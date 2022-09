Funcionário demitido A Fazenda 2022 após post sobre Deolane

O diretor de imagens Moisés Soares foi desligado do reality show rural da Record depois que uma publicação causou polêmica nas redes sociais. O funcionário demitido A Fazenda postou uma foto que foi interpretada como favoritismo para Deolane Bezerra por um fã do programa, que resolveu reclamar para o alto escalão do reality.

Por que funcionário demitido A Fazenda 2022?

Na madrugada do dia 25 de setembro, sábado, o agora funcionário demitido A Fazenda resolveu postar uma foto de seu local de trabalho, assim como já havia feito outras vezes em sua conta oficial do Twitter.

Moisés apareceu com os telões das diversas câmeras espalhadas pelo confinamento de A Fazenda 2022 e mostrou que Deolane Bezerra cozinhava na madrugada. Na legenda da foto, ele escreveu: “madrugada de culinária na fazenda com a chef Deolane”.

No Twitter, o perfil @ComentoRealitys, identificado na rede social como Eduardo Miranda, reclamou da atitude. O fã do reality show comentou: “o cara trabalha nas câmeras da A Fazenda 2022, torcendo para a Diabolane, pode isso?”. No post, ele marcou o perfil oficial do diretor geral do programa, Rodrigo Carelli, e a apresentadora Adriane Galisteu.

Pouco depois, foi revelado que Moisés acabou demitido pela emissora. O diretor de imagens chegou a desabafar com o perfil e disse que o fã do reality “prejudicou um pai de família e profissional dedicado”. Porém, mais tarde, ele apagou o comentário.

Diante da situação, muitos fãs do reality show tomaram o lado do funcionário demitido A Fazenda. Moisés agradeceu pelo carinho e disse que entendia a situação em post no Twitter na noite de sábado (25): “eles não estão errados, trabalho com a emissora a anos e sei do comprometimento deles e da imparcialidade, o ruim que em uma postagem inocente, tenha alguém para nos fazer parecer monstros”.

No dia 26 de setembro, domingo, Moisés fez duas publicações na rede social. Na primeira, ele publicou um gif com a legenda “de volta pra minha terra” e na outra escreveu “o dia de hoje diz muito sobre meu sentimento nublado e chuvoso”. Ele usou as hashtags #Bora Recomeçar, #Deus a frente e #Familia e desde então não apareceu mais no Twitter.

Eles não estão errados, trabalho com a emissora a anos e sei do comprometimento deles e da imparcialidade, o ruim que em uma postagem inocente, tenha alguém para nos fazer parecer monstros — Moises Soares (@moisesdtv) September 25, 2022

Perfil que reclamou de post também se pronunciou

O perfil que reclamou da publicação do funcionário demitido A Fazenda, de Eduardo Miranda (@ComentoRealitys), falou sobre o assunto após a repercussão. Eduardo reclamou de ter sido erroneamente apontado como fã de Deborah Albuquerque, uma das rivais de Deolane no confinamento da Record, e acusou alguns portais de cometeram fake news envolvendo a situação.

“Olha como a imprensa faz as fake news, agora eu sei como funciona. Eu postei que o funcionário das câmeras da Record estava torcendo para a Deolane. Supostamente ele foi demitido e o cara na matéria diz que [é culpa] dos fãs da Deborah. Eu não sou fã da Deborah, de ninguém, só comento”, esclareceu o perfil em publicação na tarde de domingo no Twitter.

No post, Eduardo tem recebidos várias críticas de fãs do programa que não gostaram da atitude que causou a demissão. “Foi ridículo o que você fez, o cara não estava torcendo por ninguém apenas fez um comentário, agora espero que você se sinta culpado por ter feito um pai de família perder o emprego”, comentou uma conta.

“Me poupe, ainda faz textão… Era pra você se envergonhar do que fez, nem um pedido de desculpas você foi capaz de dizer. Deus me livre”, disse outro.

Olha como a imprensa faz as fake news, agora eu sei como funciona. EU POSTEI que o funcionário das câmeras da Record tava torcendo pra Deolane, supostamente ele foi demitido, e o cara na matéria diz que OS FÃS DA DÉBORAH, 1 eu não sou fã da Deborah, de ninguém, só comento. https://t.co/dmWHEtDWRG — Eduardo Miranda (@ComentoRealitys) September 26, 2022

