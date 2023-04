Parcial da enquete BBB 23 revela quem sai entre Lari, Bruna e Aline hoje

A parcial da enquete BBB 23 UOL já mostra quem deve ser eliminada no último paredão, que acontece neste domingo, 23. Bruna Griphao, Larissa e Aline Wirley disputam a preferência do público, mas a votação está acirrada entre duas delas.

Parcial da enquete BBB 23 UOL

Quem está na frente para sair no BBB 23 é Bruna. Até às 09h de hoje, a sister somava 41,44% dos mais de 30 mil votos e segue liderando na porcentagem BBB 23. No entanto, a diferença para Larissa caiu nas últimas horas e a distância entre elas é de menos de 1%.

Larissa está na segunda posição com 43,50% dos votos na enquete BBB 23. Ainda é possível que aconteça uma reviravolta até o horário do programa, já que a diferença entre elas é bem pequena.

Quem deve garantir uma vaga na final é Aline Wirley. A cantora tem apenas 15,06% dos votos do público, mantendo esse mesmo resultado nas últimas horas.

A parcial não tem influência sobre o resultado anunciado no programa. Para votar na eliminação, é necessário acessar o site do Gshow, único portal que contabiliza de fato os votos.

Enquete BBB 23

Escolha uma das sisters para eliminar:

Quem está no último paredão do BBB 23?

Bruna Griphao, Larissa e Aline Wirley são as sisters que disputam a última berlinda da temporada. Amanda foi a vencedora da Prova da Finalista e garantiu uma vaga na final.

Bruna: apesar das polêmicas que se envolveu ao longo do programa, a loira contou com a torcida das 'Desérticas' para conseguir chegar até a reta final. Ela foi uma das jogadoras que mais demorou para ser indicada ao paredão.

Aline: a Mami, como é chamada pelas amigas do quarto Deserto, foi apontada como 'planta' por parte dos internautas ao longo de toda a temporada. A cantora também demorou para ser indicada ao paredão, indo poucas vezes para a berlinda.

Larissa: a personal trainer foi eliminada na 9ª semana, mas retornou ao jogo na repescagem ao lado de Fred Nicácio ao ser a mais votada da enquete BBB 23. A sister aproveitou bem as informações que trouxe de fora da casa, deixando o grupo do quarto Deserto ainda mais forte.

Veja: Gshow votação BBB 23: como votar para eliminar Bruna, Lari ou Aline

O que tem no BBB 23 hoje?

O programa deste domingo exibe a eliminação da última sister antes da grande final. O anúncio deve ser feito no final da edição pelo apresentador Tadeu Schmidt e, até lá, o público pode continuar votando no Gshow.

Os últimos episódios do BBB 23 são dedicados a fazer uma retrospectiva dos principais momentos de cada finalista já que os dias finais de confinamento não costumam ser muito movimentados. Além disso, a produção reabriu o Quarto Deserto para as sisters que se autodenominam como 'Desérticas'.

Depois da última eliminação, a votação para decidir quem vai ganhar o BBB 23 será aberta no Gshow. A enquete oficial funciona da mesma forma que as eliminações, mas agora o público vota a favor de um participante. Não há limite de votos e os internautas podem participar quantas vezes quiserem.

A final do BBB 23 está marcada para esta terça-feira, 25. Todos os participantes que foram eliminados pelo voto popular estarão presentes no evento, que também contará com shows.

O último dia do programa também é reservado para rever mais uma vez a trajetória das finalistas, que desta vez poderão assistir tudo junto com o público. A campeã leva para casa o prêmio que já ultrapassou a marca de R$ 2,8 milhões, além dos outros valores acumulados ao longo da temporada. O segundo lugar fica com R$ 150 mil e o terceiro com R$ 50 mil.

Como votar na enquete do BBB 23

Para definir quem sai e quem fica no programa, é necessário votar na enquete oficial do Big Brother Brasil. O reality permite que o público escolha entre votar no site ou aplicativo do Gshow. Nos dois métodos, o processo de votação é o mesmo, saiba o passo a passo:

Acesse o Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ ou instale o aplicativo no seu celular diretamente da loja de aplicativos do aparelho. Depois acesse sua conta, ou crie uma caso ainda não tenha feito isso, para o cadastro você vai precisar informar nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Selecione duas caixinhas, primeiro o "sou humano" da verificação de robôs e depois "li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade".

Aperte "cadastrar" e pronto, você receberá uma confirmará pelo seu e-mail e já poderá logar no Gshow para votar em quem sai.

Agora o próximo passo é ir na aba do BBB 23, clique na enquete, que será a primeira opção na nova página, e depois clique o nome do participante que quer eliminar.

Está certo da sua decisão? Passe pela verificação de robôs com o botão do "sou humano" e pronto. Uma mensagem vai informar que seu voto foi computado e você já pode votar de novo. Repita o processo quantas vezes quiser.