marido. A famosa acusou o empresário de agressão e estupro, e queria a guarda total dos filhos. Em novembro do ano passado, a justiça concedeu a ela a guarda unilateral dos filhos.

A influenciadora também se envolveu em uma briga com Lívia Andrade, namorada de seu ex-marido, que comprou a briga do empresário e alfinetou Pétala nas redes sociais.

Alex Gallete

Alex Gallete, 33, e ficou conhecido por fazer parte do elenco do reality show A Casa, em 2017. Também é influenciador digital, somando mais de 600 mil seguidores.

Gallete se envolveu em uma polêmica ao acusar o apresentador Marcos Mion de trair sua esposa Suzana Gullo, em 2020, ao expor supostos prints de conversas com o famoso.

